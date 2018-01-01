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Two-level townhouses with swimming pools with high yield in Canggu, Badung, Indonesia

Canggu, Indonezja
od
€302,820
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Opis Opis
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O kompleksie

Nowy kompleks nowoczesnych kamienic oferuje domy z prywatnymi basenami i parkingami. Do wyboru są 3 opcje wnętrza. Firma zarządzająca będzie odpowiedzialna za:

  • opieka domowa i terytorialna
  • płacenie podatków
  • raporty rentowności
  • obsługa gości, usługi konsjerża
  • Bezpieczeństwo 24/7
  • 80-90% obłożenia
Cechy mieszkań

I piętro - korytarz, salon, kuchnia, łazienka, taras.

Drugie piętro - korytarz, 2 sypialnie, 2 łazienki, 2 balkony.

Wyposażenie i wyposażenie w domu
  • Kanalizacja Grohe
  • Systemy wentylacji i klimatyzacji Daikin
  • materace (USA) King Koil
  • meble z drewna tekowego
  • Austriackie okucia Blum
Zalety
  • W przypadku naruszenia terminów budowy rekompensata wynosi 1% miesięcznie kwoty środków wniesionych przez inwestora
  • Wysokie dochody z wynajmu
  • 12% zysku gwarantowanego umową
  • zwrot 5-6 lat
  • zysk od 13 do 20% (10% jest odliczane od spółki zarządzającej)
  • Ubezpieczenie szwajcarskie - 1 rok (odnawialne)
  • gwarancja budowy - 5 lat
Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Lokalna plaża znajduje się zaledwie 1 minutę od hotelu. Na lotnisko można dotrzeć w 35 minut. W okolicy znajduje się Atlas Beach Club, Tamora Gallery, Body Factory Bali gym, Montessori School Bali.

Lokalizacja nowego budynku
Canggu, Indonezja

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Two-level townhouses with swimming pools with high yield in Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
€302,820
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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