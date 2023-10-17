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Nowe budynki na sprzedaż w Kec Ampenan

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Zespół mieszkaniowy SUNNY APART II
Zespół mieszkaniowy SUNNY APART II
Canggu, Indonezja
od
€170,544
Powierzchnia 47 m²
1 obiekt 1
Poddaj się: 2024
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Elitarny kompleks mieszkaniowy SUNNY APART II z apartamentami premium w rozwiniętej dzielnicy Changu, 300 metrów od plaży Berawa. Apartamenty designerskie do wyboru spośród jasnych i ciemnych kolorów są w pełni umeblowane. Każdy apartament oferuje wspaniałe widoki na zachód słońca i ocean. Zwrot mieszkań przez 4-6 lat. Kompleks 4 pięter. Zbudowany w pobliżu infrastruktury społecznej i rozrywkowej. Na terytorium, na którym można przejść na emeryturę z naturą, na terytorium jest dużo zieleni. Złożona infrastruktura: - Kovorking; - boiska sportowe; - 4 baseny; - 8 barów; - 5 restauracji. Roczny wzrost czynszów na Bali wynosi 20%, co gwarantuje wiarygodną inwestycję. Pełna pomoc prawna od początku do końca transakcji! Zadzwoń lub napisz! Przeprowadzimy pełną konsultację za darmo! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Willa Moa  Villa  Resort  Bali
Willa Moa  Villa  Resort  Bali
Canggu, Indonezja
Cena na żądanie
Powierzchnia 350 m²
1 obiekt 1
Poddaj się: 2021
Od 1991 roku pomagamy międzynarodowym inwestorom budować wille na Bali zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Nie musisz się o nic martwić dzięki Ilot Property Bali - nasz zespół zajmie się wszystkimi cyklami inwestycji w nieruchomości: od nabycia działki do budowy willi i zarządzania nią.
Apart - hotel Apart-hotel Aviator
Apart - hotel Apart-hotel Aviator
Canggu, Indonezja
od
€120,328
Poddaj się: 2024
Deweloper: Aviator
Расположенная в отличном месте и полностью застроенном районе Чангу, эта комфортабельная. Он находится всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа, медицинского центра, теннисных кортод. В квартире 4 этажа, стильный интерьер с авиационными мотивами в отделке, прочная стена, современый. Он строится как капитальное здание, лишенное традиционных индонезийских недостатков жилья. Здесь будет приятно остановиться в любую погоду, сейчас или через десять лет. Он также поставляется с возобновляемым страховым полисом сроком на один год, 5-летней гарантией на. Особенности и характеристики: 1 кровать | 1 Ванная Закрытая гостиная и столовая Площадь участка: 400 м2 Жилая площадь: 36-69 м2 Право собственности на землю: Аренда Здание: 4-этажное Меблировка: Меблирована Год постройки: Март 2023 – Март 2024   Аренда: 30 лет ( гарантированное продление ) Доступно в 3 единицах
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Zespół mieszkaniowy Infinity
Zespół mieszkaniowy Infinity
Candidasa, Indonezja
od
€213,179
Powierzchnia 75–213 m²
5 obiektów 5
Poddaj się: 2025
Agencja: Илья
Infinity to kompleks 250 willi położonych na wybrzeżu oceanu. Powierzchnia kompleksu wynosi 15 hektarów, na których będą restauracje, kawiarnie, sklepy, centrum handlowe, piekarnia, przestrzeń do współpracy, spa, kompleks sportowy, szkoła, przedszkole, basen bez krawędzi z wodą oceaniczną, lądowisko dla helikopterów, stajnia, a także tereny dla dzieci i sportu.
Zespół mieszkaniowy Furnished townhouses with swimming pools at 300 meters from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Furnished townhouses with swimming pools at 300 meters from the beach, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
€332,937
Agencja: TRANIO
Kamienice inwestycyjne w okolicy Umalas z widokiem na wulkan. Kompleks 40 kamienic premium z doskonałą infrastrukturą i łatwym dostępem do innych popularnych lokalizacji na Bali: Seminyak, Canggu, Kerobokan. Złożona infrastruktura: Cafe Obszar do pracy "„Inteligentny dom”" Klub dla dzieci Pralnia Wózki golfowe Parking Zakończenie - czerwiec 2024 r. Wyposażenie i wyposażenie w domu "System „inteligentnego domu” Dopasowane szafy Klimatyzacja Sprzęt kuchenny TV Zalety Prognozowana wydajność wynajmu 11,8% rocznie Forma własności: dzierżawa na 30 lat z prawem do przedłużenia Lokalizacja i pobliska infrastruktura Cicha ulica w Umalas, zaledwie 10 minut jazdy od plaż Batu Belig, Berawa, Petitenget. Duży supermarket Pepito znajduje się 300 metrów od hotelu.
Zespół mieszkaniowy LUXURY AMALI RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy LUXURY AMALI RESIDENCE
Wana Giri, Indonezja
od
€336,539
Powierzchnia 74–246 m²
2 obiekty 2
Poddaj się: 2026
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Pierwsza luksusowa rezydencja LUXURY AMALI RESIDENCE na Bali w obiecującej dzielnicy Uluvatu. Domy znajdują się wśród białych skał, z całkowitą naprawą « pod klucz » z przepięknym widokiem na ocean. Z nieoprocentowaną ratą 24 miesięcy. W odległości spaceru od plaż Impossibles i Bingin. Bali jest jednym z najbardziej atrakcyjnych pod względem inwestycji w nieruchomości o wysokim potencjale dochodowym. Kompleks wyposażony jest w udogodnienia zapewniające komfortowy pobyt: - 5-gwiazdkowa osobista usługa konsjerża - Hotelowa restauracja i dwa baseny (, w tym 68-metrowy basen bez krawędzi ) - Centrum siłowni i odnowy biologicznej - Klub dla dzieci - 24-godzinna ochrona i pełnoetatowy personel na miejscu Zadzwoń lub napisz! Wybierzemy dla ciebie mieszkanie zgodnie z twoimi parametrami i życzeniami! Gwarantowane wsparcie prawne. Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Zespół mieszkaniowy Exclusive complex of townhouses near Berawa Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Exclusive complex of townhouses near Berawa Beach, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
€304,400
Agencja: TRANIO
Oferujemy umeblowane kamienice z basenami i panoramicznym widokiem. Rezydencja oferuje kino na świeżym powietrzu, bar i miejsce do grillowania, usługi konsjerża i całodobową ochronę. Zakończenie - 1 kwartał 2024 r. Wyposażenie i wyposażenie w domu Artykuły sanitarne Grohe Klimatyzacja Daikin Zalety Wysokie dochody z wynajmu - 12% rocznie. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się 7 minut od plaży Berawa, w pobliżu klubów i szkoły.
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Bali, Indonesia
Jelantik, Indonezja
od
€119,857
Agencja: TRANIO
Dwupoziomowe apartamenty na poddaszu z pełnymi meblami i urządzeniami. Infrastruktura rezydencji: lobby, ogród, parking podziemny, fitness, basen, restauracja, hotel, całodobowa recepcja i ochrona. Data dostawy: 50 mieszkań pierwszego etapu będzie gotowych we wrześniu 2023 r., Drugi etap - hotel nie na sprzedaż - w 2024 r. Cechy mieszkań Każde mieszkanie obejmuje salon z kuchnią, sypialnię na antresoli, łazienkę. Wyposażenie i wyposażenie w domu Internet Klimatyzacja TV Suszarka do pralek Sprzęt kuchenny (płyta elektryczna, okap, lodówka, kuchenka mikrofalowa, chłodnica) Zalety Szacowany okres zwrotu: 7 lat. Leasing jest dostępny przez 30 lat z gwarantowanym przedłużeniem według wartości rynkowej. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w samym sercu Canggu, 300 metrów od wybrzeża, w pobliżu 4 plaż i słynnych klubów plażowych. Popularny obszar wśród zagranicznych emigrantów przybywających na Bali przez długi czas ze względu na spokojniejszą atmosferę, malowniczą scenerię z tarasami ryżowymi i widokiem na Ocean Indyjski.
