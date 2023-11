Single-storey villa with a swimming pool, Ubud, Bali, Indonesia

Pecatu, Indonezja

od €177,612

Poddaj się: 2024

Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Apartamenty premium z panoramicznym widokiem na ocean. Apartamenty z jedną sypialnią (50 m2). Wnętrze jest przemyślane w najdrobniejszych szczegółach, kompletnej dekoracji, nowych meblach i najnowszych urządzeniach gospodarstwa domowego. Roczny zwrot - 13-20%. Początkowa rata - 25%. Kompleks znajduje się 7 minut od plaży Padang i 5 minut od plaży Bingin. Blisko infrastruktury społecznej dla komfortowego pobytu. Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty. Zadzwoń lub napisz, opowiedz wszystko o nieruchomościach na Bali i wybierz według własnych życzeń. Konsultacja jest całkowicie BEZPŁATNA.