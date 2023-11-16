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Nowe budynki na sprzedaż w Indonezja

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Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, in the center of Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, in the center of Bukit, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonezja
od
€257,293
Agencja: TRANIO
Oferujemy wille z tarasami na dachu i miejscami do grillowania, baseny i miejsca parkingowe. Zakończenie - pierwszy kwartał 2024 r. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w spokojnej okolicy, w centrum Bukit, 7 minut od plaży Melasti, 14 minut od szkoły międzynarodowej i 2 minuty od głównej drogi.
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Bukit, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonezja
od
€175,511
Agencja: TRANIO
Oferujemy wille z basenami, ogrodami, miejscami parkingowymi, widokiem na zatokę. Rezydencja oferuje wspólny basen i bar, część roboczą, salę fitness, restaurację na dachu, gabinet masażu, studio jogi, usługi konsjerża i całodobowe bezpieczeństwo. Zakończenie - wrzesień 2024 r. Wyposażenie i wyposażenie w domu Klimatyzacja Sprzęt kuchenny (kaptur, kuchenka gazowa, lodówka, czajnik) TV Podgrzewacz wody Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się 7 minut od plaży Melasti i międzynarodowej szkoły, 5 minut od kawiarni i restauracji.
Zespół mieszkaniowy SOHO BY PARQ
Zespół mieszkaniowy SOHO BY PARQ
Wana Giri, Indonezja
Cena na żądanie
Powierzchnia 35–125 m²
3 obiekty 3
Poddaj się: 2025
Złożone wille PARQ BLUE - Projekt legendarnego twórcy Andre Frey 600 willi, apartamentów, kamienic . Cały kompleks składa się z trzech kolejek i zajmie 21 hektarów. Na sprzedaż wille od 75 do 300 mkw.  20 000 metrów kwadratowych infrastruktury na terytorium: restauracje, kawiarnie, piekarnie, SPA, centrum fitness, supermarket, galeria butików marki. Największy projekt na wybrzeżu 500 metrów od plaży Melasti. Ty wybierasz: widok na ocean lub wyspę. W każdym razie otrzymujesz: luksusową architekturę z wiodącego biura projektowego i własnego basenu.   Rentowność: Wzrost wartości dostawy - z 40%  Pasywne dochody z wynajmu długoterminowego od 12% rocznie Dochód pasywny z czynszu dziennego - od 20% rocznie Złożony - SOHO  ⚙ Gotowość - 2025 r. ?? 曹 Leasehold - 30 lat + przedłużenie ?? 曹 Bron 3.000 $ (bezzwrotny)  ?? .Pierwsza rata  dla mieszkań 45m2 - 50%  dla mieszkań 26m2 - 90% ?? Raty Percentage na okres budowy również w kompleksie istnieją dwa rodzaje mieszkań w dzielnicy SOHO: ?? Partments 2. piętro 35 mkw. - 129,500 $  ?? Partments 1. piętro 45 mkw. - 162 000 $ (z tarasem i prywatnym basenem)  
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Zespół mieszkaniowy SOHO STUDIO
Zespół mieszkaniowy SOHO STUDIO
Wana Giri, Indonezja
od
€64,485
Powierzchnia 20–45 m²
4 obiekty 4
Poddaj się: 2025
Złożone wille PARQ BLUE - Projekt legendarnego twórcy Andre Frey 600 willi, apartamentów, kamienic . Cały kompleks składa się z trzech kolejek i zajmie 21 hektarów. Na sprzedaż wille od 75 do 300 mkw.  20 000 metrów kwadratowych infrastruktury na terytorium: restauracje, kawiarnie, piekarnie, SPA, centrum fitness, supermarket, galeria butików marki. Największy projekt na wybrzeżu 500 metrów od plaży Melasti. Ty wybierasz: widok na ocean lub wyspę. W każdym razie otrzymujesz: luksusową architekturę z wiodącego biura projektowego i własnego basenu. Twoimi sąsiadami będą Ksenia Sobchak i inne interesujące osobistości   Firma zarządzająca zapewni całkowicie pasywny dochód:   Wzrost wartości dostawy - z 40%  Pasywne dochody z wynajmu długoterminowego od 12% rocznie Dochód pasywny z czynszu dziennego - od 20% rocznie   Złożony - SOHO STUDIO ⚙ Gotowość - 2025 r.  ?? 曹 Leasehold - 30 lat + przedłużenie ?? 曹 Bron 3.000 $ (bezzwrotny)  ?? .Pierwsza rata 50% ?? Raty Percentage na okres budowy rata jest powiązana z etapami budowy - okres budowy wynosi 21 miesięcy. Możliwe jest opłacenie w ratach 80% wartości partii, pozostałe 20% Parq zostanie odjęte od dochodu z wynajmu.   ważne informacje według kwartału Soho Studio:  1. Apartamenty nie będą dostępne do odsprzedaży do końca budowy.  2).Możliwe są również opcje płatności w ratach za budowę mieszkań o powierzchni 38 i 45 mkw. z planem płatności: 1. wkład 50% w ciągu dwóch tygodni od rezerwacji.  2. rata 20%  3. wkład 20% 4. rata 10%   ?? Płacąc kryptowalutą, programista ma prowizję w wysokości 1%.  
Apart - hotel Stylish Apartments in the Heart of Berawa
Apart - hotel Stylish Apartments in the Heart of Berawa
Canggu, Indonezja
od
€128,049
Powierzchnia 42 m²
1 obiekt 1
Poddaj się: 2024
Deweloper: Aviator
Ten komfortowy apartament mieszkalny położony jest w doskonałej lokalizacji i w pełni rozwiniętej dzielnicy Canggu, w stanie czerwonej strefy, które gwarantują inwestorom prawo do codziennego wynajmu zakwaterowania turystom. Jest tylko w odległości spaceru od plaży, centrum medycznego, kortów tenisowych, cukierni, kawiarni, restauracji, supermarketów i innych. Mieszkanie ma 4 piętrowe, stylowe wnętrza z motywami lotniczymi w dekoracji, mocną ścianę, nowoczesną łazienkę i kuchnię oraz spokojne widoki za oknem. Jest budowany jako budynek stolicy, wolny od tradycyjnych indonezyjskich niedogodności mieszkaniowych. Z przyjemnością pozostaniesz przy każdej pogodzie, teraz lub za dziesięć lat. Posiada również roczną polisę ubezpieczeniową na odnawialne źródła, 5-letnią gwarancję na budowę budynku i 1 rok na meble i wyposażenie. Funkcje i specyfikacje: 1 łóżko | 1 wanna Zamknięty salon i jadalnia Powierzchnia działki: 400 m2 Powierzchnia mieszkalna: 36–69 m2 Tytuł gruntu: dzierżawa Budynek: 4-poziomowy Umeblowanie: umeblowane Rok budowy: marzec 2023 r. – marzec 2024 r   Leasing: 30 lat ( gwarantowane przedłużenie ) Dostępne w 9 jednostkach – Kategoria A ( 3 jednostki ): 109 000 USD – Kategoria B ( 4 jednostki ): 123 000 USD – Kategoria C ( 2 jednostki ): 139 000 USD
Zespół mieszkaniowy LYVIN MELASTI APARTAMENTS
Zespół mieszkaniowy LYVIN MELASTI APARTAMENTS
Legian, Indonezja
od
€268,994
Powierzchnia 84 m²
1 obiekt 1
Poddaj się: 2024
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Lyvin Melasti — to wysokiej jakości kompleks wewnętrzny w okolicy pięknej plaży Melasti. Plaża Melasti jest uważana za najlepszą na Bali. Śnieżnobiały piasek, niebieska woda, luksusowe bichlaby – to wszystko 5 minut od Lyvin Melasti. Okna apartamentów wychodzą na urzekający ocean. W pełni wykończone apartamenty « » z neutralnymi odcieniami, nowoczesne meble, urządzenia, klimatyzacja, łazienka i hydraulika. Infrastruktura: - Zamknięte terytorium; - nadzór wideo; - architektura krajobrazu; - Ogrody; - basen; - centrum fitness; - SPA; - Strefa jogi; - lobby; - Kawiarnia. Pełna pomoc prawna od początku do końca transakcji! Zadzwoń lub napisz! Przeprowadzimy pełną konsultację za darmo! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Zespół mieszkaniowy SWOI BERAWA
Zespół mieszkaniowy SWOI BERAWA
Canggu, Indonezja
od
€322,425
Powierzchnia 105 m²
1 obiekt 1
Poddaj się: 2024
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! SWOI BERAWA to kompleks mieszkalny z 10 kamienicami w popularnej dzielnicy Changu. Kamienice z dwiema sypialniami ( 105 m2 ), z designerskimi naprawami i meblami. Każdy dom ma również nowoczesny inteligentny dom « ». Kamienica ma indywidualny odkryty basen, w którym można przejść na emeryturę i być sam na sam z naturą. Zalety kompleksu: - Infrastruktura wewnętrzna obejmuje całodobową ochronę i obsługę klienta. - Najlepsze kluby plażowe, restauracje i butiki na Bali znajdują się w odległości spaceru. - Odległość do plaży Berava wynosi tylko 300 metrów. Minimalna zaliczka wynosi 25%. Changu jest najpopularniejszym miejscem turystycznym na Bali, co gwarantuje atrakcyjność inwestycji i zwrot. Napisz lub zadzwoń, powiedz nam bardziej szczegółowe informacje na temat nabywania nieruchomości zgodnie z własnymi życzeniami. Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Zespół mieszkaniowy ALEX VILLAS COMPLEX 6
Zespół mieszkaniowy ALEX VILLAS COMPLEX 6
Canggu, Indonezja
od
€188,849
Powierzchnia 60–130 m²
3 obiekty 3
Poddaj się: 2024
Agencja: DDA Real Estate