Willa in Canggu close to ocean volcano view
Willa in Canggu close to ocean volcano view
Canggu, Indonezja
od
€217,917
Poddaj się: 2024
Deweloper: ERA INVEST GROUP
Nowoczesna designerska willa w najpopularniejszej części Bali - Canggu 🇮🇩 🔑 Wyposażony w meble, urządzenia i dekoracje w ramach projektu, a także rośliny w ogrodzie 📐 Na parterze znajduje się kuchnia, salon, łazienka i basen z tarasem. Na drugim piętrze znajdują się dwie sypialnie z własnymi łazienkami. Na dachu - dodatkowe miejsce na dachu, ze wspaniałym widokiem, zamknięte od wiatru i nadmiaru słońca. Grunty w dzierżawie długoterminowej na 29 lat z przedłużeniem określonym w umowie. 💯 Gwarantowane pole ryżowe i willa z widokiem na wulkan Batur 🏗 Projekt międzynarodowego zespołu inżynierów, projektantów i konstruktorów z dużym doświadczeniem i bogatym portfolio. Wille budowane są zgodnie ze standardami europejskimi. 🤵 Istnieje firma zarządzająca, która przejmuje usługi zarządzania i obsługi gości, w tym konsjerża. Wszystko to pozwoli ci wynająć willę w dobrej cenie lub zarobić. Możesz wybrać willę już w budowie lub w nowym projekcie przedsprzedażowym w najlepszej cenie ( 40% oszczędności ). Zadzwoń lub napisz na wszelkie pytania. W przypadku inwestycji - od 1 miliona USD warunków specjalnych 🔥 Każda forma płatności. Zdalna transakcja jest możliwa. Skontaktuj się z WhatsApp
Zespół mieszkaniowy SUNNY APART I
Zespół mieszkaniowy SUNNY APART I
Canggu, Indonezja
od
€170,544
Powierzchnia 49 m²
1 obiekt 1
Poddaj się: 2023
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Kompleks mieszkaniowy premium SUNNY APART I znajduje się 300 metrów od plaży Batu Belig w dzielnicy Changu na wyspie Bali. Dostępne są apartamenty z wystrojem wnętrz i meblami. Wszystkie apartamenty są wynajmowane z komunikacją, wysokiej jakości wykończeniami, sprzętem gospodarstwa domowego i meblami. Nabycie mieszkania z początkowym wkładem w wysokości 50% i nieoprocentowaną ratą w wysokości 6 miesięcy. Kompleks zbudowany jest z 4 pięter w nowoczesnym stylu architektonicznym. Tutaj możesz odpocząć i cieszyć się przyrodą w pięknym otoczeniu. W pobliżu kompleksu znajdują się wszystkie udogodnienia niezbędne do komfortowego pobytu: kawiarnie, kluby sportowe i plażowe, kompleksy spa, sklepy, szkoły i przedszkola, parking, basen, coworking. Changu jest najpopularniejszym miejscem turystycznym na Bali. Oto najlepsze miejsca do surfowania, wiele barów, restauracji, klubów, centrów rozrywki i sportu. Dlatego cieszy się zwrotem z inwestycji - 13-22%. Zadzwoń do nas, a my zapewnimy bezpłatny wybór najlepszych obiektów Gruzji do Twojego budżetu i życzeń! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Zespół mieszkaniowy New residential complex with excellent infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with excellent infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
€128,419
Agencja: TRANIO
Kompleks mieszkaniowy pierwszej klasy oferuje wybór studiów, apartamentów z 1 i 2 sypialniami, willi z 2-5 sypialniami. Infrastruktura kompleksu: Bieganie po kompleksie Сo-working Teren sportowy Plac zabaw Strefa SPA (sauna, jacuzzi, masaże) Restauracja Duży basen Obszar jogi Mini kino Parking Okres budowy kompleksu wynosi 20 miesięcy. Forma własności: dzierżawa na 25 lat + przedłużenie na 20 lat. Zalety Dostępna rata: 50% zaliczki + 50% na okres do 1 roku Średnia wydajność - 15% Lokalizacja i pobliska infrastruktura Mieszkańcy mają dostęp do wielu restauracji z kuchnią europejską i azjatycką, kawiarni i barów, sklepów, studiów jogi i gabinetów masażu w odległości spaceru. Do plaży można dotrzeć w 12-15 minut.
Apart - hotel LABUAN RESORT APARTMENTS
Apart - hotel LABUAN RESORT APARTMENTS
Wana Giri, Indonezja
od
€132,645
Poddaj się: 2024
Deweloper: BIG BALI GROUP
Ekskluzywna oferta na rynku nieruchomości Bali! Jeden z najbardziej wyjątkowych i dużych projektów na Bali, składający się z kompleksu mieszkalnego z 200 apartamentami premium i 145 willami Laxheri. Lokalizacja: Bukit, centrum Uluvatu. Całkowita powierzchnia: 8 hektarów. Własność: Freehold lub Lyshold. Infrastruktura o powierzchni parku 2 hektarów ziemi. Zamknięty obszar chroniony z: - Centrum rekolekcji - restauracje - siłownia - SPA - Centrum dla dzieci - Nieskończoność basenów na dachu - 5 minut do plaży Padang Padang   ______________________________________________________ Jeden z najbardziej wyjątkowych i największych projektów na Bali, składający się z kompleksu apartamentów z 200 apartamentami premium i 145 luksusowymi willami. Lokalizacja: Bukit, centrum Uluwatu. Całkowita powierzchnia: 8 hektarów. Własność: FREEHOLD lub LEASEHOLD  Infrastruktura z parkiem na 2 hektarach ziemi. Zamknięty obszar chroniony o : - Centrum rekolekcji - restauracje - Siłownia - SPA - Centrum dla dzieci - Baseny nieskończoności na dachu - 5 minut do plaży Padang Padang.    
Zespół mieszkaniowy PARQ BLUE CALIFORNIA QUARTER
Zespół mieszkaniowy PARQ BLUE CALIFORNIA QUARTER
Wana Giri, Indonezja
od
€175,281
Powierzchnia 50 m²
4 obiekty 4
Poddaj się: 2025
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Apartamenty na najpiękniejszym brzegu Bali. W obszarze Uluvatu. Kompleks ma 600 willi. Kompleks będzie miał duży basen lagunowy o wielkości 40 * 50 m. Apartamenty tworzone są z pełnym komfortem i minimalizmem. Nabycie mieszkania jest możliwe przy minimalnym początkowym wkładzie 40%. 20 000 metrów kwadratowych. m infrastruktury w jednym kompleksie, w tym restauracji, kawiarni, piekarni, spa, centrum fitness, supermarketu i galerii markowych butików. Również przedszkole i szkoła. Ten projekt został stworzony dla tych, którzy szukają drugiego domu nad oceanem i projektu inwestycyjnego. Inwestor otrzymuje zysk netto na dowolnym rachunku i w dowolnej dogodnej dla niego walucie. Deweloper przekazuje pieniądze co trzy miesiące. Zadzwoń lub napisz, wybierz obiekt dla siebie w Gruzji! Bezpłatne wsparcie prawne! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
€171,225
Agencja: TRANIO
W rezydencji znajduje się restauracja, centrum współpracy, basen, siłownia, parking, taras na dachu z malowniczym widokiem, usługi konsjerża i całodobowa ochrona. Zakończenie - pierwszy kwartał 2024 r. Wyposażenie i wyposażenie w domu Artykuły sanitarne Grohe Klimatyzacja Daikin Zalety Gwarantowany dochód z wynajmu w wysokości 12% rocznie. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w pobliżu klubów i szkoły, 35 minut jazdy od międzynarodowego lotniska.
