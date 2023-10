Mango Creek ROI 17-29

Ubud, Indonezja

od €143,337

75–101 m² 3

Poddaj się: 2024

Wille z najlepszą infrastrukturą rodzinną na Bali!!! "„Rark Family” znajduje się w kulturalnej i intelektualnej stolicy wyspy — Ubude. Jest wszystko, czego potrzebujesz do wygodnego życia, rozwoju i edukacji swoich dzieci. "„Rark Family” -110 willi położonych wśród tropikalnej przyrody dżungli. 4,1 hektara zamkniętego obszaru chronionego 8000 m2 infrastruktury rodzinnej: 5000 m2 klimatyzowanych pomieszczeń; 3000 m2 - infrastruktura uliczna Dla dzieci: studia tańca, sztuki i wokalu, robotyka; ośrodek zdrowia ( pediatra, dentysta, logopeda ) Dla rodziców: restauracje, kawiarnia, piekarnia, spa, fitness, joga, kosmetolog, coworking Dla rodziny: basen olimpijski, kort tenisowy, siatkówka, koszykówka. Rodzina Rarka : 1. Bezpieczeństwo. Zamknięty obszar bez jezdni z rowerami nie ma psów ani nieznajomych. 2). Jakość: Mamy już projekt - najsłynniejsze centrum infrastruktury na Bali RARQ UBUD. Możesz przyjść na miejsce i na żywo ocenić jakość wykonanej pracy. 3).Wielokulturowość Twoi sąsiedzi to pary i rodziny z dziećmi z całego świata. W tym środowisko dziecko od dzieciństwa będzie mówić dwoma językami. 4. Natura do maksimum Rodzina Rark znajduje się w najbardziej malowniczej okolicy Ubudy - kompleks trzech stron otoczony jest rzekami, plantacjami ryżu i dżunglą. Na terytorium zostawiamy wszystkie duże drzewa i harmonijnie dopasowujemy je do projektu kompleksu. Dlaczego inwestorzy wybierają rodzinę Rark ? 1. Pasywny dochód na pełnym autopilocie! Firma zarządzająca bierze sam rozwiązujesz wszystkie problemy związane z wynajmem willi. 2). Wygodny i szybki system rozliczeniowy! Inwestor osiąga zysk netto na dowolnym rachunku i dowolnym wygodna waluta dla siebie. Przekazujemy pieniądze raz na 3 miesiące. 3). Nie musisz zajmować się podatkami! Firma zarządzająca zajmuje się księgowością, optymalizacją i płatność podatkowa. Zajmiemy się wszystkim, po prostu dostaniesz ‚ pieniędzy na koncie. 4. Wysoka płynność Wybieramy najlepsze lokalizacje na Bali, a nie tylko budujemy wille i tworzenie punktów przyciągania - koncepcyjne kompleksy z infrastrukturą do życia, rekreacji i rozwoju. Na podstawie naszego doświadczenia możemy przewidzieć wzrost wartość nieruchomości tutaj po zakończeniu budowy o 30%. 5. Szybki zwrot Wille na Bali są poszukiwane za codzienny czynsz. Za miesiąc Twoje zarobki wyniosą około 2500 $. Istnieją różne opcje ! Napisz, a my pomożemy inwestować z zyskiem! Napisz do nas, a nasza kampania pomoże ci wybrać nieruchomości, które Ci odpowiadają. Naprawdę doceniamy naszych klientów!