Dom, mieszkanie, willę Rīdzenes Rezidence

Ryga, Łotwa

od €178,000

Poddaj się: 2014

Nowy unikalny budynek mieszkalny – wzór architektury XXI wieku, który ładnie pasuje do otoczenia –, został zbudowany w samym sercu Rygi, Ciche Centrum w Vidus iela 5 obok tak zwanej „Muiznieku ligzda”". Elegancka przeszklona fasada w połączeniu z pierwszorzędnym wysokim granitem przyciąga uwagę najbardziej wymagających nabywców. Jest to jedyny nowoczesny budynek w tej części Quiet Center i jeden z niewielu nowych budynków w zabytkowej dzielnicy miasta. Ten wyjątkowy arystokratyczny budynek ma zabytkową lokalizację – w 1868 r. Zbudowano tu wspaniałą drewnianą rezydencję należącą do baronowej Kurzeme, Charlotte Mirbach. Stąd pochodzenie nazwy – Charlotte Residence. ATRAKCJA WEWNĘTRZNEGO PROJEKTU DLA WYKONYWANEGO ŻYCIA Nowoczesne, wyrafinowane wnętrze będzie dla Ciebie miłą niespodzianką. Duże, gładkie powierzchnie i minimalistyczne kształty w połączeniu z liniami i grafiką typową dla przełomu XIX i XX wieku tworzą przestrzeń o wyjątkowym, niezapomnianym nastroju. Niektóre elementy lekko przypominają historyczną wartość lokalizacji i podkreślają unikalną architekturę Charlotte Residence. W jednym przypadku są to marszczone kształty naturalnych motywów w stylu secesyjnym –, a pływające linie tworzą motyw przewodni do mebli, lamp i elementów wykończeniowych ścian. W innym – konstruktywne, bardziej męskie rozwiązania zdominowane przez płaszczyzny i drobne linie geometryczne. Jeśli wolisz aktywne i kreatywne rozwiązanie dla swojego wnętrza, prawdopodobnie polubisz wnętrze w stylu włoskim, charakterystyczne dla wprowadzonych innowacji oraz jasnych akcentów i dekorów. Francuski styl bardziej pasuje do tych, którzy lubią mieszkać w spokojniejszym otoczeniu i wolą neutralne kolory oraz naturalne wykończenie i tekstylia. W Twoim mieszkaniu dostępne są cztery rozwiązania do projektowania wnętrz opracowane przez dwa najbardziej znane biura projektowe na Łotwie. Możesz wybrać styl najbardziej odpowiedni do Twojego stylu życia. KOMFORT CODZIENNY Najemcy Charlotte Residence zapewniają najwyższy komfort zapewniany codziennie przez automatyzację i korzystanie z zaawansowanych technologicznie urządzeń. Inteligentny system domowy zapewnia bezpieczeństwo, komfort i oszczędność zasobów dla każdego mieszkania. Umożliwia nie tylko odczytanie wszystkich danych dotyczących konserwacji i zarządzania mieszkaniem online, ale także zdalną zmianę parametrów kontroli energii i zdalne ustawianie trybów dziennych. Po długiej podróży wrócisz do ciepłego i przytulnego domu nawet w najchłodniejszy dzień. Piętnaście mieszkań w 6-piętrowym budynku będzie dostępnych dla właścicieli pod koniec 2014 roku i każdy z was może wybrać własny układ mieszkania i rozwiązania wykończeniowe, a także wziąć udział w tworzeniu twojego wymarzonego domu teraz. TWÓJ NOWY DOM - CHARLOTTE REZYDENCJA OCZEKUJE CIEBIE!