Zespół mieszkaniowy MAGNUM RESIDENCE BERAWA
Zespół mieszkaniowy MAGNUM RESIDENCE BERAWA
Wana Giri, Indonezja
od
€331,612
Powierzchnia 81–162 m²
2 obiekty 2
Poddaj się: 2025
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Apartament w wyjątkowym kompleksie mieszkaniowym MAGNUM RESIDENCE BERAWA w popularnej dzielnicy Bali - Berava. Cechą kompleksu jest największy basen na świecie, 190 metrów na dachu. Mieszkanie ma system « smart house ». Wykończenie « pod klucz » z naprawami projektowymi i meblami. Przy początkowym wkładzie 30%. Również w apartamentach na balkonie znajduje się osobiste jacuzzi. Zalety nabycia mieszkania: - 500 metrów od najlepszych klubów plażowych - Atlas i Finowie - Niezwykle wysoki potencjał zwiększenia kosztów mieszkań w procesie budowy wynosi 40–70%. - Infrastruktura ROOFTOP o powierzchni ponad 5000 m2 - Rentowność z leasingu nieruchomości 11-15% rocznie przez pierwsze trzy lata. Kompleks zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do życia: miejsca do rekreacji i pracy, centrum fitness, spa, kilka restauracji i barów, w tym restaurację z kuchniami fusion najlepszych szefów kuchni. Gwarantowany zwrot i rentowność obiektu! Napisz lub zadzwoń, doradzaj za darmo. Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Apart - hotel Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Apart - hotel Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Canggu, Indonezja
od
€116,538
Poddaj się: 2024
Deweloper: Aviator
Ten komfortowy apartament mieszkalny położony jest w doskonałej lokalizacji i w pełni rozwiniętej dzielnicy Canggu, w stanie czerwonej strefy, które gwarantują inwestorom prawo do codziennego wynajmu zakwaterowania turystom. Jest tylko w odległości spaceru od plaży, centrum medycznego, kortów tenisowych, cukierni, kawiarni, restauracji, supermarketów i innych. Mieszkanie ma 4 piętrowe, stylowe wnętrza z motywami lotniczymi w dekoracji, mocną ścianę, nowoczesną łazienkę i kuchnię oraz spokojne widoki za oknem. Jest budowany jako budynek stolicy, wolny od tradycyjnych indonezyjskich niedogodności mieszkaniowych. Z przyjemnością pozostaniesz przy każdej pogodzie, teraz lub za dziesięć lat. Posiada również roczną polisę ubezpieczeniową na odnawialne źródła, 5-letnią gwarancję na budowę budynku i 1 rok na meble i wyposażenie. Funkcje i specyfikacje: 1 łóżko | 1 wanna Zamknięty salon i jadalnia Powierzchnia działki: 400 m2 Powierzchnia mieszkalna: 36–69 m2 Tytuł gruntu: dzierżawa Budynek: 4-poziomowy Umeblowanie: umeblowane Rok budowy: marzec 2023 r. – marzec 2024 r   Leasing: 30 lat ( gwarantowane przedłużenie ) Dostępne w 9 jednostkach – Kategoria A ( 3 jednostki ): 109 000 USD – Kategoria B ( 4 jednostki ): 123 000 USD – Kategoria C ( 2 jednostki ): 139 000 USD
Zespół mieszkaniowy SWOI BERAWA
Zespół mieszkaniowy SWOI BERAWA
Canggu, Indonezja
od
€331,612
Powierzchnia 105 m²
1 obiekt 1
Poddaj się: 2024
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! SWOI BERAWA to kompleks mieszkalny z 10 kamienicami w popularnej dzielnicy Changu. Kamienice z dwiema sypialniami ( 105 m2 ), z designerskimi naprawami i meblami. Każdy dom ma również nowoczesny inteligentny dom « ». Kamienica ma indywidualny odkryty basen, w którym można przejść na emeryturę i być sam na sam z naturą. Zalety kompleksu: - Infrastruktura wewnętrzna obejmuje całodobową ochronę i obsługę klienta. - Najlepsze kluby plażowe, restauracje i butiki na Bali znajdują się w odległości spaceru. - Odległość do plaży Berava wynosi tylko 300 metrów. Minimalna zaliczka wynosi 25%. Changu jest najpopularniejszym miejscem turystycznym na Bali, co gwarantuje atrakcyjność inwestycji i zwrot. Napisz lub zadzwoń, powiedz nam bardziej szczegółowe informacje na temat nabywania nieruchomości zgodnie z własnymi życzeniami. Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Apartamentowiec Magnum Residence Berawa
Apartamentowiec Magnum Residence Berawa
Canggu, Indonezja
od
€246,341
Poddaj się: 2025
Deweloper: Magnum Estate
Apartamenty na Bali od znanego dewelopera w najpopularniejszej dzielnicy Canggu, 500 metrów od oceanu. Piękna plaża Berawa i najlepsze kluby plażowe w odległości spaceru. Kompleks mieszkaniowy w doskonałej lokalizacji, z przestronnym salonem i najdłuższym na świecie basenem na dachu z widokiem na ocean! Apartamenty z pełnym wykończeniem, meblami i urządzeniami. Całkowita powierzchnia wynosi 81 mkw., Jedna sypialnia, kuchnia, salon i duży taras. Panoramiczne okna z dobrym widokiem! Kompleks będzie miał profesjonalną firmę zarządzającą, która zajmie się wszystkimi kwestiami związanymi z konserwacją i wynajmem mieszkań, zapewniając w ten sposób dobrą rentowność. Możesz także korzystać z mieszkań o każdej porze roku bez ograniczeń. Oferta cesji od inwestora, cena $ 60 000 niższa niż deweloper Magnum Residence Berawa. Obiekt ma bardzo dobry potencjał wzrostu cen! Do końca budowy występuje opóźnienie. Każda forma płatności. Możliwa zdalna transakcja. WhatsApp
Willa PARQ FAMILY
Willa PARQ FAMILY
Wana Giri, Indonezja
od
€144,015
Poddaj się: 2025
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Rodzinne wille na oszałamiającej wyspie Bali w kulturalnej i rozwijającej się stolicy z malowniczą przyrodą Ubuda. Wille otoczone są tropikalną dżunglą o powierzchni 8 000 mkw. Jest wszystko, czego potrzebujesz do rozwoju dziecka: od kreatywnych studiów po basen olimpijski i kort tenisowy. Wille są wynajmowane z kompletnymi naprawami i meblami. Każda willa ma własny basen. Wzrost wartości w ciągu najbliższych 3-4 lat o 30%. Idealny do zakwaterowania lub wynajmu z rocznym dochodem 15%. Kompleks ma bardzo bogatą infrastrukturę dla dzieci i dorosłych: - studia tańca, wokalu, sztuki. - Restauracje, kawiarnie, fitness, joga, studio urody, coworking. - Kort tenisowy, basen, boisko do koszykówki, siatkówka. Obszar ten jest bardzo rozwinięty przez infrastrukturę społeczną i instytucje edukacyjne. Wille są poszukiwane za codzienny czynsz. W ciągu miesiąca zarobki wynoszą około 2500 $. Napisz lub zadzwoń, powiedz nam bardziej szczegółowe informacje na temat zakupu mieszkania. Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Zespół mieszkaniowy CASA PETAK
Zespół mieszkaniowy CASA PETAK
Canggu, Indonezja
od
€235,919
Powierzchnia 95–236 m²
2 obiekty 2
Poddaj się: 2024
Agencja: DDA Real Estate
Willa w urzekającym miejscu w eleganckim kompleksie. Willa jest sprzedawana z pełnym wykończeniem pod klucz w tropikalnym designie. CASA PETAK to elegancki kompleks składający się tylko z 11 ekskluzywnych willi położonych w modnej, cichej okolicy na wyspie Bali Changu. Każda willa to prywatna oaza z salonem na otwartym planie, prywatnym turkusowym basenem i bujnym tropikalnym ogrodem. Obszary publiczne mają tropikalny krajobraz, w którym można się zrelaksować i cieszyć się słynnym spokojem i przyrodą Bali, zaledwie kilka kroków od popularnych plaż, restauracji i sklepów. Przy początkowym minimalnym wkładzie 20%. Infrastruktura: -Pool walki -Prywatny parking -Tropikalny prysznic -Strefy do medytacji i jogi -Obszary grillowe -Krajobrazowanie -Ochrona i nadzór wideo 24/7 -Pięć gwiazdek na stronie Napisz do nas lub zadzwoń, wybierz nieruchomości dla swoich preferencji. Organizujemy bezpieczną umowę z programistą! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Zespół mieszkaniowy BUWIT LOFT
Zespół mieszkaniowy BUWIT LOFT
Canggu, Indonezja
od
€132,645
Powierzchnia 58–108 m²
4 obiekty 4
Poddaj się: 2024
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! BUWIT LOFT wille otoczone polami ryżowymi w popularnym i rozwiniętym regionie Changu. Krótka przejażdżka od plaży Pererenan, Nyani. Wille - mini lofty z 1/2 sypialnią, a także lofty do spania 1/2, które różnią się powierzchnią, są w pełni umeblowane pod klucz. Wille są tworzone w minimalistycznym stylu, w nowoczesnym designie, w którym przestrzeń jest zoptymalizowana pod kątem większego komfortu. Minimalna zaliczka wynosi 10%. Okres zwrotu willi przez 5-6 lat. Dzięki swojej lokalizacji i nowoczesności. Dzielnica Changu jest bardzo popularna wśród turystów, ale także bardzo wygodna do stałego pobytu. Przewidywany zwrot z inwestycji wynosi około 15-17%. Kompleks znajduje się w pobliżu rozwiniętej i społecznej infrastruktury: placówek medycznych, barów, klubów, kawiarni, szkół, restauracji. Zadzwoń do nas, a my zapewnimy bezpłatny wybór najlepszych udogodnień na Bali dla Twojego budżetu i życzeń! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
€171,225
Agencja: TRANIO
Złożone udogodnienia: spa, sala jogi; kawiarnia; plac zabaw; centrum fitness; coworking; bar na dachu i restauracja nad oceanem; prywatna plaża z klubem plażowym; podziemny parking; baseny. Zakończenie - pierwszy kwartał 2024 r. Wyposażenie i wyposażenie w domu Artykuły sanitarne Grohe Klimatyzacja Daikin Zalety Gwarantowany dochód z wynajmu w wysokości 13% rocznie. Cena obejmuje meble, sprzęt AGD i wystrój wnętrz. W przypadku płatności bez rat zniżka $ 10 – 20 tys. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Centrum turystyki premium na Bali to Sanur, gdzie szczyt G20 odbył się w 2022 roku. Sanur oferuje długą, pozbawioną fal plażę z żółtym piaskiem (reszta wybrzeża wyspy to głównie szary piasek wulkaniczny), ścieżki spacerowe i autostrady bez ruchu. Główna autostrada wyspy łączy Sanur z lotniskiem. W Sanur zorganizowano specjalną strefę ekonomiczną z dużymi projektami, takimi jak największa międzynarodowa klinika w Indonezji, port dla liniowców, uniwersytet w ramach wspólnego projektu Stanów Zjednoczonych i Chin oraz centrum handlowe o pojemności 22 tysięcy odwiedzających dziennie.
