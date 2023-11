Taunhaus s basseynom

Canggu, Indonezja

od €543,601

Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Nowoczesna willa MOA RESORT znajduje się w popularnej dzielnicy Changu. Od Will jest łatwo dostępny dla BERAWA i BATU BELIG i ma łatwy dostęp do UBUD, SEMINYAK, PETITENGET i AEROPORT. Willa otoczona jest polami ryżowymi i zieloną przyrodą. Willa jest reprezentowana przez nowoczesny przestronny układ o powierzchni 270 mkw. Z wykończeniem pod klucz z przystępną początkową nieoprocentowaną ratą w wysokości 10%. Duże okna w willi zapewniają naturalne oświetlenie dla wszystkich pokoi. Każda willa ma własny basen i ogród. Chang słynie z rozwiniętej infrastruktury i cieszy się popularnością w każdym wieku, co zapewnia atrakcyjność inwestycyjną ponad 20%, zwrot w ciągu około 6-7 lat. Złożone udogodnienia: - siłownia, strefa jogi, plac zabaw dla dzieci, coworking. Zadzwoń lub napisz, powiedz nam wszystko o nieruchomościach na Bali i spójrz na swoje życzenia. Konsultacja jest całkowicie BEZPŁATNA. Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.