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Nowe budynki na sprzedaż w Canggu

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Zespół mieszkaniowy New complex of furnished townhouses near the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished townhouses near the beach, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
€303,401
Agencja: TRANIO
Oferujemy kamienicę z basenem i ogrodem. Rezydencja zapewnia całodobową ochronę. Zakończenie - wrzesień 2024 r. Wyposażenie i wyposażenie w domu Możliwe jest zainstalowanie systemu „Smart Home”. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Supermarket - 1 minuta Ocean - 4 minuty Klub plażowy - 4 minuty Klub rekreacyjny - 7 minut Kawiarnia - 7 minut
Zespół mieszkaniowy SUNNY APART III
Zespół mieszkaniowy SUNNY APART III
Canggu, Indonezja
od
€170,289
Powierzchnia 47 m²
1 obiekt 1
Poddaj się: 2024
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Apartamenty w nowym kompleksie nad oceanem. ROI 20,66%, zwrot - 4-6 lat Apartamenty z panoramicznym widokiem na malowniczą przyrodę Bali. W pełni wykończony « ». Planowanie z jedną i dwiema sypialniami (50 - 60 mkw.). Najnowszy kompleks mieszkaniowy znajduje się w popularnej turystycznej dzielnicy Changu. Złożona infrastruktura: duży basen, bar i salon na dachu z widokiem na zachód słońca, siłownia, restauracja, parking. Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty. Zadzwoń lub napisz, opowiedz wszystko o nieruchomościach na Bali i wybierz według własnych życzeń. Konsultacja jest całkowicie BEZPŁATNA.
Zespół mieszkaniowy THE TAMORA
Zespół mieszkaniowy THE TAMORA
Canggu, Indonezja
od
€158,586
Powierzchnia 36–88 m²
4 obiekty 4
Poddaj się: 2024
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! THETAMORA — to wielofunkcyjny kompleks położony w samym sercu Changu, zaledwie 500 metrów od klubu plażowego Finns. Obiekt będzie działał jako butikowy hotel premium i będzie zarządzany przez Tamora Group Management. Apartamenty w kompleksie są tworzone przez różne nowoczesne układy ( 36-88 mkw. ), w pełni umeblowane i designerskie naprawy w minimalistycznym stylu. Mają wiele wspólnych udogodnień, takich jak wspólne ogrody i tarasy, które zapewniają zaciszne schronienie i piękne zielone widoki. Na dachu znajduje się pięciogwiazdkowa wspólna kuchnia i jadalnia z zapierającymi dech w piersiach widokami na Ocean Indyjski. W otoczeniu kompleksu znajduje się najnowocześniejsza infrastruktura społeczna: kawiarnie, restauracje, szkoła, kluby i magowie. Zadzwoń lub napisz, chętnie doradzimy ZA DARMO! Zapewnijmy opcje planowania! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
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Zespół mieszkaniowy SUNNY APART I
Zespół mieszkaniowy SUNNY APART I
Canggu, Indonezja
od
€170,289
Powierzchnia 49 m²
1 obiekt 1
Poddaj się: 2023
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Kompleks mieszkaniowy premium SUNNY APART I znajduje się 300 metrów od plaży Batu Belig w dzielnicy Changu na wyspie Bali. Dostępne są apartamenty z wystrojem wnętrz i meblami. Wszystkie apartamenty są wynajmowane z komunikacją, wysokiej jakości wykończeniami, sprzętem gospodarstwa domowego i meblami. Nabycie mieszkania z początkowym wkładem w wysokości 50% i nieoprocentowaną ratą w wysokości 6 miesięcy. Kompleks zbudowany jest z 4 pięter w nowoczesnym stylu architektonicznym. Tutaj możesz odpocząć i cieszyć się przyrodą w pięknym otoczeniu. W pobliżu kompleksu znajdują się wszystkie udogodnienia niezbędne do komfortowego pobytu: kawiarnie, kluby sportowe i plażowe, kompleksy spa, sklepy, szkoły i przedszkola, parking, basen, coworking. Changu jest najpopularniejszym miejscem turystycznym na Bali. Oto najlepsze miejsca do surfowania, wiele barów, restauracji, klubów, centrów rozrywki i sportu. Dlatego cieszy się zwrotem z inwestycji - 13-22%. Zadzwoń do nas, a my zapewnimy bezpłatny wybór najlepszych obiektów Gruzji do Twojego budżetu i życzeń! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Zespół mieszkaniowy SUNNY APART II
