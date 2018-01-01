Two-level townhouses with swimming pools with high yield in Canggu, Badung, Indonesia

Canggu, Indonezja
Poddaj się: 2024
Доходная недвижимость на Бали для жизни и инвестиций в топовой локации Чангу
Чангу - Жемчужина туристической части Бали. Это самая востребованная и посещаемая локация, сочетающая в себе несколько разных стилей отдыха и.
Здесь сосредоточены лучшие кафе и рестораны, пляжные клубы и 5 * отели, топ заведения с развлекатель. Кроме того, Чангу - это рисовые поля на склонах гор, уникальный пляж вулканического цвета, серф-спот.
В 2019 году Forbes поставил Чангу на 4 место в ТОП мест планеты, идеальных для жизни и инвестиций!
Район располагается вблизи трех популярных и колоритных пляжей.
Средний годовой рост стоимости недвижимости в этом районе 30%.
Средняя годовая стоимость аренды растет на 15% в год.
4 года стоимость земли выросла более, чем на 300%
Комплекс из 53 юнитов под инвестиции, общей площадью 4 520 м2:
1-спальные smart-виллы - 8 шт - 245 тыс. $ 76 кв.м
2-спальные smart-виллы - 8 шт - 385 тыс. $ 130 кв.м
1-спальные апартаменты - 18 шт - 195 тыс. $ 80 кв.м
1-спальные rooftop-апартаменты - 6 шт - 320 тыс. $ 170 кв.м
2-спальные апартаменты - 3 шт - 325 тыс. $ 143 кв.м
2-спальные rooftop-апартаменты - 1 шт - 700 тыс. $ 283 кв.м
таунхаусы - 9 шт - 225 тыс. $ 76 кв.м
А также:
rooftop-зона с бассейном и баром,
кальянная и ресторан,
коворкинг-зона и офисы,
спортзал,
премиальный игровой клуб с компьютерами и PS
паркинг для автомобилей и мотобайков, подземный паркинг,
система "умный дом" во всех юнитах.
5 минут езды до лучших пляжных клубов Бали
5 минут езды до строящегося крупнейшего торгово-развлекательного комплекса Canggu
500 метров до Montessori School Bali
40 минут до международного аэропорта
Рядом с комплексом располагается 3 ТОПОВЫХ серф спота
Топовые заведения в 3-5 минутах езды: COMO, La briza, Old man's, Lavela, Lawn, Finns, Café del Mar, Potato Head, Shi Shi и десятки других модных заве.
Удобства рядом:
▪️ Супермаркет -50 метров
⁇ ️ Банкомат – 50 метров
▪️ Медицинский центр – 1,5 минуты
⁇ ️ Детский садик – 2 минуты
▪️ Интернациональная школа – 3 минуты
⁇ ️ Торговый центр – 3 минуты