Zespół mieszkaniowy ALEX VILLAS COMPLEX 6
Zespół mieszkaniowy ALEX VILLAS COMPLEX 6
Canggu, Indonezja
od
€194,230
Powierzchnia 60–130 m²
3 obiekty 3
Poddaj się: 2024
Agencja: DDA Real Estate
Willa na sprzedaż w ALEX VILLAS COMPLEX 6. Znajduje się w samej górnej lokalizacji - Changu, 900 m od oceanu. Willa jest sprzedawana z pełną dekoracją, zapewniony jest system inteligentnego domu". Willa znajduje się przy nowej, ale już wyposażonej ulicy z ciekawymi restauracjami, klubami i innymi placówkami. Plus złożony: - Bogata i różnorodna infrastruktura: basen z barem, strefa coworkingowa, siłownia, parking, restauracja, lądowisko dla helikopterów. - Wszystkie obiekty kompleksu będą wynajmowane po wyższych kosztach ze względu na udaną lokalizację i bliskość oceanu. - Na terenie kompleksu powstanie unikalny obiekt artystyczny słynnego artysty. - Wewnętrzna infrastruktura kompleksu i zewnętrzna infrastruktura lokalizacji maksymalizują wszystkie potrzeby mieszkańców AV Complex 6 w komforcie. - Kompleks stoi na ziemi świętej, której właścicielem — jest lokalna świątynia, która ją wynajmuje. Changu jest najpopularniejszym miejscem turystycznym na Bali. Oto najlepsze miejsca do surfowania, wiele barów, restauracji, klubów, centrów rozrywki i sportu. Jest tutaj, aby kochać życie młodej publiczności i jest gotowy zapłacić za szybki dostęp do najlepszych miejsc na imprezy. Rentowność inwestycji osiąga średnio 15%. Wszystkie wille kompleksu zostaną wynajęte po wyższych kosztach ze względu na udaną lokalizację i bliskość oceanu. Zadzwoń lub napisz, wybierz obiekt na Bali! Bezpłatne wsparcie prawne! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Zespół mieszkaniowy Premium residence with a swimming pool, a spa center and panoramic views, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residence with a swimming pool, a spa center and panoramic views, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
€228,300
Agencja: TRANIO
Oferujemy umeblowane apartamenty z balkonem i panoramicznym widokiem na ocean i wulkany. Rezydencja dysponuje panoramicznym tarasem z częścią wypoczynkową, dużą siłownią, studiem jogi, częścią coworkingową i salą konferencyjną, basenem bez krawędzi na dachu, kinem, restauracje i bary, centrum spa, sauna, plac zabaw dla dzieci, tropikalny ogród. Wyposażenie i wyposażenie w domu W pełni wyposażona kuchnia System dźwiękowy TV Okna aluminiowe Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w odległości spaceru od kawiarni i restauracji, w pobliżu sześciu popularnych klubów plażowych. Ocean Indyjski - 5 minut jazdy samochodem Seminyak - 900 metrów Supermarket - 50 metrów Sklepy i spa - 1 minuta Szkoła międzynarodowa - 3 minuty Centrum handlowe - 3 minuty
Zespół mieszkaniowy Premium complex of furnished townhouses close to the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium complex of furnished townhouses close to the ocean, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
€312,961
Agencja: TRANIO
Oferujemy kamienicę z dużym basenem, parking, ogród, widok na pola ryżowe. Rezydencja zapewnia całodobową ochronę. Zakończenie - sierpień 2023 r. Wyposażenie i wyposażenie w domu Szafka kuchenna Możliwe jest zainstalowanie systemu „Smart Home”. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w samym sercu dzielnicy mieszkalnej, w odległości krótkiego spaceru od oceanu, w pobliżu barów i restauracji. Plaża Berawa - 7 minut jazdy samochodem Ocean - 15 minut Klub rekreacyjny - 4 minuty jazdy samochodem Klub plażowy - 6 minut jazdy samochodem
Zespół mieszkaniowy 5 STORIES
Zespół mieszkaniowy 5 STORIES
Wana Giri, Indonezja
od
€378,986
Powierzchnia 98–134 m²
2 obiekty 2
Poddaj się: 2023
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Kompleks mieszkaniowy 5 STORIES zbudowany jest z pięciu willi położonych w idealnej okolicy Pererenane, 800 metrów od plaży. Nowoczesna 3-pokojowa willa z przestronnym salonem i kuchnią z panoramicznymi oknami. Willa dysponuje przestronnym tarasem przy prywatnym basenie, z którego roztacza się magiczny widok na pola ryżowe i zachód słońca. Z początkowym wkładem w wysokości 50% i nieoprocentowanymi ratami rocznie. Tutaj możesz naprawdę przejść na emeryturę z naturą i poczuć całą magię wyspy Bali. Złożona infrastruktura: - taras zewnętrzny; - basen; - parking; - Obszar chroniony 24/7; - Strefy medytacji i jogi; - Architektura krajobrazu. W pobliżu cała niezbędna infrastruktura: - przytulne kawiarnie i najlepsze restauracje; - przedszkola; - kluby sportowe i kurorty plażowe. Każdego roku wzrost cen wynajmu na Bali wzrasta o 15-20%. Zadzwoń lub napisz, chętnie udzielimy wszystkich informacji i doradzimy za darmo! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Willa MOA RESORT
Willa MOA RESORT
Canggu, Indonezja
od
€563,741