Zespół mieszkaniowy SUNNY APART II
Canggu, Indonezja
od
€170,289
Powierzchnia 47 m²
1 obiekt 1
Poddaj się: 2024
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Elitarny kompleks mieszkaniowy SUNNY APART II z apartamentami premium w rozwiniętej dzielnicy Changu, 300 metrów od plaży Berawa. Apartamenty designerskie do wyboru spośród jasnych i ciemnych kolorów są w pełni umeblowane. Każdy apartament oferuje wspaniałe widoki na zachód słońca i ocean. Zwrot mieszkań przez 4-6 lat. Kompleks 4 pięter. Zbudowany w pobliżu infrastruktury społecznej i rozrywkowej. Na terytorium, na którym można przejść na emeryturę z naturą, na terytorium jest dużo zieleni. Złożona infrastruktura: - Kovorking; - boiska sportowe; - 4 baseny; - 8 barów; - 5 restauracji. Roczny wzrost czynszów na Bali wynosi 20%, co gwarantuje wiarygodną inwestycję. Pełna pomoc prawna od początku do końca transakcji! Zadzwoń lub napisz! Przeprowadzimy pełną konsultację za darmo! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
€170,663
Agencja: TRANIO
W rezydencji znajduje się restauracja, centrum współpracy, basen, siłownia, parking, taras na dachu z malowniczym widokiem, usługi konsjerża i całodobowa ochrona. Zakończenie - pierwszy kwartał 2024 r. Wyposażenie i wyposażenie w domu Artykuły sanitarne Grohe Klimatyzacja Daikin Zalety Gwarantowany dochód z wynajmu w wysokości 12% rocznie. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w pobliżu klubów i szkoły, 35 minut jazdy od międzynarodowego lotniska.
Zespół mieszkaniowy Exclusive complex of townhouses near Berawa Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Exclusive complex of townhouses near Berawa Beach, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
€303,401
Agencja: TRANIO
Oferujemy umeblowane kamienice z basenami i panoramicznym widokiem. Rezydencja oferuje kino na świeżym powietrzu, bar i miejsce do grillowania, usługi konsjerża i całodobową ochronę. Zakończenie - 1 kwartał 2024 r. Wyposażenie i wyposażenie w domu Artykuły sanitarne Grohe Klimatyzacja Daikin Zalety Wysokie dochody z wynajmu - 12% rocznie. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się 7 minut od plaży Berawa, w pobliżu klubów i szkoły.
Zespół mieszkaniowy CASA PETAK
Zespół mieszkaniowy CASA PETAK
Canggu, Indonezja
od
€235,566
Powierzchnia 95–236 m²
2 obiekty 2
Poddaj się: 2024
Agencja: DDA Real Estate
Willa w urzekającym miejscu w eleganckim kompleksie. Willa jest sprzedawana z pełnym wykończeniem pod klucz w tropikalnym designie. CASA PETAK to elegancki kompleks składający się tylko z 11 ekskluzywnych willi położonych w modnej, cichej okolicy na wyspie Bali Changu. Każda willa to prywatna oaza z salonem na otwartym planie, prywatnym turkusowym basenem i bujnym tropikalnym ogrodem. Obszary publiczne mają tropikalny krajobraz, w którym można się zrelaksować i cieszyć się słynnym spokojem i przyrodą Bali, zaledwie kilka kroków od popularnych plaż, restauracji i sklepów. Przy początkowym minimalnym wkładzie 20%. Infrastruktura: -Pool walki -Prywatny parking -Tropikalny prysznic -Strefy do medytacji i jogi -Obszary grillowe -Krajobrazowanie -Ochrona i nadzór wideo 24/7 -Pięć gwiazdek na stronie Napisz do nas lub zadzwoń, wybierz nieruchomości dla swoich preferencji. Organizujemy bezpieczną umowę z programistą! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Willa in Canggu close to ocean volcano view
