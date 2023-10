Mandala Eco Village

Wana Giri, Indonezja

od €711,969

Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Wielofunkcyjne wille ASAI VILLAGE z własną infrastrukturą, dwie minuty od plaży Jimbaran. Jimbaran Hill — jest jednym z najbardziej obiecujących obszarów na Bali. Cicho, z dala od ruchliwych dróg. W pobliżu znajdują się tylko drogie hotele światowej klasy i luksusowe wille. Wille są wyposażone w nowoczesne układy z kompletnym wykończeniem « » z prywatnym basenem i strefą relaksacyjną. Również wille wyposażone w strefę do wygodnej pracy zdalnej. Prawo najmu na 25 lat z możliwością przedłużenia do 97 lat. Infrastruktura: - SPA; - basen; - Bar; - restauracja; - Pokój do masażu; - sala fitness; - Świątynia. Napisz do nas lub zadzwoń, a my opowiemy o najbardziej dochodowych ofertach rynku nieruchomości na Bali! Konsultacja jest BEZPŁATNA! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.