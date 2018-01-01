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Taunhaus na Bali v Ubude No 501

Bangkiang Sidem, Indonezja
od
€219,838
;
16
Opis Opis
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O kompleksie

Kamienica na Bali w Ubud № 501

  • 2 sypialnie
  • Basen
  • Przestronny taras

Powierzchnia:

Budynek - 132,7 m ²
Teren - 120 m ²

Cena: 240 000 $ (1 809 $ za m ²)

Dochód z wynajmu kamienicy:
Przychody dziennie: 180 $
Ładowanie - 80 %
Przychody dziennie z uwzględnieniem załadunku: 144 $
Przychody uwzględniające załadunek obiektu rocznie - 52 560 $
Zysk uwzględniający wydatki i podatki rocznie - 36 223 $ (15,9%)
Zwrot - 6,6 roku

Dochód z zakupu i sprzedaży :
Cena zakupu:
240 000 $
Cena sprzedaży:
305 210 $
Zysk:
65 210 $ (27%)

Wydatki i podatki od sprzedaży obiektu są obliczane indywidualnie i zależą od różnych czynników.

Całkowite wydatki i podatki:
Opłata notarialna 1% (udziały z kupującym 50/50)
Podatek od sprzedaży przedmiotu 11% (udziały z kupującym 50/50)
Podatek dochodowy dla rezydenta Indonezji (10%)
Podatek dochodowy dla nierezydenta Indonezji (20%)

Warunki własności nieruchomości:
Koniec budowy: 2 kwartał 2024 r
Rodzaj własności gruntów i nieruchomości - dzierżawa 26 lat + 25 lat

Parametry obiektu
Klasa
Klasa
Klasa premium
Typ konstrukcji nowego budynku
Typ konstrukcji nowego budynku
Blok ramki
Rok realizacji
Rok realizacji
2024
Opcje wykończenia
Opcje wykończenia
Gotowe
Liczba kondygnacji
Liczba kondygnacji
2
Lokalizacja nowego budynku
Bangkiang Sidem, Indonezja

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Taunhaus na Bali v Ubude No 501
Bangkiang Sidem, Indonezja
od
€219,838
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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