Willa in Canggu close to ocean volcano view
Canggu, Indonezja
od
€217,592
Poddaj się: 2024
Deweloper: ERA INVEST GROUP
Nowoczesna designerska willa w najpopularniejszej części Bali - Canggu 🇮🇩 🔑 Wyposażony w meble, urządzenia i dekoracje w ramach projektu, a także rośliny w ogrodzie 📐 Na parterze znajduje się kuchnia, salon, łazienka i basen z tarasem. Na drugim piętrze znajdują się dwie sypialnie z własnymi łazienkami. Na dachu - dodatkowe miejsce na dachu, ze wspaniałym widokiem, zamknięte od wiatru i nadmiaru słońca. Grunty w dzierżawie długoterminowej na 29 lat z przedłużeniem określonym w umowie. 💯 Gwarantowane pole ryżowe i willa z widokiem na wulkan Batur 🏗 Projekt międzynarodowego zespołu inżynierów, projektantów i konstruktorów z dużym doświadczeniem i bogatym portfolio. Wille budowane są zgodnie ze standardami europejskimi. 🤵 Istnieje firma zarządzająca, która przejmuje usługi zarządzania i obsługi gości, w tym konsjerża. Wszystko to pozwoli ci wynająć willę w dobrej cenie lub zarobić. Możesz wybrać willę już w budowie lub w nowym projekcie przedsprzedażowym w najlepszej cenie ( 40% oszczędności ). Zadzwoń lub napisz na wszelkie pytania. W przypadku inwestycji - od 1 miliona USD warunków specjalnych 🔥 Każda forma płatności. Zdalna transakcja jest możliwa. Skontaktuj się z WhatsApp
Zespół mieszkaniowy SUOM
Zespół mieszkaniowy SUOM
Canggu, Indonezja
od
€250,703
Powierzchnia 71–154 m²
4 obiekty 4
Poddaj się: 2024
Agencja: DDA Real Estate
  Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Wille w popularnej miejscowości turystycznej na Bali w okolicy Changu. Studio z jedną lub dwiema sypialniami ( 80,7 - 154,1 ) w pełni wykończone i pod klucz meble zgodnie z projektem. Z dużymi oknami panoramicznymi. W willach znajduje się taras z basenem, wodospad, miejsce do jogi i relaksu, miejsce do pracy przy oknie. Wille nadają się zarówno do stałego pobytu, jak i inwestycji, średnioroczny wzrost o 20%, a także roczny wzrost czynszu o 15%. W otoczeniu kompleksu znajduje się wiele udogodnień: - Najpopularniejsza plaża na Bali znajduje się 750 metrów od hotelu; - 980 metrów od Finns Recreation Club i Atlas Beach Club — najbardziej znanych klubów; - 1230 metrów Montessori Bali School — innowacyjna szkoła ze słynnym programem edukacyjnym - 500 metrów od Galerii Tamora — na zakupy premium - Pierwszorzędne restauracje: Kong, Bokashi, Ogromne na 1500 metrów. Jednocześnie budowane są wszystkie wille jednocześnie, co wyklucza niepotrzebny hałas i dyskomfort z sąsiedniej konstrukcji.   Napisz lub zadzwoń, powiedz nam bardziej szczegółowe informacje na temat nabywania nieruchomości. Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Zespół mieszkaniowy Premium complex of furnished townhouses close to the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium complex of furnished townhouses close to the ocean, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
€311,934
Agencja: TRANIO
Oferujemy kamienicę z dużym basenem, parking, ogród, widok na pola ryżowe. Rezydencja zapewnia całodobową ochronę. Zakończenie - sierpień 2023 r. Wyposażenie i wyposażenie w domu Szafka kuchenna Możliwe jest zainstalowanie systemu „Smart Home”. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w samym sercu dzielnicy mieszkalnej, w odległości krótkiego spaceru od oceanu, w pobliżu barów i restauracji. Plaża Berawa - 7 minut jazdy samochodem Ocean - 15 minut Klub rekreacyjny - 4 minuty jazdy samochodem Klub plażowy - 6 minut jazdy samochodem
