Wana Giri, Indonezja

od €238,704

Poddaj się: 2023

Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! UMALAS PREMIER PROJECT to 30 nowoczesna willa w malowniczej okolicy Umalas. Wille z pasywnym dochodem w wysokości 17–24% rocznie z « ». Można wybrać wykończenie trzech opcji: szarego, lekkiego i minimalistycznego. Willa ma własny basen, dwa pokoje do wygodnej pracy, miejsce parkingowe. Idealny do wynajęcia ze względu na swoją lokalizację. Oto cicha i przytulna okolica otoczona zielenią. Ta willa będzie dla ciebie działać przez wiele lat. Przy minimalnym początkowym wkładzie 25%. Infrastruktura kompleksu obejmuje szkołę międzynarodową, przedszkole, duże centrum tenisowe, supermarkety i najsłynniejsze plaże na Bali ( Brava, Batu Bologn, Nelayan ). Zadzwoń lub napisz do nas, opowiedz nam o najbardziej dochodowych obiektach na Bali! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.