Willa na sprzedaż w ALEX VILLAS COMPLEX 6. Znajduje się w samej górnej lokalizacji - Changu, 900 m od oceanu. Willa jest sprzedawana z pełną dekoracją, zapewniony jest system inteligentnego domu". Willa znajduje się przy nowej, ale już wyposażonej ulicy z ciekawymi restauracjami, klubami i innymi placówkami. Plus złożony: - Bogata i różnorodna infrastruktura: basen z barem, strefa coworkingowa, siłownia, parking, restauracja, lądowisko dla helikopterów. - Wszystkie obiekty kompleksu będą wynajmowane po wyższych kosztach ze względu na udaną lokalizację i bliskość oceanu. - Na terenie kompleksu powstanie unikalny obiekt artystyczny słynnego artysty. - Wewnętrzna infrastruktura kompleksu i zewnętrzna infrastruktura lokalizacji maksymalizują wszystkie potrzeby mieszkańców AV Complex 6 w komforcie. - Kompleks stoi na ziemi świętej, której właścicielem — jest lokalna świątynia, która ją wynajmuje. Changu jest najpopularniejszym miejscem turystycznym na Bali. Oto najlepsze miejsca do surfowania, wiele barów, restauracji, klubów, centrów rozrywki i sportu. Jest tutaj, aby kochać życie młodej publiczności i jest gotowy zapłacić za szybki dostęp do najlepszych miejsc na imprezy. Rentowność inwestycji osiąga średnio 15%. Wszystkie wille kompleksu zostaną wynajęte po wyższych kosztach ze względu na udaną lokalizację i bliskość oceanu. Zadzwoń lub napisz, wybierz obiekt na Bali! Bezpłatne wsparcie prawne! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Zespół mieszkaniowy Serenity
Zespół mieszkaniowy Serenity
Bangkiang Sidem, Indonezja
od
€179,637
Powierzchnia 133–184 m²
2 obiekty 2
Poddaj się: 2024
Agencja: Илья
Serenity to kompleks premium willi i kamienic położony w centralnej części Bali-Ubud. Kompleks znajduje się na powierzchni 2400 m2 i składa się z 11 kamienic i 2 willi. Wille wyposażone są w basen o powierzchni 25 m2, lokalną powierzchnię 120 m2 oraz taras. Kamienice wyposażone są w baseny o powierzchni 13 m2 i mają powierzchnię 30 m2.
Zespół mieszkaniowy New exclusive residence with a swimming pool and a business center a few steps from the ocean, in a prestigious area, Bali, Indinesia
Zespół mieszkaniowy New exclusive residence with a swimming pool and a business center a few steps from the ocean, in a prestigious area, Bali, Indinesia
Kerobokan Klod, Indonezja
od
€188,376
Agencja: TRANIO
Rezydencja oferuje basen i bar przy basenie, siłownię, centrum biznesowe. Zakończenie - trzeci kwartał 2024 r. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Międzynarodowe lotnisko na Bali - 30 minut Plaża - 30 sekund Kawiarnia - 30 sekund Klub plażowy - 3 minuty
Zespół mieszkaniowy Premium complex of furnished townhouses close to the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium complex of furnished townhouses close to the ocean, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
€294,050
Agencja: TRANIO
Oferujemy kamienicę z dużym basenem, parking, ogród, widok na pola ryżowe. Rezydencja zapewnia całodobową ochronę. Zakończenie - sierpień 2023 r. Wyposażenie i wyposażenie w domu Szafka kuchenna Możliwe jest zainstalowanie systemu „Smart Home”. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w samym sercu dzielnicy mieszkalnej, w odległości krótkiego spaceru od oceanu, w pobliżu barów i restauracji. Plaża Berawa - 7 minut jazdy samochodem Ocean - 15 minut Klub rekreacyjny - 4 minuty jazdy samochodem Klub plażowy - 6 minut jazdy samochodem
Willa LYVIN BINGIN VILLAS
Willa LYVIN BINGIN VILLAS
Pecatu, Indonezja
od
€666,959
Poddaj się: 2023
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! LYVIN BINGIN VILLAS to zamknięty kompleks mieszkalny w pięknym lesie w okolicy Bingin. Lokalizacja willi znajduje się dosłownie 100 metrów od plaży. Główne zalety obszaru Bingin: rozwinięta infrastruktura, brak korków, świeże powietrze i najlepsze plaże. W pełni wykończone wille « pod klucz » z doskonałą lokalizacją, z widokiem na ocean, w oszałamiającym lesie, z czystym powietrzem, przytulnością i atmosferą wyspy. Infrastruktura: -Pool walki -Prywatny parking -Tropikalny prysznic -Strefy do medytacji i jogi -Obszary grillowe -Krajobrazowanie -Ochrona i nadzór wideo 24/7 -Pięć gwiazdek na stronie Projekt został stworzony z myślą o życiu, pracy i relaksie. Dla osób, które dziś inwestują w jakość życia i myślą o stabilnych dochodach w przyszłości. Zadzwoń lub napisz! Wybierzemy dla ciebie zakwaterowanie twoich marzeń! Gwarantowane wsparcie prawne. Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Willa BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Willa BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Wana Giri, Indonezja
od
€276,364
Poddaj się: 2024
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Nowe wille BERAWA OCEAN TOWNHOUSES w popularnej dzielnicy Berava, 350 metrów od oceanu. Ultra-nowoczesne wille, z dwóch pięter z dwiema sypialniami i studio ( 108 mkw. ). Wnętrze przemyślane w najdrobniejszych szczegółach. Indywidualnie możesz wybrać jedną z czterech opcji. Obejmuje również nowoczesne urządzenia, meble, naczynia i tekstylia. Oferuje panoramiczne widoki z okna na malowniczą przyrodę Bali. Najlepsza inwestycja przy minimalnym początkowym wkładzie 25%. Roczna gwarancja dochodu wynosi 13-20%. W odległości spaceru infrastruktura społeczna: kawiarnie, restauracje, supermarkety, kluby, bary. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, zadzwonimy lub napiszemy! Doradzimy w sprawie wszystkich obiektów na Bali za darmo!  Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Zespół mieszkaniowy Complex of modern townhouses in a picturesque area, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of modern townhouses in a picturesque area, Bali, Indonesia
Jelantik, Indonezja
od
€260,000
Agencja: TRANIO
Oferujemy umeblowane kamienice z basenami i miejscami parkingowymi. Zalety Gwarantowany dochód z wynajmu w wysokości 12% rocznie. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w zielonej i cichej okolicy, 5 minut od Canggu, między dzielnicami Canggu i Seminyak, w pobliżu kawiarni i klubów, sklepów, szkół i przedszkoli. Szkoła międzynarodowa - 5 minut Międzynarodowe przedszkole - 1 minuta Centrum tenisowe - 4 minuty Supermarket - 1 minuta Ocean Indyjski - 10 minut jazdy samochodem Międzynarodowe lotnisko - 40 minut jazdy samochodem
Willa UMALAS PREMIER PROJECT
Willa UMALAS PREMIER PROJECT
Wana Giri, Indonezja
od
€239,516
Poddaj się: 2023
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! UMALAS PREMIER PROJECT to 30 nowoczesna willa w malowniczej okolicy Umalas. Wille z pasywnym dochodem w wysokości 17–24% rocznie z « ». Można wybrać wykończenie trzech opcji: szarego, lekkiego i minimalistycznego. Willa ma własny basen, dwa pokoje do wygodnej pracy, miejsce parkingowe. Idealny do wynajęcia ze względu na swoją lokalizację. Oto cicha i przytulna okolica otoczona zielenią. Ta willa będzie dla ciebie działać przez wiele lat. Przy minimalnym początkowym wkładzie 25%. Infrastruktura kompleksu obejmuje szkołę międzynarodową, przedszkole, duże centrum tenisowe, supermarkety i najsłynniejsze plaże na Bali ( Brava, Batu Bologn, Nelayan ).   Zadzwoń lub napisz do nas, opowiedz nam o najbardziej dochodowych obiektach na Bali! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Willa SUNNY CUDDLES BERAWA
Willa SUNNY CUDDLES BERAWA
Canggu, Indonezja
od
€230,304
Poddaj się: 2023
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Villa SUNNY CUDDLES BERAWA znajduje się 7 minut od popularnej plaży Berava w nowoczesnej dzielnicy Changu. Wille są przedstawione w dwóch opcjach układu: 70 i 110 mkw. Studio z jedną i dwiema sypialniami. Wnętrze willi zostało przemyślane w najdrobniejszych szczegółach. Możliwość wyboru projektu jest jasna i ciemna. Panoramiczny widok z okna na malowniczą przyrodę Bali. Changu to najpopularniejszy obszar na Bali, znany wśród turystów. Stabilny roczny dochód - 13-20%, zwrot - 4-6 lat. Złożona infrastruktura: basen, kino, bar / hookah. Zadzwoń lub napisz, odpowiedz na wszystkie pytania! Oferujemy wyłącznie rentowne i niezawodne nieruchomości na Bali. Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Zespół mieszkaniowy SUNNY APART III
Zespół mieszkaniowy SUNNY APART III
Canggu, Indonezja
od
€165,819
Powierzchnia 47 m²
1 obiekt 1
Poddaj się: 2024
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Apartamenty w nowym kompleksie nad oceanem. ROI 20,66%, zwrot - 4-6 lat Apartamenty z panoramicznym widokiem na malowniczą przyrodę Bali. W pełni wykończony « ». Planowanie z jedną i dwiema sypialniami (50 - 60 mkw.). Najnowszy kompleks mieszkaniowy znajduje się w popularnej turystycznej dzielnicy Changu. Złożona infrastruktura: duży basen, bar i salon na dachu z widokiem na zachód słońca, siłownia, restauracja, parking. Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty. Zadzwoń lub napisz, opowiedz wszystko o nieruchomościach na Bali i wybierz według własnych życzeń. Konsultacja jest całkowicie BEZPŁATNA.