Zespół mieszkaniowy Changgu Secrets
Zespół mieszkaniowy Changgu Secrets
Canggu, Indonezja
od
€197,724
Poddaj się: 2024
Доходная недвижимость на Бали для жизни и инвестиций в топовой локации Чангу Чангу - Жемчужина туристической части Бали. Это самая востребованная и посещаемая локация, сочетающая в себе несколько разных стилей отдыха и. Здесь сосредоточены лучшие кафе и рестораны, пляжные клубы и 5 * отели, топ заведения с развлекатель. Кроме того, Чангу - это рисовые поля на склонах гор, уникальный пляж вулканического цвета, серф-спот. В 2019 году Forbes поставил Чангу на 4 место в ТОП мест планеты, идеальных для жизни и инвестиций! Район располагается вблизи трех популярных и колоритных пляжей. Средний годовой рост стоимости недвижимости в этом районе 30%. Средняя годовая стоимость аренды растет на 15% в год. 4 года стоимость земли выросла более, чем на 300% Комплекс из 53 юнитов под инвестиции, общей площадью 4 520 м2: 1-спальные smart-виллы - 8 шт - 245 тыс. $ 76 кв.м 2-спальные smart-виллы - 8 шт - 385 тыс. $ 130 кв.м 1-спальные апартаменты - 18 шт - 195 тыс. $ 80 кв.м 1-спальные rooftop-апартаменты - 6 шт - 320 тыс. $ 170 кв.м 2-спальные апартаменты - 3 шт - 325 тыс. $ 143 кв.м 2-спальные rooftop-апартаменты - 1 шт - 700 тыс. $ 283 кв.м таунхаусы - 9 шт - 225 тыс. $ 76 кв.м А также: rooftop-зона с бассейном и баром, кальянная и ресторан, коворкинг-зона и офисы, спортзал, премиальный игровой клуб с компьютерами и PS паркинг для автомобилей и мотобайков, подземный паркинг, система "умный дом" во всех юнитах. 5 минут езды до лучших пляжных клубов Бали 5 минут езды до строящегося крупнейшего торгово-развлекательного комплекса Canggu 500 метров до Montessori School Bali 40 минут до международного аэропорта Рядом с комплексом располагается 3 ТОПОВЫХ серф спота Топовые заведения в 3-5 минутах езды: COMO, La briza, Old man's, Lavela, Lawn, Finns, Café del Mar, Potato Head, Shi Shi и десятки других модных заве. Удобства рядом: ▪️ Супермаркет -50 метров  ⁇ ️ Банкомат – 50 метров ▪️ Медицинский центр – 1,5 минуты ⁇ ️ Детский садик – 2 минуты ▪️ Интернациональная школа – 3 минуты ⁇ ️ Торговый центр – 3 минуты    
Willa NILA RESIDENCE
Willa NILA RESIDENCE
Canggu, Indonezja
od
€481,539
Poddaj się: 2024
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Luksusowe wille w kompleksie nagród NILA RESIDENCE w najlepiej prosperującej części Bali - Changu. Dzielnica Changu jest najbardziej pożądaną lokalizacją turystyczną. Istnieje wiele rozwiniętej i społecznej infrastruktury, plaż do surfowania. Idealne rozwiązanie dla stałego pobytu i inwestycji, roczny wzrost o 10-15%. Kompleks zbudowany jest z 19 willi premium w stylu europejskim z różnymi układami 2-3-4-6 sypialni. Pięć minut od plaży. Wille są w pełni umeblowane i wyposażone w nowoczesne udogodnienia « ». Każda willa ma własny basen. Wille zbudowane są z wysokiej jakości materiałów budowlanych. Nabycie jest możliwe z nieoprocentowaną ratą przez 12 miesięcy. W pobliżu willi znajduje się wszystko, czego potrzebujesz do komfortowego pobytu: restauracje, kawiarnie, szkoły, popularne plaże. Gwarantujemy pełne wsparcie prawne dla transakcji. Zadzwoń lub napisz, odpowiedz na wszystkie pytania! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Willa Designer villa in Canggu with volcano view
