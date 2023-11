Taunhaus na Bali v Ubude No 501

Ungasan, Indonezja

od €178,618

50 m² 1

Poddaj się: 2023

Kompleks willi PARQ niebieski to wille na „instagramie” Bali Wybraliśmy najlepsze miejsce na wyspie i tworzymy nowy punkt przyciągania dla tych, którzy szukają drugiego domu nad oceanem i dochodowego projektu inwestycyjnego. Wszystko jest na eleganckie wakacje: lazurowy ocean, złoty piasek i wygodne kluby plażowe!!! Kompleks willi PARQ blue to największy projekt na dużą skalę na wybrzeżu plaży Melasti. Planuje się budowę 200 willi w pierwszym etapie budowy do końca 2023 r. Cały kompleks składa się z trzech linii i zajmie 21 hektarów. W sprzedaży wille od 75 do 300 mkw. Ty wybierasz: widok na ocean lub wyspę. W każdym razie dostajesz: luksusową architekturę z wiodącego biura projektowego i własnego basenu. 20 000 mkw. Infrastruktury na terytorium: restauracje, kawiarnie, piekarnie, spa, centrum fitness, supermarket, galeria butików marki. Projekt legendarnego twórcy PARQ U Andre Frey. Nieoprocentowana rata czasu budowy. Istnieją różne opcje! Czekamy na twoje aplikacje! Pomożemy inwestować z zyskiem!!