Zespół mieszkaniowy CASA PETAK
Zespół mieszkaniowy CASA PETAK
Canggu, Indonezja
od
€229,382
Powierzchnia 95–236 m²
2 obiekty 2
Poddaj się: 2024
Agencja: DDA Real Estate
Willa w urzekającym miejscu w eleganckim kompleksie. Willa jest sprzedawana z pełnym wykończeniem pod klucz w tropikalnym designie. CASA PETAK to elegancki kompleks składający się tylko z 11 ekskluzywnych willi położonych w modnej, cichej okolicy na wyspie Bali Changu. Każda willa to prywatna oaza z salonem na otwartym planie, prywatnym turkusowym basenem i bujnym tropikalnym ogrodem. Obszary publiczne mają tropikalny krajobraz, w którym można się zrelaksować i cieszyć się słynnym spokojem i przyrodą Bali, zaledwie kilka kroków od popularnych plaż, restauracji i sklepów. Przy początkowym minimalnym wkładzie 20%. Infrastruktura: -Pool walki -Prywatny parking -Tropikalny prysznic -Strefy do medytacji i jogi -Obszary grillowe -Krajobrazowanie -Ochrona i nadzór wideo 24/7 -Pięć gwiazdek na stronie Napisz do nas lub zadzwoń, wybierz nieruchomości dla swoich preferencji. Organizujemy bezpieczną umowę z programistą! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security near beaches, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security near beaches, Bali, Indonesia
Balangan, Indonezja
od
€624,855
Agencja: TRANIO
Oferujemy ekskluzywne apartamenty z panoramicznym widokiem na wybrzeże. Rezydencja oferuje pięciogwiazdkową usługę konsjerża, całodobową ochronę, siłownię i centrum spa, centrum biznesowe ze współpracą, basen, restaurację i bar. Zakończenie - pierwszy kwartał 2025 r. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest przy jednej z najpopularniejszych i najbardziej malowniczych plaż, zaledwie kilka minut jazdy od najlepszych klubów plażowych. Międzynarodowe lotnisko na Bali - 35 minut Plaża Uluvatu - 10 minut Plaża Padang Padang - 5 minut
Zespół mieszkaniowy SWOI LOFT UMALAS
Zespół mieszkaniowy SWOI LOFT UMALAS
Kerobokan Klod, Indonezja
od
€175,031
Powierzchnia 75–108 m²
2 obiekty 2
Poddaj się: 2024
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Kompleks SWOI LOFT UMALAS z 40 kamienicami premium z doskonałą infrastrukturą wewnętrzną i łatwym dostępem do wszystkich głównych lokalizacji na Bali. Kamienice - od 75 do 108 m2. Z w pełni wyposażonym widokiem meble (, wyposażoną kuchnią, sprzętem AGD, instalacją wodną, wystrojem i krajobrazem, system « smart house » ). Na terenie znajduje się taras z basenem i leżakami. Kompleks jest bogaty w infrastrukturę wewnętrzną: - przestronny parking dla samochodów i rowerów; - recepcja, przyjęcie gości; - coworking ( bezpłatny dla gości i właścicieli ) na 30 miejsc; - kawiarnia i piekarnia; - pralnia; - całodobowa ochrona i nadzór wideo. Zalety kompleksu: - Kompleks znajduje się w bardzo dogodnym miejscu. Jest to cicha ulica z szybkim dostępem do wszystkich głównych obszarów turystycznych Bali: Seminyak, Changu, Kerobokan. - Zaledwie 10 minut jazdy od plaż Batu-Belig, Berava, Petitenget. Supermarket Pepito premium znajduje się 100 metrów od kompleksu. - Po zakończeniu budowy wartość nieruchomości wzrasta o co najmniej 30%. Stabilny roczny dochód w wysokości 12-18% ROI. LeaseHold 30 lat. Zadzwoń lub napisz! Przeprowadzimy pełną konsultację za darmo! Pełna pomoc prawna od początku do końca transakcji! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Willa PARQ FAMILY
Willa PARQ FAMILY
Wana Giri, Indonezja
od
€140,025
Poddaj się: 2025
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Rodzinne wille na oszałamiającej wyspie Bali w kulturalnej i rozwijającej się stolicy z malowniczą przyrodą Ubuda. Wille otoczone są tropikalną dżunglą o powierzchni 8 000 mkw. Jest wszystko, czego potrzebujesz do rozwoju dziecka: od kreatywnych studiów po basen olimpijski i kort tenisowy. Wille są wynajmowane z kompletnymi naprawami i meblami. Każda willa ma własny basen. Wzrost wartości w ciągu najbliższych 3-4 lat o 30%. Idealny do zakwaterowania lub wynajmu z rocznym dochodem 15%. Kompleks ma bardzo bogatą infrastrukturę dla dzieci i dorosłych: - studia tańca, wokalu, sztuki. - Restauracje, kawiarnie, fitness, joga, studio urody, coworking. - Kort tenisowy, basen, boisko do koszykówki, siatkówka. Obszar ten jest bardzo rozwinięty przez infrastrukturę społeczną i instytucje edukacyjne. Wille są poszukiwane za codzienny czynsz. W ciągu miesiąca zarobki wynoszą około 2500 $. Napisz lub zadzwoń, powiedz nam bardziej szczegółowe informacje na temat zakupu mieszkania. Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Apart - hotel Atrium Lombok
Apart - hotel Atrium Lombok
Sengkol, Indonezja
od
€81,225
Powierzchnia 33–116 m²
5 obiektów 5
Poddaj się: 2025
Kompleks designerskich apartamentów położony w samym sercu wyspy Lombok w kwitnącej turystycznej dzielnicy Kuta Mandalika. Nowy projekt to luksusowy ośrodek z całą infrastrukturą niezbędną do wygodnego życia na terytorium. Kompleks reprezentowany jest przez 78 pierwszorzędnych apartamentów z 1,2 i 3 sypialniami w 12 różnych rozmiarach i układach, wyposażonych we wszystkie udogodnienia nowoczesnego kompleksu mieszkalnego. Wspaniale urządzone w tropikalnych minimalistycznych motywach śródziemnomorskich i indonezyjskich, apartamenty spełniają szeroki gust i styl mieszkańców. Każdy właściciel mieszkania ma możliwość pozostania i uzyskania pasywnego dochodu z wynajmu nieruchomości. ROI wynosi ponad 10%, roczny wzrost kapitału w tym obszarze wynosi obecnie 20%.
