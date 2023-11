M4A (Mednieku iela 4A)

O kompleksie

Budynek biurowy M4A znajduje się w centralnej części Rygi, w prestiżowym Quiet Center, obok ulicy Pulkv.Brieza i głównego budynku Latvenergo; Liczba ambasad, takich jak Polska, Grecja, Austria, Malta, Ukraina, Belgia i dobrze znane firmy znajdują się w okolicy; Stara Ryga i nowa dzielnica biznesowa Skanstes znajdują się w niewielkiej odległości; Park Kronvalda – w pobliżu - i Ogród Viestura – w odległości 3 minut spacerem; M4A jest łatwo dostępny prywatnym transportem z ulic Pulkv.Brieža i Dzirnavu. M4a jest również łatwo dostępny środkami transportu publicznego (trolejbusy nr 1, 19 i 24, autobusy nr. 2, 20, 24); Obszar wokół M4A ma dobrze rozwinięte udogodnienia i infrastrukturę - liczne opcje gastronomiczne, usługi konsumenckie, centra obsługi banków, bankomaty itp. Udogodnienia budowlane: Regularne układy z wydajną płytą podłogową i głębokością, łatwe do ponownego zaplanowania; Możliwości rozbudowy; Dwa piętra bezpiecznego zadaszonego parkingu na 44 samochody; Podwójne szybkie windy OTIS; Dwa alternatywne systemy grzewcze zapewniające kontrolę klimatu w biurze w zimnej porze roku; Klimatyzacja, system wymuszonej wentylacji; Kuchnia i serwerownia na każdym piętrze; Generator zapasowy zapewniający ciągłe zasilanie; Światłowód Telia; Dni pracy konsjerża od 8:00 do 18:00, dni pracy w zakresie bezpieczeństwa na żywo od 18:00 do 8:00 oraz 24:00 w weekendy i święta; Nadzór wideo budynku i części wspólnej, dostęp do klucza karty na wszystkich piętrach; Alarm bezpieczeństwa na każdym piętrze; Obsługiwane okna na każdym piętrze, przestronne tarasy na 6. piętrze budynku.