Apartamenty u okeana

Canggu, Indonezja

od €242,962

71–154 m² 4

Poddaj się: 2024

Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Wille w popularnej miejscowości turystycznej na Bali w okolicy Changu. Studio z jedną lub dwiema sypialniami ( 80,7 - 154,1 ) w pełni wykończone i pod klucz meble zgodnie z projektem. Z dużymi oknami panoramicznymi. W willach znajduje się taras z basenem, wodospad, miejsce do jogi i relaksu, miejsce do pracy przy oknie. Wille nadają się zarówno do stałego pobytu, jak i inwestycji, średnioroczny wzrost o 20%, a także roczny wzrost czynszu o 15%. W otoczeniu kompleksu znajduje się wiele udogodnień: - Najpopularniejsza plaża na Bali znajduje się 750 metrów od hotelu; - 980 metrów od Finns Recreation Club i Atlas Beach Club — najbardziej znanych klubów; - 1230 metrów Montessori Bali School — innowacyjna szkoła ze słynnym programem edukacyjnym - 500 metrów od Galerii Tamora — na zakupy premium - Pierwszorzędne restauracje: Kong, Bokashi, Ogromne na 1500 metrów. Jednocześnie budowane są wszystkie wille jednocześnie, co wyklucza niepotrzebny hałas i dyskomfort z sąsiedniej konstrukcji. Napisz lub zadzwoń, powiedz nam bardziej szczegółowe informacje na temat nabywania nieruchomości. Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.