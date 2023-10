Potapovo, Rosja

od €483,965

101–204 m² 2

Poddaj się: 2025

Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Projekt na życie i inwestycje na Bali w oryginalnym kompleksie mieszkaniowym MAGNUM RESIDENCE SANUR, położonym w najbardziej rozwiniętej turystycznej dzielnicy Sanur, na pierwszej linii oceanu. Apartamenty zostały zaprojektowane w niepowtarzalnym stylu w stylu « nowoczesnego ». Wykończenie z naturalnego marmuru, meble premium. Każde mieszkanie ma również system « Smart Home ». Cechy kompleksu: lazurowa prywatna plaża, basen, centrum fitness, joga, kawiarnia, coworking, parking, place zabaw, restauracja, bar. w odległości spaceru od kompleksu: - Supermarket, butiki, spa, kawiarnie, restauracje, parking dla jachtów. - Międzynarodowe przedszkole, największe centrum medyczne. Początkowy minimalny wkład wynosi 30%. Prognozowana wydajność kompleksu ( w pierwszych 3 latach ) 18% rocznie. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, zadzwonimy lub napiszemy! Doradzimy w sprawie wszystkich obiektów Gruzji za darmo! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.