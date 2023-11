ZEN ESTATE

Bukit, Indonezja

od €460,694

Poddaj się: 2024

Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! SUNNY RESIDENCE - kompleks luksusowych willi w chronionym obszarze w Bukit. 6 minut od plaży Samsara i 7 minut do plaży Pantai. Wille z różnymi przestronnymi układami z 3-4-5 sypialniami o powierzchni od 186 do 275 m2. Z lepszymi meblami i designerskimi naprawami. Tutaj można podziwiać panoramiczny widok na malowniczą przyrodę. Stabilny roczny dochód w wysokości 13-20% ROI. Z początkowym wkładem 50%. Zadzwoń do nas, a my zapewnimy bezpłatny wybór najlepszych obiektów Gruzji do Twojego budżetu i życzeń! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.