Taunhaus na Bali v Ubude No 501

Bukit, Indonezja

od €228,998

Poddaj się: 2024

Первоклассные двухуровневые дома c руфтопом площадью 140 м2 и 165 м2. Дома полностью укомплектованы премиальной техникой, сантехникой и другими инновациоными коплекту TOWNHOUSE ULUWATU — это первоклассный жилой комплекс из 10 домов, с захватывающим видом на океан. Расположен в Улувату, которому принадлежат самые красивые пляжи на Бали. TOWNHOUSE ULUWATU — это современный проект, создающий уникальные цености для клиента, который объеди. Каждый таунхаус был разработан с учетом самых высоких стандартов качества. Мы предлагаем решение под ключ, чтобы обеспечить максимально комфортное проживание в каждом доме. Высокое качество материалов и техники гарантирует долговечность и надежность дома на долгие годы. Менеджмент компания обеспечит прибыль и управление объектом для рентабельности инвестиций и вашего ULUWATU — эксклюзивное место, сочетающе природную красоту и саые привлекательные пляжи на остро. Комплекс TOWNHOUSE ULUWATU расположен возле Bulgari Resort, в одном из самых живописных мест в мире, которое давноста. ULUWATU также предлагает места для серфинга и гольфа мирового класса, множество пляжей с лазурно-го. На первом этаже виллы расположены гостиная, кухня, туалетная комната, а также бассейн для отдыха. Первый этаж спроектирован высотой 3.6 метра, что предоставляет неповторимое ощущение простора. Высокое качество материалов и техники, используемых в строительстве этой виллы, гарантирует едолг На втором этаже расположены две удобные спальни и ванная комната. Важдой спальне предоставлен матрас высочайших стандартов качества KING KOIL — для восстановления. Каждая спальня оформлена в особом стиле, который дополняют деревянные элементы, и зеркала нкстювы. Большие раздвижные окна, обеспечивают много света Уникальный вид и большая терраса с выходом на руфтоп, которая поразит Вас своими просторами видам ВСТРОЕНЫЙ СКЛАД, ЗАДНИЙ ДВОР, СОБСТВЕНЫЙ БАССЕЙН, ООРУДОВАНАЯ КУХНЯ, УЕДИНЕНОСТО, УКОМЕЛЕКТОА Локация https://goo.gl/maps/EJ9c4K8tdb6FUdBU8?coh=178573&entry=tt Таунхаусы 140 кв.м - 250 000 тыс.$ Таунхаусы 165 кв.м - 300 000 тыс.$ Есть возможность оформить во Freehold