Zespół mieszkaniowy Premium residence with a swimming pool, a spa center and panoramic views, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residence with a swimming pool, a spa center and panoramic views, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
€220,537
Agencja: TRANIO
Oferujemy umeblowane apartamenty z balkonem i panoramicznym widokiem na ocean i wulkany. Rezydencja dysponuje panoramicznym tarasem z częścią wypoczynkową, dużą siłownią, studiem jogi, częścią coworkingową i salą konferencyjną, basenem bez krawędzi na dachu, kinem, restauracje i bary, centrum spa, sauna, plac zabaw dla dzieci, tropikalny ogród. Wyposażenie i wyposażenie w domu W pełni wyposażona kuchnia System dźwiękowy TV Okna aluminiowe Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w odległości spaceru od kawiarni i restauracji, w pobliżu sześciu popularnych klubów plażowych. Ocean Indyjski - 5 minut jazdy samochodem Seminyak - 900 metrów Supermarket - 50 metrów Sklepy i spa - 1 minuta Szkoła międzynarodowa - 3 minuty Centrum handlowe - 3 minuty
Willa Sky Stars Ocean View
Willa Sky Stars Ocean View
Ungasan, Indonezja
od
€232,053
Powierzchnia 221 m²
1 obiekt 1
Poddaj się: 2023
Deweloper: Samahita Group
Sky Stars Ocean View to nowoczesny luksusowy kompleks willi, popularny wśród turystów o wysokich dochodach. Budujemy nowoczesne wille z kosztowną i wysokiej jakości marmurową dekoracją, niezawodnymi materiałami wykończeniowymi, drogimi i wygodnymi meblami. Każda willa ma bezramowe panoramiczne szyby. Długość oszklenia wynosi 8,5 metra, a nie ma przegród. Z willi można podziwiać widoki na morze i nocne bali. W willach każdy centymetr został zaprojektowany, aby zapewnić maksymalny komfort - rosyjski architekt w dziale nieruchomości Premium - pracował nad projektem. Wille w Sky Stars Ocean View są wyjątkowe. Każda willa oferuje panoramiczne widoki na morze, noc na Bali i pas startowy na lotnisku na Bali. Zobaczysz, jak samoloty startują i lądują. Na tle tego gatunku góry wznoszą się z wulkanem. Sky Stars Ocean View otoczony jest najlepszymi plażami na Bali. Melasti, Dreamland Beach, Balangan Beach, Nyang Nyang, Jimbaran Beach i dziesiątki innych plaż Będą to najbardziej technologiczne wille na Bali, z inteligentnym systemem - Home - i zdalnym zarządzaniem nieruchomościami za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Wszystkie urządzenia elektryczne w domu są wprowadzane do aplikacji. Cóż, nie musisz nigdzie iść, aby włączyć klimatyzację lub podświetlenie przy basenie, ani rano otworzyć zasłon i dać znajomym dostęp do swoich, gdy jeszcze nie przyjechałeś. Możesz także skorzystać ze złożonej usługi, ustawiając zadanie dla swojego menedżera za pomocą aplikacji mobilnej. Jeśli jesteś za granicą, możesz być cicho dla swoich willi. Wszystkie dochody - i raporty finansowe z wynajmu nieruchomości pochodzą z aplikacji mobilnej. Wygoda, bezpieczeństwo i przejrzystość tego, co wybiera większość inwestorów. 3 Rodzaje willi są dostępne w kompleksie: - pojedyncze wille ( 9 wille w kompleksie ). Powierzchnia mieszkalna od 85 do 104 metrów kwadratowych. powierzchnia 221 metrów kwadratowych.m. do 270 metrów kwadratowych.m. Koszty 249 000 USD - Podwójna willa ( 6 Wille w kompleksie ). Powierzchnia mieszkalna od 107 do 135 metrów kwadratowych. Powierzchnia od 275 do 283 metrów kwadratowych. Koszty 309 000 USD - Willa z trzema sypialniami ( 4 Wille w kompleksie ). Powierzchnia mieszkalna od 419 do 450 metrów kwadratowych. Kosztuje 490 000 USD.
Willa MOA RESORT
Willa MOA RESORT
Canggu, Indonezja
od
€548,122
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Nowoczesna willa MOA RESORT znajduje się w popularnej dzielnicy Changu. Od Will jest łatwo dostępny dla BERAWA i BATU BELIG i ma łatwy dostęp do UBUD, SEMINYAK, PETITENGET i AEROPORT. Willa otoczona jest polami ryżowymi i zieloną przyrodą. Willa jest reprezentowana przez nowoczesny przestronny układ o powierzchni 270 mkw. Z wykończeniem pod klucz z przystępną początkową nieoprocentowaną ratą w wysokości 10%. Duże okna w willi zapewniają naturalne oświetlenie dla wszystkich pokoi. Każda willa ma własny basen i ogród. Chang słynie z rozwiniętej infrastruktury i cieszy się popularnością w każdym wieku, co zapewnia atrakcyjność inwestycyjną ponad 20%, zwrot w ciągu około 6-7 lat. Złożone udogodnienia: - siłownia, strefa jogi, plac zabaw dla dzieci, coworking. Zadzwoń lub napisz, powiedz nam wszystko o nieruchomościach na Bali i spójrz na swoje życzenia. Konsultacja jest całkowicie BEZPŁATNA. Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Zespół mieszkaniowy Changgu Secrets
Zespół mieszkaniowy Changgu Secrets
Canggu, Indonezja
od
€192,534
Poddaj się: 2024
Доходная недвижимость на Бали для жизни и инвестиций в топовой локации Чангу Чангу - Жемчужина туристической части Бали. Это самая востребованная и посещаемая локация, сочетающая в себе несколько разных стилей отдыха и. Здесь сосредоточены лучшие кафе и рестораны, пляжные клубы и 5 * отели, топ заведения с развлекатель. Кроме того, Чангу - это рисовые поля на склонах гор, уникальный пляж вулканического цвета, серф-спот. В 2019 году Forbes поставил Чангу на 4 место в ТОП мест планеты, идеальных для жизни и инвестиций! Район располагается вблизи трех популярных и колоритных пляжей. Средний годовой рост стоимости недвижимости в этом районе 30%. Средняя годовая стоимость аренды растет на 15% в год. 4 года стоимость земли выросла более, чем на 300% Комплекс из 53 юнитов под инвестиции, общей площадью 4 520 м2: 1-спальные smart-виллы - 8 шт - 245 тыс. $ 76 кв.м 2-спальные smart-виллы - 8 шт - 385 тыс. $ 130 кв.м 1-спальные апартаменты - 18 шт - 195 тыс. $ 80 кв.м 1-спальные rooftop-апартаменты - 6 шт - 320 тыс. $ 170 кв.м 2-спальные апартаменты - 3 шт - 325 тыс. $ 143 кв.м 2-спальные rooftop-апартаменты - 1 шт - 700 тыс. $ 283 кв.м таунхаусы - 9 шт - 225 тыс. $ 76 кв.м А также: rooftop-зона с бассейном и баром, кальянная и ресторан, коворкинг-зона и офисы, спортзал, премиальный игровой клуб с компьютерами и PS паркинг для автомобилей и мотобайков, подземный паркинг, система "умный дом" во всех юнитах. 5 минут езды до лучших пляжных клубов Бали 5 минут езды до строящегося крупнейшего торгово-развлекательного комплекса Canggu 500 метров до Montessori School Bali 40 минут до международного аэропорта Рядом с комплексом располагается 3 ТОПОВЫХ серф спота Топовые заведения в 3-5 минутах езды: COMO, La briza, Old man's, Lavela, Lawn, Finns, Café del Mar, Potato Head, Shi Shi и десятки других модных заве. Удобства рядом: ▪️ Супермаркет -50 метров  ⁇ ️ Банкомат – 50 метров ▪️ Медицинский центр – 1,5 минуты ⁇ ️ Детский садик – 2 минуты ▪️ Интернациональная школа – 3 минуты ⁇ ️ Торговый центр – 3 минуты    
Zespół mieszkaniowy LUXURY AMALI RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy LUXURY AMALI RESIDENCE
Wana Giri, Indonezja
od
€327,215
Powierzchnia 74–246 m²
2 obiekty 2
Poddaj się: 2026
