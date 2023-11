Sengkol, Indonezja

od €179,000

Poddaj się: 2024

Kompleks mieszkaniowy położony jest w samym sercu Kuty na wyspie Lombok i oferuje urocze połączenie artystycznego luksusu i naturalnego piękna. Te wille to prawdziwy raj, w którym można cieszyć się spokojem chłodnego powietrza w dżungli i wygrzewać się w cieple tropikalnego słońca, pływając we własnym basenie. Korzystna lokalizacja kompleksu, zaledwie 5 minut jazdy od centrum miasta, zapewnia łatwy dostęp do tętniącej życiem lokalnej kultury, wykwintnych restauracji i wspaniałych plaż, które ta wspaniała wyspa ma do zaoferowania. Wille z 2 sypialniami i 2 łazienkami mają prywatny basen, zamkniętą kuchnię i przestronny salon. Niezależnie od tego, czy szukasz wakacyjnej rezydencji, czy lukratywnej inwestycji, ta nieruchomość z pewnością przekroczy Twoje oczekiwania. ROI w tym kompleksie wynosi 17–29%, roczny dochód z najmu wynosi 42 000 € - 69 600 €, a średni wskaźnik obłożenia wynosi 75%