Canggu, Indonezja

od €169,741

47 m² 1

Poddaj się: 2024

Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Elitarny kompleks mieszkaniowy SUNNY APART II z apartamentami premium w rozwiniętej dzielnicy Changu, 300 metrów od plaży Berawa. Apartamenty designerskie do wyboru spośród jasnych i ciemnych kolorów są w pełni umeblowane. Każdy apartament oferuje wspaniałe widoki na zachód słońca i ocean. Zwrot mieszkań przez 4-6 lat. Kompleks 4 pięter. Zbudowany w pobliżu infrastruktury społecznej i rozrywkowej. Na terytorium, na którym można przejść na emeryturę z naturą, na terytorium jest dużo zieleni. Złożona infrastruktura: - Kovorking; - boiska sportowe; - 4 baseny; - 8 barów; - 5 restauracji. Roczny wzrost czynszów na Bali wynosi 20%, co gwarantuje wiarygodną inwestycję. Pełna pomoc prawna od początku do końca transakcji! Zadzwoń lub napisz! Przeprowadzimy pełną konsultację za darmo! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.