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Pierwsza luksusowa rezydencja LUXURY AMALI RESIDENCE na Bali w obiecującej dzielnicy Uluvatu. Domy znajdują się wśród białych skał, z całkowitą naprawą « pod klucz » z przepięknym widokiem na ocean. Z nieoprocentowaną ratą 24 miesięcy. W odległości spaceru od plaż Impossibles i Bingin. Bali jest jednym z najbardziej atrakcyjnych pod względem inwestycji w nieruchomości o wysokim potencjale dochodowym. Kompleks wyposażony jest w udogodnienia zapewniające komfortowy pobyt: - 5-gwiazdkowa osobista usługa konsjerża - Hotelowa restauracja i dwa baseny (, w tym 68-metrowy basen bez krawędzi ) - Centrum siłowni i odnowy biologicznej - Klub dla dzieci - 24-godzinna ochrona i pełnoetatowy personel na miejscu Zadzwoń lub napisz! Wybierzemy dla ciebie mieszkanie zgodnie z twoimi parametrami i życzeniami! Gwarantowane wsparcie prawne. Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Zespół mieszkaniowy Kuara
Zespół mieszkaniowy Kuara
Bumbangku, Indonezja
od
€251,000
Powierzchnia 372 m²
2 obiekty 2
Poddaj się: 2024
Pięciogwiazdkowy kompleks butikowy z eleganckimi willami, położony w nietkniętej części południowego Lombok, z bezpośrednim dostępem do oceanu i zatoki w pobliżu parku narodowego. Doskonała opcja na inwestycje i gwarantowany dochód pasywny (ROI 7,5 - 9%). Koncepcja kompleksu odzwierciedla drogi ośrodek oparty na wrażeniach, luksusie i stylu. Najważniejsze dla filozofii kurortu będzie jego zrównoważony rozwój. Butikowy ośrodek będzie działał w systemie « all inclusive » i składa się z 32 w pełni wyposażonych rezydencji z prywatnymi basenami i plażą. Powierzchnia kompleksu wynosi 8 hektarów i zajmuje powierzchnię od plaży do szczytu wzgórza. Koncepcja projektu oferuje gościom różnorodne wyjątkowe i niezapomniane wrażenia, w tym łucznictwo, ceramikę, wędrówki po dżungli, quady, surfing i wiele innych. Terytorium będzie miało własny ogród z ekologicznymi warzywami i aromatycznymi ziołami, a także sarai dla zwierząt na swobodnym spacerze. Goście będą mogli skosztować światowej klasy potraw wykonanych ze składników z własnej farmy, a także zapoznać się z tradycyjną kuchnią indonezyjską podczas mistrzowskich zajęć kulinarnych. A centrum odnowy biologicznej i SPA obiecują odwrócić uwagę gości od zgiełku codziennego życia, oferując ogromny wybór procedur oraz codzienne zajęcia jogi i medytacji. Usługa i infrastruktura: 24 baseny Własna plaża Stajnie na terytorium Ogród organicznych owoców i warzyw Pole łucznicze Warsztat ceramiczny Kulinarne klasy mistrzowskie Restauracja Centrum odnowy biologicznej i centrum odnowy biologicznej Strefa medytacji i jogi Parking Bezpieczeństwo i nadzór wideo 24/7 Pięciogwiazdkowa obsługa hotelu
Zespół mieszkaniowy New residential complex with excellent infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with excellent infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
€124,052
Agencja: TRANIO
Kompleks mieszkaniowy pierwszej klasy oferuje wybór studiów, apartamentów z 1 i 2 sypialniami, willi z 2-5 sypialniami. Infrastruktura kompleksu: Bieganie po kompleksie Сo-working Teren sportowy Plac zabaw Strefa SPA (sauna, jacuzzi, masaże) Restauracja Duży basen Obszar jogi Mini kino Parking Okres budowy kompleksu wynosi 20 miesięcy. Forma własności: dzierżawa na 25 lat + przedłużenie na 20 lat. Zalety Dostępna rata: 50% zaliczki + 50% na okres do 1 roku Średnia wydajność - 15% Lokalizacja i pobliska infrastruktura Mieszkańcy mają dostęp do wielu restauracji z kuchnią europejską i azjatycką, kawiarni i barów, sklepów, studiów jogi i gabinetów masażu w odległości spaceru. Do plaży można dotrzeć w 12-15 minut.
Zespół mieszkaniowy THE UMALAS SIGNATURE
Zespół mieszkaniowy THE UMALAS SIGNATURE
Kerobokan Klod, Indonezja
od
€230,304
Powierzchnia 60–121 m²
2 obiekty 2
Poddaj się: 2023
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Apartamenty w prestiżowym kompleksie mieszkaniowym THE UMALAS SIGNATURE z idealną lokalizacją w popularnej dzielnicy Umalas, z rozwiniętą infrastrukturą społeczną w odległości spaceru. Wszystkie apartamenty wyposażone są w nowoczesne inteligentne systemy, wysokiej jakości materiały wykończeniowe i nowoczesne meble. Z każdego mieszkania możesz cieszyć się niesamowitym pięknem Bali. Przy minimalnym początkowym wkładzie 30%. Kompleks oferuje wiele rozrywki dla komfortowego pobytu: basen, studio jogi, siłownia, restauracja, kino, spa, plac zabaw dla dzieci, parking, taras na świeżym powietrzu podczas wypadku. Idealny do stałego pobytu i inwestycji, wzrost wartości nieruchomości o 80% w ciągu 1,5 roku. Pełna pomoc prawna od początku do końca transakcji! Zadzwoń lub napisz! Przeprowadzimy pełną konsultację za darmo! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in South Kuta, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in South Kuta, Bali, Indonesia
Nusa Dua, Indonezja
od
€237,996
Agencja: TRANIO
Prestiżowe apartamenty z obsługą, położone tuż przy oszałamiającej plaży Nusa Dua. Każdy budynek oferuje zapierające dech w piersiach widoki na ocean, zapewniając mieszkańcom naprawdę niezapomniane wrażenia z życia. Kompleks oferuje szeroką gamę najwyższej jakości udogodnień, w tym w pełni wyposażoną siłownię dla entuzjastów fitnessu, przestrzeń do współpracy, klub dla dzieci z dziećmi i nadmorski basen bez krawędzi. Wyposażenie i wyposażenie w domu Standardowy pakiet mebli - od $ 19 600 Sprzęt AGD Modena Hydraulika Toto Wszystko matowe czarne Lodówka LG Smart TV 50 cali Klimatyzatory DAIKIN (2 sztuki) Standardowe łóżko i materac Standardowa pościel Standardowe oświetlenie Pakiet mebli premium - od $ 26 140 Płyta indukcyjna MIELE z ekstraktorem i kuchenką mikrofalową Artykuły sanitarne KOHLER i umywalka lastryko LG podwójna lodówka z dozownikiem wody z lodem Uchwyty na wino i szkło Smart TV Klimatyzatory DAIKIN (2 sztuki) Inteligentne zasłony i oświetlenie Bardi Smart Home Organiczny materac lateksowy HEVEYA Infrastruktura 5 minut do Club Med Bali 7 minut do Bali Mandara Toll Road 10 minut do Narodowego Klubu Golfowego na Bali 20 minut do międzynarodowego lotniska Ngurah Rai 15 minut od najlepszych hoteli 5-gwiazdkowych, takich jak The St. Regis Bali Resort, Grand Hyatt, The Hilton, The Apurva Kempinski i The Ritz-Carlton Bali. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nusa Dua to znana na całym świecie plaża położona w południowej części Bali. Obszar ten oferuje kilometry dziewiczych plaż z białym piaskiem, krystalicznie czyste wody i mnóstwo sportów wodnych. Nusa Dua jest również znana z tego, że jest domem dla wielu 5-gwiazdkowych kurortów z głównych międzynarodowych sieci. Obszar ten jest idealny dla tych, którzy szukają spokojnego i wygodnego życia, oceanu i plaż, widoki oszałamiających wschodów słońca, a wszystko to w pobliżu najlepszych atrakcji i infrastruktury (restauracje, kluby sportowe, centra handlowe itp.).
Zespół mieszkaniowy Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Bangkiang Sidem, Indonezja
od
€194,808
Agencja: TRANIO
Oferujemy apartamenty z prywatnymi wejściami. Rezydencja obejmuje przedszkole i plac zabaw dla dzieci, restauracje i kawiarnie, siłownię, centrum spa, część roboczą, basen i boiska sportowe. Wyposażenie i wyposażenie w domu Wysokość sufitu - 4 m. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w malowniczej okolicy, pośród tropikalnej przyrody, 3 minuty jazdy od najbliższej szkoły międzynarodowej i 15 minut od kompleksu rozrywkowego z restauracjami, centrum spa, basen i siłownia. Ubud jest kulturalną i intelektualną stolicą wyspy.
