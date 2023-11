Barons Kvartāls

Ryga, Łotwa

od €700

Poddaj się: 2007

MCITY ĒERTRŪDES Business Center znajduje się w samym sercu Rygi. Są to nowoczesne i komfortowo wyposażone pomieszczenia biurowe. Całkowita powierzchnia pomieszczeń waha się od 45 do 330 m2 . Na pierwszym piętrze budynku znajduje się sklep “ Rimi Mini ”, który ułatwia codzienne życie wielu pracownikom. Ogrodzone, prywatne miejsce parkingowe jest dostępne na dziedzińcu budynku. W razie potrzeby oferujemy możliwość zmiany lokalu, zgodnie z potrzebami najemcy. MCITY BREEAM Na początku 2022 r. Budynek biurowy MCITY Gertrude otrzymał wysoką międzynarodową ocenę – BREEAM Certyfikat użytkowania z doskonałą oceną (bardzo dobry)! Certyfikacja BREEAM jest potwierdzeniem dla najemców, że wybrane pomieszczenia biurowe spełniają najbardziej uznane standardy zrównoważonego rozwoju na świecie i są energooszczędne. Oznacza to niższe koszty operacyjne, mniejsze zużycie zasobów, a co najważniejsze, bardziej korzystne wewnętrzne środowisko pracy dla pracowników. Dowodzi to celu naszej działalności – zapewnienia wydajnego i komfortowego środowiska dla najemców i ich pracowników!