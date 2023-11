SOHO STUDIO

Bumbangku, Indonezja

od €95,000

Poddaj się: 2025

Kompleks willi w stylu śródziemnomorskim położony pośród bujnych zielonych wzgórz z panoramicznym widokiem na wybrzeże południowego Lombok. Ze względu na rosnącą turystykę w Lombok projekt jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania. Kupujący mają dostęp do willi z 1 i 2 sypialniami, w pełni wyposażonych, z własnym basenem i widokiem na ocean. Dzięki połączeniu elegancji i prostoty oraz przestronnych przestrzeni wewnętrznych mieszkańcy poczują się swobodnie, ciesząc się pięknem otaczającego krajobrazu. Inwestorzy mogą przyciągnąć własny zespół architektoniczny, aby zbudować willę swoich marzeń lub zaufać zespołowi programistów. Okres sprzedaży willi wynosi 6-8 miesięcy od daty zakupu działki. Usługa i infrastruktura: Prywatny basen Parking Strefa medytacji i jogi Miejsce do grillowania Bezpieczeństwo i nadzór wideo 24/7 Ogród z projektowaniem krajobrazu Restauracja i bar