Willa Designer villa in Canggu with volcano view
Canggu, Indonezja
od
€217,592
Poddaj się: 2024
Deweloper: ERA INVEST GROUP
Nowoczesna designerska willa w najpopularniejszej części Bali - Canggu 🇮🇩 🔑 Wyposażony w meble, urządzenia i dekoracje w ramach projektu, a także rośliny w ogrodzie 📐 Na parterze znajduje się kuchnia, salon, łazienka i basen z tarasem. Na drugim piętrze znajdują się dwie sypialnie z własnymi łazienkami. Na dachu - dodatkowe miejsce na dachu, ze wspaniałym widokiem, zamknięte od wiatru i nadmiaru słońca. Grunty w dzierżawie długoterminowej na 29 lat z przedłużeniem określonym w umowie. 💯 Gwarantowane pole ryżowe i willa z widokiem na wulkan Batur 🏗 Projekt międzynarodowego zespołu inżynierów, projektantów i konstruktorów z dużym doświadczeniem i bogatym portfolio. Wille budowane są zgodnie ze standardami europejskimi. 🤵 Istnieje firma zarządzająca, która przejmuje usługi zarządzania i obsługi gości, w tym konsjerża. Wszystko to pozwoli ci wynająć willę w dobrej cenie lub zarobić. Możesz wybrać willę już w budowie lub w nowym projekcie przedsprzedażowym w najlepszej cenie ( 40% oszczędności ). Zadzwoń lub napisz na wszelkie pytania. W przypadku inwestycji - od 1 miliona USD warunków specjalnych 🔥 Każda forma płatności. Zdalna transakcja jest możliwa. Skontaktuj się z WhatsApp  
Zespół mieszkaniowy SWOI BERAWA
Zespół mieszkaniowy SWOI BERAWA
Canggu, Indonezja
od
€331,118
Powierzchnia 105 m²
1 obiekt 1
Poddaj się: 2024
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! SWOI BERAWA to kompleks mieszkalny z 10 kamienicami w popularnej dzielnicy Changu. Kamienice z dwiema sypialniami ( 105 m2 ), z designerskimi naprawami i meblami. Każdy dom ma również nowoczesny inteligentny dom « ». Kamienica ma indywidualny odkryty basen, w którym można przejść na emeryturę i być sam na sam z naturą. Zalety kompleksu: - Infrastruktura wewnętrzna obejmuje całodobową ochronę i obsługę klienta. - Najlepsze kluby plażowe, restauracje i butiki na Bali znajdują się w odległości spaceru. - Odległość do plaży Berava wynosi tylko 300 metrów. Minimalna zaliczka wynosi 25%. Changu jest najpopularniejszym miejscem turystycznym na Bali, co gwarantuje atrakcyjność inwestycji i zwrot. Napisz lub zadzwoń, powiedz nam bardziej szczegółowe informacje na temat nabywania nieruchomości zgodnie z własnymi życzeniami. Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Willa SUNNY CUDDLES BERAWA
Willa SUNNY CUDDLES BERAWA
Canggu, Indonezja
od
€236,513
Poddaj się: 2023
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Villa SUNNY CUDDLES BERAWA znajduje się 7 minut od popularnej plaży Berava w nowoczesnej dzielnicy Changu. Wille są przedstawione w dwóch opcjach układu: 70 i 110 mkw. Studio z jedną i dwiema sypialniami. Wnętrze willi zostało przemyślane w najdrobniejszych szczegółach. Możliwość wyboru projektu jest jasna i ciemna. Panoramiczny widok z okna na malowniczą przyrodę Bali. Changu to najpopularniejszy obszar na Bali, znany wśród turystów. Stabilny roczny dochód - 13-20%, zwrot - 4-6 lat. Złożona infrastruktura: basen, kino, bar / hookah. Zadzwoń lub napisz, odpowiedz na wszystkie pytania! Oferujemy wyłącznie rentowne i niezawodne nieruchomości na Bali. Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Willa MOA RESORT
Willa MOA RESORT
Canggu, Indonezja
od
€562,900