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of premium townhouses with swimming pools, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of premium townhouses with swimming pools, Bali, Indonesia
Denpasar, Indonezja
od
€174,592
Agencja: TRANIO
Oferujemy stylowo urządzone kamienice z tarasami i basenami. W rezydencji znajduje się kawiarnia, strefa współpracy, klub dla dzieci, ochrona. Wyposażenie i wyposażenie w domu "System „inteligentnego domu” Dopasowane szafy Klimatyzacja Sprzęt kuchenny Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest przy cichej ulicy, w pobliżu głównych atrakcji turystycznych, 10 minut od plaż i 100 metrów od supermarketu. Lotnisko - 30 minut Szpital - 23 minuty Przedszkole - 12 minut Szkoła międzynarodowa - 7 minut Plaża Berawa - 8 minut Restauracje - 8 minut Kluby plażowe - 14 minut Seminyak - 15 minut Canggu - 15 minut
Zespół mieszkaniowy Residential complex with developed infrastructure in the cultural centre of Bali, Ubud, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Residential complex with developed infrastructure in the cultural centre of Bali, Ubud, Indonesia
Bangkiang Sidem, Indonezja
od
€387,778
Agencja: TRANIO
Projekt jest arcydziełem architektury bionicznej znajdującym się w kulturalnym sercu Bali - Ubud, a dokładniej w najświętszym miejscu, Szlaku Artystów. Kompleks składa się z luksusowych dwupoziomowych apartamentów z 1, 2 sypialniami i prywatnym basenem. Kompleks posiada również wszystkie udogodnienia dla Twojej wygody - spa, restaurację, przestrzeń do współpracy, siłownię, część dziecięcą. Prawnie gwarantowany roczny zwrot z przeniesienia nieruchomości do kierownictwa: 12% 1-pokojowe mieszkanie 11% 2 pokojowe mieszkanie 10% mieszkanie z 3 sypialniami Lokalizacja i pobliska infrastruktura Ubud to miasto na indonezyjskiej wyspie Bali w dzielnicy o tej samej nazwie, położone pośród pól ryżowych i stromych wąwozów u podnóża dzielnicy Gianyar. Uważany jest za centrum sztuki i kultury, a turystyka jest najbardziej rozwiniętym sektorem gospodarki. Istnieje wiele starożytnych świątyń, muzeów, galerii sztuki i przedstawień tanecznych. W mieście odbywa się także kilka festiwali i wydarzeń przez cały rok, takich jak Bali Spirit Festival, Ubud Food Festival oraz Ubud Writers and Readers Festival.
Zespół mieszkaniowy Exclusive complex of townhouses near Berawa Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Exclusive complex of townhouses near Berawa Beach, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
€294,050
Agencja: TRANIO
Oferujemy umeblowane kamienice z basenami i panoramicznym widokiem. Rezydencja oferuje kino na świeżym powietrzu, bar i miejsce do grillowania, usługi konsjerża i całodobową ochronę. Zakończenie - 1 kwartał 2024 r. Wyposażenie i wyposażenie w domu Artykuły sanitarne Grohe Klimatyzacja Daikin Zalety Wysokie dochody z wynajmu - 12% rocznie. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się 7 minut od plaży Berawa, w pobliżu klubów i szkoły.
Willa in Canggu close to ocean volcano view
Willa in Canggu close to ocean volcano view
Canggu, Indonezja
od
€211,879
Poddaj się: 2024
Deweloper: ERA INVEST GROUP
Nowoczesna designerska willa w najpopularniejszej części Bali - Canggu 🇮🇩 🔑 Wyposażony w meble, urządzenia i dekoracje w ramach projektu, a także rośliny w ogrodzie 📐 Na parterze znajduje się kuchnia, salon, łazienka i basen z tarasem. Na drugim piętrze znajdują się dwie sypialnie z własnymi łazienkami. Na dachu - dodatkowe miejsce na dachu, ze wspaniałym widokiem, zamknięte od wiatru i nadmiaru słońca. Grunty w dzierżawie długoterminowej na 29 lat z przedłużeniem określonym w umowie. 💯 Gwarantowane pole ryżowe i willa z widokiem na wulkan Batur 🏗 Projekt międzynarodowego zespołu inżynierów, projektantów i konstruktorów z dużym doświadczeniem i bogatym portfolio. Wille budowane są zgodnie ze standardami europejskimi. 🤵 Istnieje firma zarządzająca, która przejmuje usługi zarządzania i obsługi gości, w tym konsjerża. Wszystko to pozwoli ci wynająć willę w dobrej cenie lub zarobić. Możesz wybrać willę już w budowie lub w nowym projekcie przedsprzedażowym w najlepszej cenie ( 40% oszczędności ). Zadzwoń lub napisz na wszelkie pytania. W przypadku inwestycji - od 1 miliona USD warunków specjalnych 🔥 Każda forma płatności. Zdalna transakcja jest możliwa. Skontaktuj się z WhatsApp
Zespół mieszkaniowy SKY LINER Uluvatu
Zespół mieszkaniowy SKY LINER Uluvatu
Pecatu, Indonezja
od
€137,721
Powierzchnia 60–500 m²
2 obiekty 2
Poddaj się: 2025
Deweloper: BIG BALI GROUP
Unikalny kompleks apartamentów premium SKY LINER Uluwatu obejmuje: apartamenty na poddaszu, apartamenty rodzinne z prywatnym dziedzińcem, studia, apartamenty 1-3 pokoje, penthouse. Wszystkie gatunki na oceanie z wysokości 100 metrów. Wyjątkowa najwyższa lokalizacja w sercu Uluwatu na zboczu skały. 5 minut do plaży Padang Padang i plaży Drimland. W kompleksie znajduje się restauracja z tarasami, spa, sala fitness, pokój zabaw dla dzieci, coworking i cała niezbędna infrastruktura zapewniająca komfortowy pobyt i odpoczynek. Rozpoczęcie sprzedaży od 149500 $ ROI z wynajmu do 25% rocznie. Własna firma zarządzająca. Przychody z inwestycji w budownictwo w celu odsprzedaży do 67%. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z naszymi specjalistami biurowymi w sprawie określonych kontaktów w profilu.   Firma deweloperska GRUPA BALI BIG NIERUCHOMOŚĆ | INWESTYCJA | ROZWÓJ    
Willa ASAI VILLAGE
Willa ASAI VILLAGE
Wana Giri, Indonezja
od
€695,517
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Wielofunkcyjne wille ASAI VILLAGE z własną infrastrukturą, dwie minuty od plaży Jimbaran. Jimbaran Hill — jest jednym z najbardziej obiecujących obszarów na Bali. Cicho, z dala od ruchliwych dróg. W pobliżu znajdują się tylko drogie hotele światowej klasy i luksusowe wille. Wille są wyposażone w nowoczesne układy z kompletnym wykończeniem « » z prywatnym basenem i strefą relaksacyjną. Również wille wyposażone w strefę do wygodnej pracy zdalnej. Prawo najmu na 25 lat z możliwością przedłużenia do 97 lat. Infrastruktura: - SPA; - basen; - Bar; - restauracja; - Pokój do masażu; - sala fitness; - Świątynia. Napisz do nas lub zadzwoń, a my opowiemy o najbardziej dochodowych ofertach rynku nieruchomości na Bali! Konsultacja jest BEZPŁATNA! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Zespół mieszkaniowy Luxury oceanfront residence with a private beach and a spa center, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Luxury oceanfront residence with a private beach and a spa center, Bali, Indonesia
Denpasar, Indonezja
od
€468,642
Agencja: TRANIO
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na ocean i wulkan Agung. Na parterze znajduje się prywatny basen, a na wszystkich innych piętrach apartamenty dysponują jacuzzi na balkonie. Rezydencja oferuje centrum spa, studio jogi, białą piaszczystą plażę 60 metrów i klub plażowy, kawiarnię i restaurację, centrum fitness, coworking. Doskonała plaża do pływania, ponieważ jest zamknięta rafami z fal, najdłuższą promenadą na Bali, wzdłuż której można spacerować lub jeździć na rowerze. Ponadto znajduje się port dla łodzi motorowych i molo dla jachtów. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w pobliżu przystani, w odległości spaceru od kawiarni i restauracji. Duży supermarket - 2 minuty Lotnisko - 20 minut Międzynarodowe przedszkole - 10 minut Szkoła międzynarodowa - 3 minuty Butiki i spa - 30 metrów Duże centrum medyczne - 3 minuty jazdy samochodem Rynek - 5 minut
Wieś domków Happiness in Ubud, next to Parq U
Wieś domków Happiness in Ubud, next to Parq U
Bangkiang Sidem, Indonezja
od
€82,909
Poddaj się: 2024
Deweloper: ERA INVEST GROUP
Willa od dewelopera w zamkniętej społeczności w Ubud na Bali 🇮🇩 Cudowny klimat, długie piękne plaże, wyjątkowa kultura wyspy, piękno budynków i przyroda przyciągają turystów przez cały rok. Wiele osób przyjeżdża tu na stałe. W osadzie domku istnieje kilka rodzajów nieruchomości na sprzedaż: - mieszkania - kamienice 100 m2 - wille 150 m2 - wille na indywidualne projekty Wioska wiejska znajduje się obok Parq Ubud, co oznacza, że w odległości spaceru ( 2 minuty ) będziesz mieć ponad 8 restauracji, przestrzeń do pracy, siłownię, oraz regularne wydarzenia kulturalne do Państwa dyspozycji. Konstrukcja jest realizowana przez zespół profesjonalistów zgodnie z normami europejskimi, w tym hydroizolacją fundamentu i ścian. Nieruchomości są obecnie bardzo poszukiwane, ceny jeszcze nie wzrosły, ale to kwestia sześciu miesięcy - kilku lat. Teraz jest wyjątkowa okazja, aby dokonać x2 - x3 na inwestycjach w nieruchomości w tym pięknym miejscu. Willa może zostać odsprzedana po zakończeniu budowy lub wynajęciu, otrzymując 23% rocznie. Willa zostaje przeniesiona do właściciela z pełnym wykończeniem i instalacją wodną, elementami krajobrazu i roślinami zasadzonymi. Meble i urządzenia są dostępne w drodze umowy. Wille są wynajmowane przez profesjonalną firmę zarządzającą. Każda forma płatności. Zdalna transakcja jest możliwa.