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Nowoczesna willa MOA RESORT znajduje się w popularnej dzielnicy Changu. Od Will jest łatwo dostępny dla BERAWA i BATU BELIG i ma łatwy dostęp do UBUD, SEMINYAK, PETITENGET i AEROPORT. Willa otoczona jest polami ryżowymi i zieloną przyrodą. Willa jest reprezentowana przez nowoczesny przestronny układ o powierzchni 270 mkw. Z wykończeniem pod klucz z przystępną początkową nieoprocentowaną ratą w wysokości 10%. Duże okna w willi zapewniają naturalne oświetlenie dla wszystkich pokoi. Każda willa ma własny basen i ogród. Chang słynie z rozwiniętej infrastruktury i cieszy się popularnością w każdym wieku, co zapewnia atrakcyjność inwestycyjną ponad 20%, zwrot w ciągu około 6-7 lat. Złożone udogodnienia: - siłownia, strefa jogi, plac zabaw dla dzieci, coworking. Zadzwoń lub napisz, powiedz nam wszystko o nieruchomościach na Bali i spójrz na swoje życzenia. Konsultacja jest całkowicie BEZPŁATNA. Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Willa SUNNY RESIDENCE
Willa SUNNY RESIDENCE
Bukit, Indonezja
od
€473,732
Poddaj się: 2024
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! SUNNY RESIDENCE - kompleks luksusowych willi w chronionym obszarze w Bukit. 6 minut od plaży Samsara i 7 minut do plaży Pantai. Wille z różnymi przestronnymi układami z 3-4-5 sypialniami o powierzchni od 186 do 275 m2. Z lepszymi meblami i designerskimi naprawami. Tutaj można podziwiać panoramiczny widok na malowniczą przyrodę. Stabilny roczny dochód w wysokości 13-20% ROI. Z początkowym wkładem 50%. Zadzwoń do nas, a my zapewnimy bezpłatny wybór najlepszych obiektów Gruzji do Twojego budżetu i życzeń! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Zespół mieszkaniowy SUOM
Zespół mieszkaniowy SUOM
Canggu, Indonezja
od
€251,078
Powierzchnia 71–154 m²
4 obiekty 4
Poddaj się: 2024
Agencja: DDA Real Estate
  Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Wille w popularnej miejscowości turystycznej na Bali w okolicy Changu. Studio z jedną lub dwiema sypialniami ( 80,7 - 154,1 ) w pełni wykończone i pod klucz meble zgodnie z projektem. Z dużymi oknami panoramicznymi. W willach znajduje się taras z basenem, wodospad, miejsce do jogi i relaksu, miejsce do pracy przy oknie. Wille nadają się zarówno do stałego pobytu, jak i inwestycji, średnioroczny wzrost o 20%, a także roczny wzrost czynszu o 15%. W otoczeniu kompleksu znajduje się wiele udogodnień: - Najpopularniejsza plaża na Bali znajduje się 750 metrów od hotelu; - 980 metrów od Finns Recreation Club i Atlas Beach Club — najbardziej znanych klubów; - 1230 metrów Montessori Bali School — innowacyjna szkoła ze słynnym programem edukacyjnym - 500 metrów od Galerii Tamora — na zakupy premium - Pierwszorzędne restauracje: Kong, Bokashi, Ogromne na 1500 metrów. Jednocześnie budowane są wszystkie wille jednocześnie, co wyklucza niepotrzebny hałas i dyskomfort z sąsiedniej konstrukcji.   Napisz lub zadzwoń, powiedz nam bardziej szczegółowe informacje na temat nabywania nieruchomości. Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Zespół mieszkaniowy Complex of modern townhouses in a picturesque area, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of modern townhouses in a picturesque area, Bali, Indonesia
Jelantik, Indonezja
od
€260,000
Agencja: TRANIO
Oferujemy umeblowane kamienice z basenami i miejscami parkingowymi. Zalety Gwarantowany dochód z wynajmu w wysokości 12% rocznie. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w zielonej i cichej okolicy, 5 minut od Canggu, między dzielnicami Canggu i Seminyak, w pobliżu kawiarni i klubów, sklepów, szkół i przedszkoli. Szkoła międzynarodowa - 5 minut Międzynarodowe przedszkole - 1 minuta Centrum tenisowe - 4 minuty Supermarket - 1 minuta Ocean Indyjski - 10 minut jazdy samochodem Międzynarodowe lotnisko - 40 minut jazdy samochodem
Apartamentowiec The Umalas Signature
Apartamentowiec The Umalas Signature
Canggu, Indonezja
od
€125,000
Powierzchnia 60–121 m²
2 obiekty 2
Poddaj się: 2023
Deweloper: Samahita Group
Unikalny zaawansowany technologicznie kompleks apartamentów Premium do życia i inwestycji w uprzywilejowanej części Bali - Umalas, Canggu. Ciche idylliczne miejsce, utopione w roślinności, z medytacyjnym i prywatnym stylem życia. Idealny na całe życie. Oferujemy pojedyncze apartamenty o powierzchni 60,58 m2 i podwójne apartamenty o powierzchni 121,16 m2. Wszystkie apartamenty wyposażone są w nowoczesne inteligentne systemy, wysokiej jakości materiały wykończeniowe i meble nowoczesnej jakości. Apartamenty sprzedawane są z dekoracją i wykończonymi meblami. Atrakcyjne ceny i warunki zakupu na początku sprzedaży!
Willa Tanah Barak
Willa Tanah Barak
Canggu, Indonezja
od
€341,087
Powierzchnia 240–289 m²
2 obiekty 2
Poddaj się: 2024
Tanah Barak - projekt atrakcyjny dla inwestycji! Elegancka lokalizacja! Tanah Wagak znajduje się na obszarze o wysokim wzroście cen nieruchomości! Stawka dzienna: + 10% rocznie obłożenie: + 16% rocznie Przychody: + 25% rocznie Kompleks willi znajduje się w Changu, 5 minut jazdy od plaży, 1 minutę spacerem od Fitness Plus i Enso Sushi, 2 minuty spacerem od spa Amo Salon, 10 minut spacerem od kawiarni Revolver, Doppio i wielu innych restauracje, supermarkety, sklepy z żywnością ekologiczną. Nasze wille zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do najwyższych normy bezpieczeństwa i budowy. Zapewniamy: gwarancja struktury, hydroizolacja, antytermiczna przetwarzanie i wady ogólne. Zapewni to całodobowa ochrona i usługi konsjerża bezpieczny i komfortowy pobyt. Piękny rufftop z w pełni funkcjonującą kuchnią i przestronny salon. Meble designerskie zostały wykonane specjalnie dla willi. Idealny dla biznesu i życia! Czekamy na twoje aplikacje! Pomożemy Ci inwestować z zyskiem!
