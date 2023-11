O kompleksie

Unimarine Business Center to drugi udany projekt centrum biznesowego i handlowego realizowany przez Unimars przy Duntes Street. Nowoczesny sześciopiętrowy budynek charakteryzuje się wyrafinowanym stylem i spełnia wszystkie międzynarodowe kryteria dla budynków biurowych klasy A. Nowe centrum znajduje się obok istniejącego Centrum Morskiego Unimars. Całkowita powierzchnia budynku wynosi 7000 metrów kwadratowych. Na parterze znajdują się sale konferencyjne, nowoczesna kawiarnia i restauracja, w której można skosztować pysznych posiłków w przyjemnej atmosferze. Moderna Całkiem wyjątkową cechą Unimarine Business Center jest centrum spa, gdzie basen i wanny zapewnią relaks. Na pozostałych pięciu piętrach budynku znajdują się biura o różnych rozmiarach i możliwej powierzchni 50 mkw. do 1500 mkw. przy tworzeniu układu pomieszczeń i wyborze materiałów wykończeniowych uwzględniane są życzenia klienta, biura są w pełni gotowe do natychmiastowego użycia. Podziemny garaż budynku zapewnia miejsce na 40 maszyn do zarządzania przedsiębiorstwem najemcy, ale goście i pracownicy mogą korzystać z parkingu naziemnego ze 160 miejscami siedzącymi zainstalowanymi w pobliżu centrum biznesowego. Budynek ma 3 szybkie windy. Koszty operacyjne: Koszty operacyjne obejmują całodobową ochronę fizyczną, obsługę techniczną, zarządzanie, sprzątanie części wspólnych, zbieranie i usuwanie śmieci i śniegu, czyszczenie terytorium (z wyjątkiem indywidualnie zużywanych narzędzi, płatność za telefon i internet). Dekoracja pokoju: Układ powierzchni biurowej jest dostosowany do najemcy. Leasingodawca przeprowadzi standardowe wykończenie pomieszczeń zgodnie ze specyfikacją budynku i układem wybranym przez leasingobiorcę. Podstawowa stawka czynszu obejmuje standardowe wykończenie. Jeśli wykończenie jest droższe, leasingobiorca ponosi dodatkowe koszty. Lokalizacja: Lokalizacja - centrum biznesowe znajduje się w szybko rozwijającej się części miasta, w północno-zachodniej części centralnej części miasta, zaledwie 10 minut jazdy od centrum. W pobliżu znajduje się port morski w Rydze. Korzystna lokalizacja charakteryzuje się niewielką odległością od dużych arterii transportowych (Duntes Street, tama Ganibu, Valdemara Street), co pozwala dotrzeć do dowolnego miejsca w mieście lub na lotnisku bez wysiłku i zatorów. Na Duntes Street obok Unimarine znajduje się Sky i bardziej złożony. Nowi mieszkańcy czekają na budynek Duntes Oaks. W pobliżu znajdują się oddziały wielu banków. W przyszłości północny tunel przejdzie przez ten obszar, łącząc go z Pardaugavą.