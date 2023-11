Dom, mieszkanie, willę Dzirnavu street 6

Ryga, Łotwa

od €279,140

Poddaj się: 2020

HOFT - House Of the Flying Trees! Inspirowany samą naturą Hoft (House Of the Flying Trees) to dom unoszących się drzew. Dodatkowe informacje Pojęcie Jest to trójjedność zielonego widoku świata, szacunku dla historii miasta i jego architektury. Nowoczesne miasto, a zwłaszcza ulice historycznego centrum, tak bardzo brakuje dzikiej przyrody w postaci roślin i drzew, często ulice nie mają nawet przestrzennych możliwości rozwiązania tego problemu. Jedynym rozwiązaniem jest próba przeniesienia drzew na budynki. Projekt Hoft to wyjątkowa okazja do przeniesienia drzew i zieleni w nowoczesnej objętości fasady i nowej objętości wewnętrznego dziedzińca budynków, tworząc pływające ogrody w historycznym centrum miasta, tchnij nowy widok na możliwość wspólnego życia i bliskość natury, niezależnie od podłogi rezydencji. Wdrożenie koncepcji Sosny różnego rodzaju - cedr, sosna górska, różne drzewa bonsai są zamontowane na centralnej fasadzie, na dziedzińcu, na tarasach i dodatkowych konstrukcjach, tworząc w ten sposób prywatny park dla mieszkańców domu, zieloną oazę w samym centrum miasta. Jest to refleksja na temat tego, w jaki sposób nie możemy po prostu zachować przyrody w mieście, ale także zwiększyć ją dzięki nowoczesnej technologii. Instalacja pozostawia niezwykle silne wrażenie drzew rosnących w środowisku naturalnym, na szczytach i zboczach gór. Architektura Staranna renowacja historycznej fasady, instalacja drzew w ramach architektury budynku, oszklenie konstrukcyjne jako lustro odbijające otaczający zabytkowy budynek i służące jako podesta do instalacji drzew. Jak mówi tom: Nie ma mnie tutaj, dam tylko możliwość podziwiania otaczającego świata na zewnątrz i wewnątrz siebie. HOFT to projekt, w którym architektura krajobrazu nie tylko uzupełnia architekturę, ale jest inspirująca, spleciona z formami, tworząc nowe tomy, staje się jednością z fasadami. Absolutnie wyjątkowa unosząca się oaza znajduje się nad starannie zachowaną i odrestaurowaną historyczną fasadą, jak szklana gablota trzymająca designerskie przedmioty, a sama natura działa jako jej twórca. Otwierając drzwi zabytkowego budynku całkowicie klasyczną fasadą z XIX wieku, wchodzisz na dziedziniec, który jest przykładem nowoczesnej architektury, która jest tak niezwykła, że sprawia wrażenie, jakbyś otworzył drzwi do cudownego ukrytego świata, jak w Lewis Carroll´historia Alice in the Wonderland. Opis Projekt HOFT znajduje się przy Strelnieku 5 na terenie o powierzchni 1212 metrów kwadratowych. Projekt składa się z dwóch budynków mieszkalnych o 7 piętrach każdy, połączonych podziemnym parkingiem dla 23 miejsc. Budynek ulicy Strelnieku jest zabytkiem architektury poddawanym renowacji i mającym dwa wbudowane piętra. Budynek stoczni jest nowo wybudowany. Projekt obejmuje 42 mieszkania o powierzchni od 76 m2 do 232 m2, z możliwością połączenia mieszkania. Wszystkie apartamenty mają balkony o szerokości nie mniejszej niż 1,80 m, duże jasne okna i okna z niskim parapetem, co zapewnia wspaniały widok na dziedziniec i drzewa. Wysokość sufitu wynosi 2,90 m, w apartamentach na najwyższym piętrze wynosi 3,00 metra. Projektując HOFT, parametry przekraczające parametry określone w przepisach budowlanych Unii Europejskiej i spełniające zaawansowane wymagania dotyczące niezawodności i komfortu zostały określone na podstawie jego projektu, umożliwiając w ten sposób umieszczenie Projektu jako klasy Premium.