Willa BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Willa BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Wana Giri, Indonezja
od
€284,239
Poddaj się: 2024
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Nowe wille BERAWA OCEAN TOWNHOUSES w popularnej dzielnicy Berava, 350 metrów od oceanu. Ultra-nowoczesne wille, z dwóch pięter z dwiema sypialniami i studio ( 108 mkw. ). Wnętrze przemyślane w najdrobniejszych szczegółach. Indywidualnie możesz wybrać jedną z czterech opcji. Obejmuje również nowoczesne urządzenia, meble, naczynia i tekstylia. Oferuje panoramiczne widoki z okna na malowniczą przyrodę Bali. Najlepsza inwestycja przy minimalnym początkowym wkładzie 25%. Roczna gwarancja dochodu wynosi 13-20%. W odległości spaceru infrastruktura społeczna: kawiarnie, restauracje, supermarkety, kluby, bary. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, zadzwonimy lub napiszemy! Doradzimy w sprawie wszystkich obiektów na Bali za darmo!  Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Willa DESA HUTS
Willa DESA HUTS
Wana Giri, Indonezja
od
€165,806
Poddaj się: 2024
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Villa DESA HUTS znajduje się w Umalas, 7 minut od plaży! Umalas ma silną społeczność emigrantów z wieloma doskonałymi restauracjami i kawiarniami. Willa znajduje się 7 minut od najbliższej plaży i 10 minut od Seminyak i Changu. Szykowna willa z dekoracją pod klucz". Z nieoprocentowanym początkowym wkładem w wysokości 30%. Widok otwiera się na balijskie pola ryżowe. Willa znajduje się 7 minut od najbliższej plaży i 10 minut od Seminyak i Changu. Rentowność inwestycji w willi wynosi od 19 do 33% rocznie ( zwrot tylko przez 3-5 lat ). -Na terenie kompleksu znajduje się parking, a także kierownicy i pracownicy ochrony. -Wille obejmują działkę o czynszu ( na 30 lat + przedłużenie umowy na 30 lat ). -Deweloper oferuje zarządzanie willami - 20%. Możliwy zakup na raty! Napisz do nas lub zadzwoń, wybierz nieruchomości dla swoich preferencji. Organizujemy bezpieczną umowę z programistą! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Willa Designer villa in Canggu with volcano view
Willa Designer villa in Canggu with volcano view
Canggu, Indonezja
od
€217,917
Poddaj się: 2024
Deweloper: ERA INVEST GROUP
Nowoczesna designerska willa w najpopularniejszej części Bali - Canggu 🇮🇩 🔑 Wyposażony w meble, urządzenia i dekoracje w ramach projektu, a także rośliny w ogrodzie 📐 Na parterze znajduje się kuchnia, salon, łazienka i basen z tarasem. Na drugim piętrze znajdują się dwie sypialnie z własnymi łazienkami. Na dachu - dodatkowe miejsce na dachu, ze wspaniałym widokiem, zamknięte od wiatru i nadmiaru słońca. Grunty w dzierżawie długoterminowej na 29 lat z przedłużeniem określonym w umowie. 💯 Gwarantowane pole ryżowe i willa z widokiem na wulkan Batur 🏗 Projekt międzynarodowego zespołu inżynierów, projektantów i konstruktorów z dużym doświadczeniem i bogatym portfolio. Wille budowane są zgodnie ze standardami europejskimi. 🤵 Istnieje firma zarządzająca, która przejmuje usługi zarządzania i obsługi gości, w tym konsjerża. Wszystko to pozwoli ci wynająć willę w dobrej cenie lub zarobić. Możesz wybrać willę już w budowie lub w nowym projekcie przedsprzedażowym w najlepszej cenie ( 40% oszczędności ). Zadzwoń lub napisz na wszelkie pytania. W przypadku inwestycji - od 1 miliona USD warunków specjalnych 🔥 Każda forma płatności. Zdalna transakcja jest możliwa. Skontaktuj się z WhatsApp  
Willa ASAI VILLAGE
Willa ASAI VILLAGE
Wana Giri, Indonezja
od
€715,335
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Wielofunkcyjne wille ASAI VILLAGE z własną infrastrukturą, dwie minuty od plaży Jimbaran. Jimbaran Hill — jest jednym z najbardziej obiecujących obszarów na Bali. Cicho, z dala od ruchliwych dróg. W pobliżu znajdują się tylko drogie hotele światowej klasy i luksusowe wille. Wille są wyposażone w nowoczesne układy z kompletnym wykończeniem « » z prywatnym basenem i strefą relaksacyjną. Również wille wyposażone w strefę do wygodnej pracy zdalnej. Prawo najmu na 25 lat z możliwością przedłużenia do 97 lat. Infrastruktura: - SPA; - basen; - Bar; - restauracja; - Pokój do masażu; - sala fitness; - Świątynia. Napisz do nas lub zadzwoń, a my opowiemy o najbardziej dochodowych ofertach rynku nieruchomości na Bali! Konsultacja jest BEZPŁATNA! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Willa PARQ BLUE FRENCH QUARTER
Willa PARQ BLUE FRENCH QUARTER
Wana Giri, Indonezja
od
€277,133
Poddaj się: 2025
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Wille na « Instagram » brzeg Bali. W obszarze Uluvatu. Kompleks ma 600 willi. Terytorium ma duży basen z wodą oceaniczną. Wille są tworzone z pełnym komfortem i minimalizmem. Każda willa ma własny basen. Zakup willi jest możliwy przy minimalnym początkowym wkładzie 40%. 20 000 metrów kwadratowych. m infrastruktury w jednym kompleksie, w tym restauracji, kawiarni, piekarni, spa, centrum fitness, supermarketu i galerii markowych butików. Również przedszkole i szkoła. Ten projekt został stworzony dla tych, którzy szukają drugiego domu nad oceanem i projektu inwestycyjnego. Prognoza wzrostu wartości nieruchomości o 30%.   Napisz lub zadzwoń, powiedz nam bardziej szczegółowe informacje na temat zakupu mieszkania. Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Willa SUNNY CUDDLES BERAWA
Willa SUNNY CUDDLES BERAWA
Canggu, Indonezja
od
€236,866
Poddaj się: 2023
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Villa SUNNY CUDDLES BERAWA znajduje się 7 minut od popularnej plaży Berava w nowoczesnej dzielnicy Changu. Wille są przedstawione w dwóch opcjach układu: 70 i 110 mkw. Studio z jedną i dwiema sypialniami. Wnętrze willi zostało przemyślane w najdrobniejszych szczegółach. Możliwość wyboru projektu jest jasna i ciemna. Panoramiczny widok z okna na malowniczą przyrodę Bali. Changu to najpopularniejszy obszar na Bali, znany wśród turystów. Stabilny roczny dochód - 13-20%, zwrot - 4-6 lat. Złożona infrastruktura: basen, kino, bar / hookah. Zadzwoń lub napisz, odpowiedz na wszystkie pytania! Oferujemy wyłącznie rentowne i niezawodne nieruchomości na Bali. Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
€142,687
Agencja: TRANIO
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy obejmuje duży basen, taras z częścią wypoczynkową na dachu, siłownię, restaurację, kino na świeżym powietrzu. Wyposażenie i wyposażenie w domu grób hydrauliczny systemy wentylacji i klimatyzacji Daikin materace królewskie meble z drewna tekowego okucia z blum austrian Zalety Gwarancja budowy na 5 lat Wysokie dochody z wynajmu Firma deweloperska pomoże w zarządzaniu nieruchomościami Plan płatności: 50% - po podpisaniu umowy 5% - w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy 25% - po zakończeniu budowy Lokalizacja i pobliska infrastruktura Tylko 4 minuty do plaży Batu Bolong. W pobliżu znajdują się sklepy, kawiarnie, restauracje, kluby sportowe, międzynarodowa szkoła i wiele więcej.
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished townhouses close to the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished townhouses close to the ocean, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
€342,450
Agencja: TRANIO
Oferujemy kamienicę z basenem i ogrodem. Rezydencja zapewnia całodobową ochronę. Zakończenie - maj 2024 r. Wyposażenie i wyposażenie w domu Możliwe jest zainstalowanie systemu „Smart Home”. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Kawiarnia - 2 minuty Plaża - 6 minut Klub plażowy - 10 minut
Wieś domków TOWNHOUSE ULUWATU
Wieś domków TOWNHOUSE ULUWATU
Bukit, Indonezja
od
€236,866
Poddaj się: 2024