Zespół mieszkaniowy Infinity
Zespół mieszkaniowy Infinity
Candidasa, Indonezja
od
€207,273
Powierzchnia 75–213 m²
5 obiektów 5
Poddaj się: 2025
Agencja: Илья
Infinity to kompleks 250 willi położonych na wybrzeżu oceanu. Powierzchnia kompleksu wynosi 15 hektarów, na których będą restauracje, kawiarnie, sklepy, centrum handlowe, piekarnia, przestrzeń do współpracy, spa, kompleks sportowy, szkoła, przedszkole, basen bez krawędzi z wodą oceaniczną, lądowisko dla helikopterów, stajnia, a także tereny dla dzieci i sportu.
Zespół mieszkaniowy First class beachfront complex of villas, apartments and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First class beachfront complex of villas, apartments and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Bali, Indonesia
Bali, Indonezja
od
€148,863
Agencja: TRANIO
Oferujemy różne wille, kamienice i apartamenty w prestiżowym i dużym projekcie. Wille mają prywatne baseny. W sumie planowanych jest około 600 jednostek (w 3 etapach budowy) na powierzchni 21 hektarów. Rezydencja oferuje restauracje, kawiarnie, piekarnie, centrum spa, centrum fitness, supermarket i butiki, szkołę i przedszkole, basen ze słoną wodą 40x50 m. Zalety dochód z wynajmu nieruchomości elastyczny system płatności Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w prestiżowej dzielnicy Bali, w pobliżu hoteli pięciogwiazdkowych, 500 metrów od plaży Melasti.
Willa NILA RESIDENCE
Willa NILA RESIDENCE
Canggu, Indonezja
od
€468,898
Poddaj się: 2024
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Luksusowe wille w kompleksie nagród NILA RESIDENCE w najlepiej prosperującej części Bali - Changu. Dzielnica Changu jest najbardziej pożądaną lokalizacją turystyczną. Istnieje wiele rozwiniętej i społecznej infrastruktury, plaż do surfowania. Idealne rozwiązanie dla stałego pobytu i inwestycji, roczny wzrost o 10-15%. Kompleks zbudowany jest z 19 willi premium w stylu europejskim z różnymi układami 2-3-4-6 sypialni. Pięć minut od plaży. Wille są w pełni umeblowane i wyposażone w nowoczesne udogodnienia « ». Każda willa ma własny basen. Wille zbudowane są z wysokiej jakości materiałów budowlanych. Nabycie jest możliwe z nieoprocentowaną ratą przez 12 miesięcy. W pobliżu willi znajduje się wszystko, czego potrzebujesz do komfortowego pobytu: restauracje, kawiarnie, szkoły, popularne plaże. Gwarantujemy pełne wsparcie prawne dla transakcji. Zadzwoń lub napisz, odpowiedz na wszystkie pytania! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Zespół mieszkaniowy SUNNY APART I
Zespół mieszkaniowy SUNNY APART I
Canggu, Indonezja
od
€165,819
Powierzchnia 49 m²
1 obiekt 1
Poddaj się: 2023
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Kompleks mieszkaniowy premium SUNNY APART I znajduje się 300 metrów od plaży Batu Belig w dzielnicy Changu na wyspie Bali. Dostępne są apartamenty z wystrojem wnętrz i meblami. Wszystkie apartamenty są wynajmowane z komunikacją, wysokiej jakości wykończeniami, sprzętem gospodarstwa domowego i meblami. Nabycie mieszkania z początkowym wkładem w wysokości 50% i nieoprocentowaną ratą w wysokości 6 miesięcy. Kompleks zbudowany jest z 4 pięter w nowoczesnym stylu architektonicznym. Tutaj możesz odpocząć i cieszyć się przyrodą w pięknym otoczeniu. W pobliżu kompleksu znajdują się wszystkie udogodnienia niezbędne do komfortowego pobytu: kawiarnie, kluby sportowe i plażowe, kompleksy spa, sklepy, szkoły i przedszkola, parking, basen, coworking. Changu jest najpopularniejszym miejscem turystycznym na Bali. Oto najlepsze miejsca do surfowania, wiele barów, restauracji, klubów, centrów rozrywki i sportu. Dlatego cieszy się zwrotem z inwestycji - 13-22%. Zadzwoń do nas, a my zapewnimy bezpłatny wybór najlepszych obiektów Gruzji do Twojego budżetu i życzeń! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Zespół mieszkaniowy Furnished townhouses with swimming pools at 300 meters from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Furnished townhouses with swimming pools at 300 meters from the beach, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
€321,617
Agencja: TRANIO
Kamienice inwestycyjne w okolicy Umalas z widokiem na wulkan. Kompleks 40 kamienic premium z doskonałą infrastrukturą i łatwym dostępem do innych popularnych lokalizacji na Bali: Seminyak, Canggu, Kerobokan. Złożona infrastruktura: Cafe Obszar do pracy "„Inteligentny dom”" Klub dla dzieci Pralnia Wózki golfowe Parking Zakończenie - czerwiec 2024 r. Wyposażenie i wyposażenie w domu "System „inteligentnego domu” Dopasowane szafy Klimatyzacja Sprzęt kuchenny TV Zalety Prognozowana wydajność wynajmu 11,8% rocznie Forma własności: dzierżawa na 30 lat z prawem do przedłużenia Lokalizacja i pobliska infrastruktura Cicha ulica w Umalas, zaledwie 10 minut jazdy od plaż Batu Belig, Berawa, Petitenget. Duży supermarket Pepito znajduje się 300 metrów od hotelu.
Zespół mieszkaniowy Single-storey villa with a swimming pool, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Single-storey villa with a swimming pool, Ubud, Bali, Indonesia
Bangkiang Sidem, Indonezja
od
€243,510
Agencja: TRANIO
Oferujemy willę z basenem i częścią wypoczynkową. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się 5 minut od centrum Ubud.
