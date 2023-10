SUNNY APART III

Wana Giri, Indonezja

od €2,13M

755–1 050 m² 2

Poddaj się: 2024

Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Kompleks mieszkaniowy z eleganckimi willami EKSKLUZYWNA KOLEKCJA WILLI znajduje się w Beravie, najpopularniejszej na Bali. Przestronne wille na planie: ATMAN - 755 mkw. Idealny dla osób poszukujących pokoju, luksusu i spokoju. SAMADHI - 1 050,00 mkw. Dla tych, którzy szukają blasku i spokoju. Projektowanie wnętrz zostało zaprojektowane przy użyciu elementów egzotycznych. Prywatne baseny, tarasy na dachu i wykwintne otwarte przestrzenie mieszkalne. Dostępna rata 18 miesięcy. ROI 12–15%. Zanurz się w atmosferze przyjemności i spokoju dzięki łatwemu dostępowi do plaży. Ciesz się zachodem słońca z widokiem na ocean i posprzątaj swój umysł, duszę i ciało. Pełna pomoc prawna od początku do końca transakcji! Zadzwoń lub napisz! Przeprowadzimy pełną konsultację za darmo! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.