Первоклассные двухуровневые дома c руфтопом площадью 140 м2 и 165 м2. Дома полностью укомплектованы премиальной техникой, сантехникой и другими инновациоными коплекту TOWNHOUSE ULUWATU — это первоклассный жилой комплекс из 10 домов, с захватывающим видом на океан. Расположен в Улувату, которому принадлежат самые красивые пляжи на Бали. TOWNHOUSE ULUWATU — это современный проект, создающий уникальные цености для клиента, который объеди. Каждый таунхаус был разработан с учетом самых высоких стандартов качества. Мы предлагаем решение под ключ, чтобы обеспечить максимально комфортное проживание в каждом доме. Высокое качество материалов и техники гарантирует долговечность и надежность дома на долгие годы. Менеджмент компания обеспечит прибыль и управление объектом для рентабельности инвестиций и вашего ULUWATU — эксклюзивное место, сочетающе природную красоту и саые привлекательные пляжи на остро. Комплекс TOWNHOUSE ULUWATU расположен возле Bulgari Resort, в одном из самых живописных мест в мире, которое давноста. ULUWATU также предлагает места для серфинга и гольфа мирового класса, множество пляжей с лазурно-го.  На первом этаже виллы расположены гостиная, кухня, туалетная комната, а также бассейн для отдыха. Первый этаж спроектирован высотой 3.6 метра, что предоставляет неповторимое ощущение простора. Высокое качество материалов и техники, используемых в строительстве этой виллы, гарантирует едолг На втором этаже расположены две удобные спальни и ванная комната. Важдой спальне предоставлен матрас высочайших стандартов качества KING KOIL — для восстановления. Каждая спальня оформлена в особом стиле, который дополняют деревянные элементы, и зеркала нкстювы. Большие раздвижные окна, обеспечивают много света Уникальный вид и большая терраса с выходом на руфтоп, которая поразит Вас своими просторами видам ВСТРОЕНЫЙ СКЛАД, ЗАДНИЙ ДВОР, СОБСТВЕНЫЙ БАССЕЙН, ООРУДОВАНАЯ КУХНЯ, УЕДИНЕНОСТО, УКОМЕЛЕКТОА  Локация https://goo.gl/maps/EJ9c4K8tdb6FUdBU8?coh=178573&entry=tt Таунхаусы 140 кв.м - 250 000 тыс.$ Таунхаусы 165 кв.м - 300 000 тыс.$ Есть возможность оформить во Freehold
Zespół mieszkaniowy Changgu Secrets
Zespół mieszkaniowy Changgu Secrets
Canggu, Indonezja
od
€198,020
Poddaj się: 2024
Доходная недвижимость на Бали для жизни и инвестиций в топовой локации Чангу Чангу - Жемчужина туристической части Бали. Это самая востребованная и посещаемая локация, сочетающая в себе несколько разных стилей отдыха и. Здесь сосредоточены лучшие кафе и рестораны, пляжные клубы и 5 * отели, топ заведения с развлекатель. Кроме того, Чангу - это рисовые поля на склонах гор, уникальный пляж вулканического цвета, серф-спот. В 2019 году Forbes поставил Чангу на 4 место в ТОП мест планеты, идеальных для жизни и инвестиций! Район располагается вблизи трех популярных и колоритных пляжей. Средний годовой рост стоимости недвижимости в этом районе 30%. Средняя годовая стоимость аренды растет на 15% в год. 4 года стоимость земли выросла более, чем на 300% Комплекс из 53 юнитов под инвестиции, общей площадью 4 520 м2: 1-спальные smart-виллы - 8 шт - 245 тыс. $ 76 кв.м 2-спальные smart-виллы - 8 шт - 385 тыс. $ 130 кв.м 1-спальные апартаменты - 18 шт - 195 тыс. $ 80 кв.м 1-спальные rooftop-апартаменты - 6 шт - 320 тыс. $ 170 кв.м 2-спальные апартаменты - 3 шт - 325 тыс. $ 143 кв.м 2-спальные rooftop-апартаменты - 1 шт - 700 тыс. $ 283 кв.м таунхаусы - 9 шт - 225 тыс. $ 76 кв.м А также: rooftop-зона с бассейном и баром, кальянная и ресторан, коворкинг-зона и офисы, спортзал, премиальный игровой клуб с компьютерами и PS паркинг для автомобилей и мотобайков, подземный паркинг, система "умный дом" во всех юнитах. 5 минут езды до лучших пляжных клубов Бали 5 минут езды до строящегося крупнейшего торгово-развлекательного комплекса Canggu 500 метров до Montessori School Bali 40 минут до международного аэропорта Рядом с комплексом располагается 3 ТОПОВЫХ серф спота Топовые заведения в 3-5 минутах езды: COMO, La briza, Old man's, Lavela, Lawn, Finns, Café del Mar, Potato Head, Shi Shi и десятки других модных заве. Удобства рядом: ▪️ Супермаркет -50 метров  ⁇ ️ Банкомат – 50 метров ▪️ Медицинский центр – 1,5 минуты ⁇ ️ Детский садик – 2 минуты ▪️ Интернациональная школа – 3 минуты ⁇ ️ Торговый центр – 3 минуты    
Apart - hotel Modern apartments for investment in Canggu
Apart - hotel Modern apartments for investment in Canggu
Canggu, Indonezja
od
€103,274
Powierzchnia 42–50 m²
2 obiekty 2
Poddaj się: 2024
Deweloper: Aviator
Ten komfortowy apartament mieszkalny położony jest w doskonałej lokalizacji i w pełni rozwiniętej dzielnicy Canggu, w stanie czerwonej strefy, które gwarantują inwestorom prawo do codziennego wynajmu zakwaterowania turystom. Jest tylko w odległości spaceru od plaży, centrum medycznego, kortów tenisowych, cukierni, kawiarni, restauracji, supermarketów i innych. Mieszkanie ma 4 piętrowe, stylowe wnętrza z motywami lotniczymi w dekoracji, mocną ścianę, nowoczesną łazienkę i kuchnię oraz spokojne widoki za oknem. Jest budowany jako budynek stolicy, wolny od tradycyjnych indonezyjskich niedogodności mieszkaniowych. Z przyjemnością pozostaniesz przy każdej pogodzie, teraz lub za dziesięć lat. Posiada również roczną polisę ubezpieczeniową na odnawialne źródła, 5-letnią gwarancję na budowę budynku i 1 rok na meble i wyposażenie. Funkcje i specyfikacje: 1 łóżko | 1 wanna Zamknięty salon i jadalnia Powierzchnia działki: 400 m2 Powierzchnia mieszkalna: 36–69 m2 Tytuł gruntu: dzierżawa Budynek: 4-poziomowy Umeblowanie: umeblowane Rok budowy: marzec 2023 r. – marzec 2024 r   Leasing: 30 lat ( gwarantowane przedłużenie ) Dostępne w 9 jednostkach – Kategoria A ( 3 jednostki ): 109 000 USD – Kategoria B ( 4 jednostki ): 123 000 USD – Kategoria C ( 2 jednostki ): 139 000 USD  
Zespół mieszkaniowy EXCLUSIVE VILLA COLLECTION
Zespół mieszkaniowy EXCLUSIVE VILLA COLLECTION
Wana Giri, Indonezja
od
€2,14M
Powierzchnia 755–1 050 m²
2 obiekty 2
Poddaj się: 2024
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Kompleks mieszkaniowy z eleganckimi willami EKSKLUZYWNA KOLEKCJA WILLI znajduje się w Beravie, najpopularniejszej na Bali. Przestronne wille na planie: ATMAN - 755 mkw. Idealny dla osób poszukujących pokoju, luksusu i spokoju. SAMADHI - 1 050,00 mkw. Dla tych, którzy szukają blasku i spokoju. Projektowanie wnętrz zostało zaprojektowane przy użyciu elementów egzotycznych. Prywatne baseny, tarasy na dachu i wykwintne otwarte przestrzenie mieszkalne. Dostępna rata 18 miesięcy. ROI 12–15%. Zanurz się w atmosferze przyjemności i spokoju dzięki łatwemu dostępowi do plaży. Ciesz się zachodem słońca z widokiem na ocean i posprzątaj swój umysł, duszę i ciało. Pełna pomoc prawna od początku do końca transakcji! Zadzwoń lub napisz! Przeprowadzimy pełną konsultację za darmo! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Zespół mieszkaniowy KIARA OCEAN PLACE
Zespół mieszkaniowy KIARA OCEAN PLACE
Wana Giri, Indonezja
od
€198,967
Powierzchnia 82–158 m²
2 obiekty 2
Poddaj się: 2024
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Apartament o idealnej lokalizacji na skrzyżowaniu najpopularniejszych części Bali - Beravy i Seminyak. Apartamenty w kompleksie mieszkaniowym KIARA OCEAN PLACE są wyposażone w nowoczesne, przytulne układy ( 82-158 mkw. ) z pełnymi wykończeniami « ». Z dostępną ratą przez 16 miesięcy. Dla mieszkańców kompleksu znajduje się siłownia, basen, centrum biznesowe i bar przy basenie. Słynne kluby plażowe, takie jak Café Del Mar i Potato Head Beach Club, również znajdują się w odległości spaceru. Apartamenty znajdują się w idealnym malowniczym miejscu z infrastrukturą społeczną, która gwarantuje roczny dochód w wysokości 10-15%. Dzwoń lub pisz, doradzaj absolutnie za darmo! Gwarantujemy pełne wsparcie prawne. Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished townhouses near the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished townhouses near the beach, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
€294,887
Agencja: TRANIO
Oferujemy kamienicę z basenem i ogrodem. Rezydencja zapewnia całodobową ochronę. Zakończenie - wrzesień 2024 r. Wyposażenie i wyposażenie w domu Możliwe jest zainstalowanie systemu „Smart Home”. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Supermarket - 1 minuta Ocean - 4 minuty Klub plażowy - 4 minuty Klub rekreacyjny - 7 minut Kawiarnia - 7 minut
Willa UMALAS PREMIER PROJECT
Willa UMALAS PREMIER PROJECT
Wana Giri, Indonezja
od
€246,341
Poddaj się: 2023
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! UMALAS PREMIER PROJECT to 30 nowoczesna willa w malowniczej okolicy Umalas. Wille z pasywnym dochodem w wysokości 17–24% rocznie z « ». Można wybrać wykończenie trzech opcji: szarego, lekkiego i minimalistycznego. Willa ma własny basen, dwa pokoje do wygodnej pracy, miejsce parkingowe. Idealny do wynajęcia ze względu na swoją lokalizację. Oto cicha i przytulna okolica otoczona zielenią. Ta willa będzie dla ciebie działać przez wiele lat. Przy minimalnym początkowym wkładzie 25%. Infrastruktura kompleksu obejmuje szkołę międzynarodową, przedszkole, duże centrum tenisowe, supermarkety i najsłynniejsze plaże na Bali ( Brava, Batu Bologn, Nelayan ).   Zadzwoń lub napisz do nas, opowiedz nam o najbardziej dochodowych obiektach na Bali! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Willa Madura Villa Resort
Willa Madura Villa Resort
Canggu, Indonezja
Cena na żądanie
Powierzchnia 200 m²
1 obiekt 1
Poddaj się: 2021
Od 1991 roku pomagamy międzynarodowym inwestorom budować wille na Bali zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Nie musisz się o nic martwić dzięki Ilot Property Bali - nasz zespół zajmie się wszystkimi cyklami inwestycji w nieruchomości: od nabycia działki do budowy willi i zarządzania nią.
