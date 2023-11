Bangkiang Sidem, Indonezja

od €393,072

Projekt jest arcydziełem architektury bionicznej znajdującym się w kulturalnym sercu Bali - Ubud, a dokładniej w najświętszym miejscu, Szlaku Artystów. Kompleks składa się z luksusowych dwupoziomowych apartamentów z 1, 2 sypialniami i prywatnym basenem. Kompleks posiada również wszystkie udogodnienia dla Twojej wygody - spa, restaurację, przestrzeń do współpracy, siłownię, część dziecięcą. Prawnie gwarantowany roczny zwrot z przeniesienia nieruchomości do kierownictwa: 12% 1-pokojowe mieszkanie 11% 2 pokojowe mieszkanie 10% mieszkanie z 3 sypialniami Lokalizacja i pobliska infrastruktura Ubud to miasto na indonezyjskiej wyspie Bali w dzielnicy o tej samej nazwie, położone pośród pól ryżowych i stromych wąwozów u podnóża dzielnicy Gianyar. Uważany jest za centrum sztuki i kultury, a turystyka jest najbardziej rozwiniętym sektorem gospodarki. Istnieje wiele starożytnych świątyń, muzeów, galerii sztuki i przedstawień tanecznych. W mieście odbywa się także kilka festiwali i wydarzeń przez cały rok, takich jak Bali Spirit Festival, Ubud Food Festival oraz Ubud Writers and Readers Festival.