Brīvības iela 100

Ryga, Łotwa

CĒSU TERRACES to elegancki kompleks budynków, który składa się z 5 budynków położonych na dwóch działkach – Cēsu St. 7 i Cēsu St. 9, Ryga. To zupełnie nowy projekt mieszkaniowy, które zostały dostosowane do najnowszych standardów komfortu i życia w mieście i oferują przyszłym najemcom wygodną i bezpieczną przestrzeń życiową w sercu miasta. Jest rozwijany przez inwestorów marki CITY STAR wraz z zespołem profesjonalnych światowej sławy architektów i projektantów i jest budowany przy użyciu współczesnych technologii. Rozwiązania architektoniczne charakteryzują się nowoczesnymi tendencjami: kamień naturalny, drewno, szkło, beton. Wnętrza reprezentują miękkie kolory, wygodną i estetyczną kompozycję mebli i innych elementów projektu. Projekt obejmuje indywidualnie zaplanowane apartamenty z przemyślanymi układami i pełnym wykończeniem. Osiedle przy ul. Cēsu 7 składa się z 2 budynków połączonych podziemnym parkingiem na 30 samochodów i parkingu naziemnego na 6 samochodów. Budynki będą miały 32 mieszkania o powierzchni od 56 m2 do 130 m2. Wszystkie apartamenty dysponują przestronnymi tarasami lub wygodnymi balkonami. Całkowita powierzchnia mieszkalna wyniesie 2 400 m2, a 300 m ² zostanie zarezerwowane na lokale komercyjne. Rozwój przy Cēsu St. 9 znajduje się w fazie budowy. 2 budynki składają się z 67 mieszkań i lokali użytkowych na parterze. Rozmiary apartamentów wahają się od 45 m2 przytulnych studiów po przestronne penthouse'y i dwupoziomowe na 6. i 7. piętrze o powierzchni ponad 130 m2. Całkowita powierzchnia mieszkalna budynku będzie wynosić 4 294 m2. 7-piętrowy budynek ma podziemny parking i parking obok, na którym można zapewnić co najmniej jedno miejsce parkingowe dla każdego mieszkania. CĒSU TERRACES ma imponujący zielony i krajobrazowy dziedziniec – miejską ucieczkę w ciszę i kawałek. Projekt jest w fazie budowy. Lokalizacja Ulica Cēsu to cicha i spokojna ulica w historycznym centrum Rygi przy głównej ulicy Brivibas. Jednocześnie jest bardzo centralnie i blisko głównych ulic miasta, infrastruktury, transportu i wielu miejsc do zwiedzania. Połączenie tych czynników sprawia, że obszar sprzyja życiu i inwestowaniu.