Willa NILA RESIDENCE
Willa NILA RESIDENCE
Canggu, Indonezja
od
€482,259
Poddaj się: 2024
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Luksusowe wille w kompleksie nagród NILA RESIDENCE w najlepiej prosperującej części Bali - Changu. Dzielnica Changu jest najbardziej pożądaną lokalizacją turystyczną. Istnieje wiele rozwiniętej i społecznej infrastruktury, plaż do surfowania. Idealne rozwiązanie dla stałego pobytu i inwestycji, roczny wzrost o 10-15%. Kompleks zbudowany jest z 19 willi premium w stylu europejskim z różnymi układami 2-3-4-6 sypialni. Pięć minut od plaży. Wille są w pełni umeblowane i wyposażone w nowoczesne udogodnienia « ». Każda willa ma własny basen. Wille zbudowane są z wysokiej jakości materiałów budowlanych. Nabycie jest możliwe z nieoprocentowaną ratą przez 12 miesięcy. W pobliżu willi znajduje się wszystko, czego potrzebujesz do komfortowego pobytu: restauracje, kawiarnie, szkoły, popularne plaże. Gwarantujemy pełne wsparcie prawne dla transakcji. Zadzwoń lub napisz, odpowiedz na wszystkie pytania! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Zespół mieszkaniowy THE TAMORA
Zespół mieszkaniowy THE TAMORA
Canggu, Indonezja
od
€158,823
Powierzchnia 36–88 m²
4 obiekty 4
Poddaj się: 2024
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! THETAMORA — to wielofunkcyjny kompleks położony w samym sercu Changu, zaledwie 500 metrów od klubu plażowego Finns. Obiekt będzie działał jako butikowy hotel premium i będzie zarządzany przez Tamora Group Management. Apartamenty w kompleksie są tworzone przez różne nowoczesne układy ( 36-88 mkw. ), w pełni umeblowane i designerskie naprawy w minimalistycznym stylu. Mają wiele wspólnych udogodnień, takich jak wspólne ogrody i tarasy, które zapewniają zaciszne schronienie i piękne zielone widoki. Na dachu znajduje się pięciogwiazdkowa wspólna kuchnia i jadalnia z zapierającymi dech w piersiach widokami na Ocean Indyjski. W otoczeniu kompleksu znajduje się najnowocześniejsza infrastruktura społeczna: kawiarnie, restauracje, szkoła, kluby i magowie. Zadzwoń lub napisz, chętnie doradzimy ZA DARMO! Zapewnijmy opcje planowania! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Zespół mieszkaniowy SUNNY APART III
Zespół mieszkaniowy SUNNY APART III
Canggu, Indonezja
od
€170,544
Powierzchnia 47 m²
1 obiekt 1
Poddaj się: 2024
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Apartamenty w nowym kompleksie nad oceanem. ROI 20,66%, zwrot - 4-6 lat Apartamenty z panoramicznym widokiem na malowniczą przyrodę Bali. W pełni wykończony « ». Planowanie z jedną i dwiema sypialniami (50 - 60 mkw.). Najnowszy kompleks mieszkaniowy znajduje się w popularnej turystycznej dzielnicy Changu. Złożona infrastruktura: duży basen, bar i salon na dachu z widokiem na zachód słońca, siłownia, restauracja, parking. Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty. Zadzwoń lub napisz, opowiedz wszystko o nieruchomościach na Bali i wybierz według własnych życzeń. Konsultacja jest całkowicie BEZPŁATNA.
Apart - hotel Stylish Apartments in the Heart of Berawa
Apart - hotel Stylish Apartments in the Heart of Berawa
Canggu, Indonezja
od
€131,697
Powierzchnia 32 m²
1 obiekt 1
Poddaj się: 2024
Deweloper: Aviator
Ten komfortowy apartament mieszkalny położony jest w doskonałej lokalizacji i w pełni rozwiniętej dzielnicy Canggu, w stanie czerwonej strefy, które gwarantują inwestorom prawo do codziennego wynajmu zakwaterowania turystom. Jest tylko w odległości spaceru od plaży, centrum medycznego, kortów tenisowych, cukierni, kawiarni, restauracji, supermarketów i innych. Mieszkanie ma 4 piętrowe, stylowe wnętrza z motywami lotniczymi w dekoracji, mocną ścianę, nowoczesną łazienkę i kuchnię oraz spokojne widoki za oknem. Jest budowany jako budynek stolicy, wolny od tradycyjnych indonezyjskich niedogodności mieszkaniowych. Z przyjemnością pozostaniesz przy każdej pogodzie, teraz lub za dziesięć lat. Posiada również roczną polisę ubezpieczeniową na odnawialne źródła, 5-letnią gwarancję na budowę budynku i 1 rok na meble i wyposażenie. Funkcje i specyfikacje: 1 łóżko | 1 wanna Zamknięty salon i jadalnia Powierzchnia działki: 400 m2 Powierzchnia mieszkalna: 36–69 m2 Tytuł gruntu: dzierżawa Budynek: 4-poziomowy Umeblowanie: umeblowane Rok budowy: marzec 2023 r. – marzec 2024 r   Leasing: 30 lat ( gwarantowane przedłużenie ) Dostępne w 9 jednostkach – Kategoria A ( 3 jednostki ): 109 000 USD – Kategoria B ( 4 jednostki ): 123 000 USD – Kategoria C ( 2 jednostki ): 139 000 USD
Zespół mieszkaniowy Two-level townhouses with swimming pools with high yield in Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Two-level townhouses with swimming pools with high yield in Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
€304,400
Agencja: TRANIO
Nowy kompleks nowoczesnych kamienic oferuje domy z prywatnymi basenami i parkingami. Do wyboru są 3 opcje wnętrza. Firma zarządzająca będzie odpowiedzialna za: opieka domowa i terytorialna płacenie podatków raporty rentowności obsługa gości, usługi konsjerża Bezpieczeństwo 24/7 80-90% obłożenia Cechy mieszkań I piętro - korytarz, salon, kuchnia, łazienka, taras. Drugie piętro - korytarz, 2 sypialnie, 2 łazienki, 2 balkony. Wyposażenie i wyposażenie w domu Kanalizacja Grohe Systemy wentylacji i klimatyzacji Daikin materace (USA) King Koil meble z drewna tekowego Austriackie okucia Blum Zalety W przypadku naruszenia terminów budowy rekompensata wynosi 1% miesięcznie kwoty środków wniesionych przez inwestora Wysokie dochody z wynajmu 12% zysku gwarantowanego umową zwrot 5-6 lat zysk od 13 do 20% (10% jest odliczane od spółki zarządzającej) Ubezpieczenie szwajcarskie - 1 rok (odnawialne) gwarancja budowy - 5 lat Lokalizacja i pobliska infrastruktura Lokalna plaża znajduje się zaledwie 1 minutę od hotelu. Na lotnisko można dotrzeć w 35 minut. W okolicy znajduje się Atlas Beach Club, Tamora Gallery, Body Factory Bali gym, Montessori School Bali.
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