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Nowoczesna willa MOA RESORT znajduje się w popularnej dzielnicy Changu. Od Will jest łatwo dostępny dla BERAWA i BATU BELIG i ma łatwy dostęp do UBUD, SEMINYAK, PETITENGET i AEROPORT. Willa otoczona jest polami ryżowymi i zieloną przyrodą. Willa jest reprezentowana przez nowoczesny przestronny układ o powierzchni 270 mkw. Z wykończeniem pod klucz z przystępną początkową nieoprocentowaną ratą w wysokości 10%. Duże okna w willi zapewniają naturalne oświetlenie dla wszystkich pokoi. Każda willa ma własny basen i ogród. Chang słynie z rozwiniętej infrastruktury i cieszy się popularnością w każdym wieku, co zapewnia atrakcyjność inwestycyjną ponad 20%, zwrot w ciągu około 6-7 lat. Złożone udogodnienia: - siłownia, strefa jogi, plac zabaw dla dzieci, coworking. Zadzwoń lub napisz, powiedz nam wszystko o nieruchomościach na Bali i spójrz na swoje życzenia. Konsultacja jest całkowicie BEZPŁATNA. Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Zespół mieszkaniowy ALEX VILLAS COMPLEX 6
Zespół mieszkaniowy ALEX VILLAS COMPLEX 6
Canggu, Indonezja
od
€193,940
Powierzchnia 60–130 m²
3 obiekty 3
Poddaj się: 2024
Agencja: DDA Real Estate
Willa na sprzedaż w ALEX VILLAS COMPLEX 6. Znajduje się w samej górnej lokalizacji - Changu, 900 m od oceanu. Willa jest sprzedawana z pełną dekoracją, zapewniony jest system inteligentnego domu". Willa znajduje się przy nowej, ale już wyposażonej ulicy z ciekawymi restauracjami, klubami i innymi placówkami. Plus złożony: - Bogata i różnorodna infrastruktura: basen z barem, strefa coworkingowa, siłownia, parking, restauracja, lądowisko dla helikopterów. - Wszystkie obiekty kompleksu będą wynajmowane po wyższych kosztach ze względu na udaną lokalizację i bliskość oceanu. - Na terenie kompleksu powstanie unikalny obiekt artystyczny słynnego artysty. - Wewnętrzna infrastruktura kompleksu i zewnętrzna infrastruktura lokalizacji maksymalizują wszystkie potrzeby mieszkańców AV Complex 6 w komforcie. - Kompleks stoi na ziemi świętej, której właścicielem — jest lokalna świątynia, która ją wynajmuje. Changu jest najpopularniejszym miejscem turystycznym na Bali. Oto najlepsze miejsca do surfowania, wiele barów, restauracji, klubów, centrów rozrywki i sportu. Jest tutaj, aby kochać życie młodej publiczności i jest gotowy zapłacić za szybki dostęp do najlepszych miejsc na imprezy. Rentowność inwestycji osiąga średnio 15%. Wszystkie wille kompleksu zostaną wynajęte po wyższych kosztach ze względu na udaną lokalizację i bliskość oceanu. Zadzwoń lub napisz, wybierz obiekt na Bali! Bezpłatne wsparcie prawne! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Willa Tanah Barak
Willa Tanah Barak
Canggu, Indonezja
od
€340,578
Powierzchnia 240–289 m²
2 obiekty 2
Poddaj się: 2024
Tanah Barak - projekt atrakcyjny dla inwestycji! Elegancka lokalizacja! Tanah Wagak znajduje się na obszarze o wysokim wzroście cen nieruchomości! Stawka dzienna: + 10% rocznie obłożenie: + 16% rocznie Przychody: + 25% rocznie Kompleks willi znajduje się w Changu, 5 minut jazdy od plaży, 1 minutę spacerem od Fitness Plus i Enso Sushi, 2 minuty spacerem od spa Amo Salon, 10 minut spacerem od kawiarni Revolver, Doppio i wielu innych restauracje, supermarkety, sklepy z żywnością ekologiczną. Nasze wille zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do najwyższych normy bezpieczeństwa i budowy. Zapewniamy: gwarancja struktury, hydroizolacja, antytermiczna przetwarzanie i wady ogólne. Zapewni to całodobowa ochrona i usługi konsjerża bezpieczny i komfortowy pobyt. Piękny rufftop z w pełni funkcjonującą kuchnią i przestronny salon. Meble designerskie zostały wykonane specjalnie dla willi. Idealny dla biznesu i życia! Czekamy na twoje aplikacje! Pomożemy Ci inwestować z zyskiem!
