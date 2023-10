Atrium Lombok

Canggu, Indonezja

od €193,316

60–130 m² 3

Poddaj się: 2024

Willa na sprzedaż w ALEX VILLAS COMPLEX 6. Znajduje się w samej górnej lokalizacji - Changu, 900 m od oceanu. Willa jest sprzedawana z pełną dekoracją, zapewniony jest system inteligentnego domu". Willa znajduje się przy nowej, ale już wyposażonej ulicy z ciekawymi restauracjami, klubami i innymi placówkami. Plus złożony: - Bogata i różnorodna infrastruktura: basen z barem, strefa coworkingowa, siłownia, parking, restauracja, lądowisko dla helikopterów. - Wszystkie obiekty kompleksu będą wynajmowane po wyższych kosztach ze względu na udaną lokalizację i bliskość oceanu. - Na terenie kompleksu powstanie unikalny obiekt artystyczny słynnego artysty. - Wewnętrzna infrastruktura kompleksu i zewnętrzna infrastruktura lokalizacji maksymalizują wszystkie potrzeby mieszkańców AV Complex 6 w komforcie. - Kompleks stoi na ziemi świętej, której właścicielem — jest lokalna świątynia, która ją wynajmuje. Changu jest najpopularniejszym miejscem turystycznym na Bali. Oto najlepsze miejsca do surfowania, wiele barów, restauracji, klubów, centrów rozrywki i sportu. Jest tutaj, aby kochać życie młodej publiczności i jest gotowy zapłacić za szybki dostęp do najlepszych miejsc na imprezy. Rentowność inwestycji osiąga średnio 15%. Wszystkie wille kompleksu zostaną wynajęte po wyższych kosztach ze względu na udaną lokalizację i bliskość oceanu. Zadzwoń lub napisz, wybierz obiekt na Bali! Bezpłatne wsparcie prawne! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.