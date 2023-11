Dom, mieszkanie, willę CLUB CENTRAL RESIDENCE

O kompleksie

Club Central Residence to wyjątkowy przykład nowoczesnej architektury, zaprojektowany i opracowany na potrzeby aktywnego i odnoszącego sukcesy mieszkańca miasta. Wygląd zewnętrzny Club Central Residence oraz wystrój wnętrz został stworzony przez słynnego łotewskiego architekta Zane Tetere i opracowany z praktycznym nastawieniem. Fasada kondominium jest zgodna z estetyczną dynamiką budynku ulicy Baznicas. Jego główny nacisk - ciemne, odblaskowe wnęki z przeszklonymi oknami sklepowymi i dekoracyjnymi łukowymi elementami. Ten elegancki 7-piętrowy budynek ma 20 apartamentów z 3-metrowymi sufitami i pełnym wykończeniem, wykonanych z wysokiej jakości i przyjaznych dla środowiska materiałów. Apartamenty na szóstym i siódmym piętrze mają oddzielne przestronne tarasy z widokiem na malowniczy krajobraz miasta. Pierwsze piętro zapewnia miejsce na sklep lub salon kosmetyczny z osobnym wejściem od części mieszkalnych domu i ulicy. Za holem wejściowym i konsjerżem znajduje się klub z ograniczonym dostępem dla mieszkańców domu i ich gości do relaksu i spotkań. Na schodach budynku - cicha wbudowana winda z wnętrzem pasującym do rozwiązań holu wejściowego. Club Central Residence to przemyślany, nowoczesny projekt mieszkaniowy, w którym komfort i bezpieczeństwo są podstawowymi cechami. Tytuł kondominium to nie tylko pusta nazwa - oznacza wszystko, co niezbędne dla każdego współczesnego mieszkańca miasta. Club Central Residence to nowoczesne i komfortowe środowisko życia w sercu miejskiego życia. Oznacza życie w centrum uwagi. Wnętrze Club Central Residence zostało stworzone przez jednego z wiodących specjalistów od wnętrz w krajach bałtyckich - architekta Zane Tetere. Rozwiązania do projektowania wnętrz są tworzone przez jej praktyczne podejście z dbałością o szczegóły. Rezultatem jest środowisko, w którym możesz czuć się przytulnie i wygodnie. Mieszkanie można łatwo dostosować do najbardziej wymagających wymagań. Apartamenty mają wysokie sufity, wygodne planowanie i pełne wykończenie, uzupełnione dyskretnymi akcentami, wykonane z wysokiej jakości, przyjaznych dla środowiska materiałów. W każdym mieszkaniu znajdują się dwie łazienki, z których jedna znajduje się obok sypialni, oraz przytulna kuchnia, położona w pobliżu salonu. Apartamenty wyposażone są w wbudowane szafy, ściany w salonie ozdobione są eleganckimi delikatnymi listwami i tapetami klasy designerskiej. Podłogi w części dziennej pokryte są naturalnym parkietem, w łazienkach i strefie prysznicowej – z naturalnymi płytami chodnikowymi. Apartamenty na szóstym i siódmym piętrze mają oddzielne przestronne tarasy z widokiem na malowniczy krajobraz miasta.