Zespół mieszkaniowy Furnished townhouses with swimming pools at 300 meters from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Furnished townhouses with swimming pools at 300 meters from the beach, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
€331,844
Agencja: TRANIO
Kamienice inwestycyjne w okolicy Umalas z widokiem na wulkan. Kompleks 40 kamienic premium z doskonałą infrastrukturą i łatwym dostępem do innych popularnych lokalizacji na Bali: Seminyak, Canggu, Kerobokan. Złożona infrastruktura: Cafe Obszar do pracy "„Inteligentny dom”" Klub dla dzieci Pralnia Wózki golfowe Parking Zakończenie - czerwiec 2024 r. Wyposażenie i wyposażenie w domu "System „inteligentnego domu” Dopasowane szafy Klimatyzacja Sprzęt kuchenny TV Zalety Prognozowana wydajność wynajmu 11,8% rocznie Forma własności: dzierżawa na 30 lat z prawem do przedłużenia Lokalizacja i pobliska infrastruktura Cicha ulica w Umalas, zaledwie 10 minut jazdy od plaż Batu Belig, Berawa, Petitenget. Duży supermarket Pepito znajduje się 300 metrów od hotelu.
Zespół mieszkaniowy BUWIT LOFT
Zespół mieszkaniowy BUWIT LOFT
Canggu, Indonezja
od
€132,447
Powierzchnia 58–108 m²
4 obiekty 4
Poddaj się: 2024
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! BUWIT LOFT wille otoczone polami ryżowymi w popularnym i rozwiniętym regionie Changu. Krótka przejażdżka od plaży Pererenan, Nyani. Wille - mini lofty z 1/2 sypialnią, a także lofty do spania 1/2, które różnią się powierzchnią, są w pełni umeblowane pod klucz. Wille są tworzone w minimalistycznym stylu, w nowoczesnym designie, w którym przestrzeń jest zoptymalizowana pod kątem większego komfortu. Minimalna zaliczka wynosi 10%. Okres zwrotu willi przez 5-6 lat. Dzięki swojej lokalizacji i nowoczesności. Dzielnica Changu jest bardzo popularna wśród turystów, ale także bardzo wygodna do stałego pobytu. Przewidywany zwrot z inwestycji wynosi około 15-17%. Kompleks znajduje się w pobliżu rozwiniętej i społecznej infrastruktury: placówek medycznych, barów, klubów, kawiarni, szkół, restauracji. Zadzwoń do nas, a my zapewnimy bezpłatny wybór najlepszych udogodnień na Bali dla Twojego budżetu i życzeń! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
€170,663
Agencja: TRANIO
Złożone udogodnienia: spa, sala jogi; kawiarnia; plac zabaw; centrum fitness; coworking; bar na dachu i restauracja nad oceanem; prywatna plaża z klubem plażowym; podziemny parking; baseny. Zakończenie - pierwszy kwartał 2024 r. Wyposażenie i wyposażenie w domu Artykuły sanitarne Grohe Klimatyzacja Daikin Zalety Gwarantowany dochód z wynajmu w wysokości 13% rocznie. Cena obejmuje meble, sprzęt AGD i wystrój wnętrz. W przypadku płatności bez rat zniżka $ 10 – 20 tys. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Centrum turystyki premium na Bali to Sanur, gdzie szczyt G20 odbył się w 2022 roku. Sanur oferuje długą, pozbawioną fal plażę z żółtym piaskiem (reszta wybrzeża wyspy to głównie szary piasek wulkaniczny), ścieżki spacerowe i autostrady bez ruchu. Główna autostrada wyspy łączy Sanur z lotniskiem. W Sanur zorganizowano specjalną strefę ekonomiczną z dużymi projektami, takimi jak największa międzynarodowa klinika w Indonezji, port dla liniowców, uniwersytet w ramach wspólnego projektu Stanów Zjednoczonych i Chin oraz centrum handlowe o pojemności 22 tysięcy odwiedzających dziennie.
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