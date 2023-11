Wana Giri, Indonezja

od €138,869

Poddaj się: 2025

Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Rodzinne wille na oszałamiającej wyspie Bali w kulturalnej i rozwijającej się stolicy z malowniczą przyrodą Ubuda. Wille otoczone są tropikalną dżunglą o powierzchni 8 000 mkw. Jest wszystko, czego potrzebujesz do rozwoju dziecka: od kreatywnych studiów po basen olimpijski i kort tenisowy. Wille są wynajmowane z kompletnymi naprawami i meblami. Każda willa ma własny basen. Wzrost wartości w ciągu najbliższych 3-4 lat o 30%. Idealny do zakwaterowania lub wynajmu z rocznym dochodem 15%. Kompleks ma bardzo bogatą infrastrukturę dla dzieci i dorosłych: - studia tańca, wokalu, sztuki. - Restauracje, kawiarnie, fitness, joga, studio urody, coworking. - Kort tenisowy, basen, boisko do koszykówki, siatkówka. Obszar ten jest bardzo rozwinięty przez infrastrukturę społeczną i instytucje edukacyjne. Wille są poszukiwane za codzienny czynsz. W ciągu miesiąca zarobki wynoszą około 2500 $. Napisz lub zadzwoń, powiedz nam bardziej szczegółowe informacje na temat zakupu mieszkania. Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.