Zespół mieszkaniowy SUOM
Zespół mieszkaniowy SUOM
Canggu, Indonezja
od
€244,122
Powierzchnia 71–154 m²
4 obiekty 4
Poddaj się: 2024
Agencja: DDA Real Estate
  Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Wille w popularnej miejscowości turystycznej na Bali w okolicy Changu. Studio z jedną lub dwiema sypialniami ( 80,7 - 154,1 ) w pełni wykończone i pod klucz meble zgodnie z projektem. Z dużymi oknami panoramicznymi. W willach znajduje się taras z basenem, wodospad, miejsce do jogi i relaksu, miejsce do pracy przy oknie. Wille nadają się zarówno do stałego pobytu, jak i inwestycji, średnioroczny wzrost o 20%, a także roczny wzrost czynszu o 15%. W otoczeniu kompleksu znajduje się wiele udogodnień: - Najpopularniejsza plaża na Bali znajduje się 750 metrów od hotelu; - 980 metrów od Finns Recreation Club i Atlas Beach Club — najbardziej znanych klubów; - 1230 metrów Montessori Bali School — innowacyjna szkoła ze słynnym programem edukacyjnym - 500 metrów od Galerii Tamora — na zakupy premium - Pierwszorzędne restauracje: Kong, Bokashi, Ogromne na 1500 metrów. Jednocześnie budowane są wszystkie wille jednocześnie, co wyklucza niepotrzebny hałas i dyskomfort z sąsiedniej konstrukcji.   Napisz lub zadzwoń, powiedz nam bardziej szczegółowe informacje na temat nabywania nieruchomości. Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Willa Designer villa in Canggu with volcano view
Willa Designer villa in Canggu with volcano view
Canggu, Indonezja
od
€211,879
Poddaj się: 2024
Deweloper: ERA INVEST GROUP
Nowoczesna designerska willa w najpopularniejszej części Bali - Canggu 🇮🇩 🔑 Wyposażony w meble, urządzenia i dekoracje w ramach projektu, a także rośliny w ogrodzie 📐 Na parterze znajduje się kuchnia, salon, łazienka i basen z tarasem. Na drugim piętrze znajdują się dwie sypialnie z własnymi łazienkami. Na dachu - dodatkowe miejsce na dachu, ze wspaniałym widokiem, zamknięte od wiatru i nadmiaru słońca. Grunty w dzierżawie długoterminowej na 29 lat z przedłużeniem określonym w umowie. 💯 Gwarantowane pole ryżowe i willa z widokiem na wulkan Batur 🏗 Projekt międzynarodowego zespołu inżynierów, projektantów i konstruktorów z dużym doświadczeniem i bogatym portfolio. Wille budowane są zgodnie ze standardami europejskimi. 🤵 Istnieje firma zarządzająca, która przejmuje usługi zarządzania i obsługi gości, w tym konsjerża. Wszystko to pozwoli ci wynająć willę w dobrej cenie lub zarobić. Możesz wybrać willę już w budowie lub w nowym projekcie przedsprzedażowym w najlepszej cenie ( 40% oszczędności ). Zadzwoń lub napisz na wszelkie pytania. W przypadku inwestycji - od 1 miliona USD warunków specjalnych 🔥 Każda forma płatności. Zdalna transakcja jest możliwa. Skontaktuj się z WhatsApp  
Zespół mieszkaniowy Solar
Zespół mieszkaniowy Solar
Pecatu, Indonezja
od
€460,607
Powierzchnia 186–275 m²
3 obiekty 3
Poddaj się: 2024
Agencja: Илья
Kompleks składa się z 10 luksusowych willi położonych na obszarze chronionym w Bukit. Kompleks położony jest na wzgórzu z widokiem na ocean. Każda willa ma własny basen. Plaże Samsara i Pantai znajdują się w odległości spaceru. Do budowy wykorzystywane są materiały najwyższej jakości: osprzęt hydrauliczny Grone, systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne Daikin oraz meble Teak Wood. Gwarancja budowlana 5 lat.
Zespół mieszkaniowy MAGNUM RESIDENCE BERAWA
Zespół mieszkaniowy MAGNUM RESIDENCE BERAWA
Wana Giri, Indonezja
od
€322,425
Powierzchnia 81–162 m²
2 obiekty 2
Poddaj się: 2025
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Apartament w wyjątkowym kompleksie mieszkaniowym MAGNUM RESIDENCE BERAWA w popularnej dzielnicy Bali - Berava. Cechą kompleksu jest największy basen na świecie, 190 metrów na dachu. Mieszkanie ma system « smart house ». Wykończenie « pod klucz » z naprawami projektowymi i meblami. Przy początkowym wkładzie 30%. Również w apartamentach na balkonie znajduje się osobiste jacuzzi. Zalety nabycia mieszkania: - 500 metrów od najlepszych klubów plażowych - Atlas i Finowie - Niezwykle wysoki potencjał zwiększenia kosztów mieszkań w procesie budowy wynosi 40–70%. - Infrastruktura ROOFTOP o powierzchni ponad 5000 m2 - Rentowność z leasingu nieruchomości 11-15% rocznie przez pierwsze trzy lata. Kompleks zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do życia: miejsca do rekreacji i pracy, centrum fitness, spa, kilka restauracji i barów, w tym restaurację z kuchniami fusion najlepszych szefów kuchni. Gwarantowany zwrot i rentowność obiektu! Napisz lub zadzwoń, doradzaj za darmo. Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Zespół mieszkaniowy Two-level townhouses with swimming pools with high yield in Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Two-level townhouses with swimming pools with high yield in Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
€294,050
Agencja: TRANIO
Nowy kompleks nowoczesnych kamienic oferuje domy z prywatnymi basenami i parkingami. Do wyboru są 3 opcje wnętrza. Firma zarządzająca będzie odpowiedzialna za: opieka domowa i terytorialna płacenie podatków raporty rentowności obsługa gości, usługi konsjerża Bezpieczeństwo 24/7 80-90% obłożenia Cechy mieszkań I piętro - korytarz, salon, kuchnia, łazienka, taras. Drugie piętro - korytarz, 2 sypialnie, 2 łazienki, 2 balkony. Wyposażenie i wyposażenie w domu Kanalizacja Grohe Systemy wentylacji i klimatyzacji Daikin materace (USA) King Koil meble z drewna tekowego Austriackie okucia Blum Zalety W przypadku naruszenia terminów budowy rekompensata wynosi 1% miesięcznie kwoty środków wniesionych przez inwestora Wysokie dochody z wynajmu 12% zysku gwarantowanego umową zwrot 5-6 lat zysk od 13 do 20% (10% jest odliczane od spółki zarządzającej) Ubezpieczenie szwajcarskie - 1 rok (odnawialne) gwarancja budowy - 5 lat Lokalizacja i pobliska infrastruktura Lokalna plaża znajduje się zaledwie 1 minutę od hotelu. Na lotnisko można dotrzeć w 35 minut. W okolicy znajduje się Atlas Beach Club, Tamora Gallery, Body Factory Bali gym, Montessori School Bali.
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished townhouses near the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished townhouses near the beach, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
€294,050
Agencja: TRANIO
Oferujemy kamienicę z basenem i ogrodem. Rezydencja zapewnia całodobową ochronę. Zakończenie - wrzesień 2024 r. Wyposażenie i wyposażenie w domu Możliwe jest zainstalowanie systemu „Smart Home”. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Supermarket - 1 minuta Ocean - 4 minuty Klub plażowy - 4 minuty Klub rekreacyjny - 7 minut Kawiarnia - 7 minut
Apart - hotel Modern apartments for investment in Canggu
Apart - hotel Modern apartments for investment in Canggu
Canggu, Indonezja
od
€100,412
Powierzchnia 43–69 m²
2 obiekty 2
Poddaj się: 2024
Deweloper: Aviator
Ten komfortowy apartament mieszkalny położony jest w doskonałej lokalizacji i w pełni rozwiniętej dzielnicy Canggu, w stanie czerwonej strefy, które gwarantują inwestorom prawo do codziennego wynajmu zakwaterowania turystom. Jest tylko w odległości spaceru od plaży, centrum medycznego, kortów tenisowych, cukierni, kawiarni, restauracji, supermarketów i innych. Mieszkanie ma 4 piętrowe, stylowe wnętrza z motywami lotniczymi w dekoracji, mocną ścianę, nowoczesną łazienkę i kuchnię oraz spokojne widoki za oknem. Jest budowany jako budynek stolicy, wolny od tradycyjnych indonezyjskich niedogodności mieszkaniowych. Z przyjemnością pozostaniesz przy każdej pogodzie, teraz lub za dziesięć lat. Posiada również roczną polisę ubezpieczeniową na odnawialne źródła, 5-letnią gwarancję na budowę budynku i 1 rok na meble i wyposażenie. Funkcje i specyfikacje: 1 łóżko | 1 wanna Zamknięty salon i jadalnia Powierzchnia działki: 400 m2 Powierzchnia mieszkalna: 36–69 m2 Tytuł gruntu: dzierżawa Budynek: 4-poziomowy Umeblowanie: umeblowane Rok budowy: marzec 2023 r. – marzec 2024 r   Leasing: 30 lat ( gwarantowane przedłużenie ) Dostępne w 9 jednostkach – Kategoria A ( 3 jednostki ): 109 000 USD – Kategoria B ( 4 jednostki ): 123 000 USD – Kategoria C ( 2 jednostki ): 139 000 USD  
Zespół mieszkaniowy LYVIN BINGIN HOTEL
Zespół mieszkaniowy LYVIN BINGIN HOTEL
Bingin, Indonezja
od
€179,637
Powierzchnia 37–87 m²
2 obiekty 2
Poddaj się: 2025
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Zamknięty kompleks LYVIN BINGIN HOTEL z nowoczesnych apartamentów w lesie tekowym w okolicy Bingin. Piękne i nowoczesne apartamenty z jedną i dwiema sypialniami, w całości z designerskimi naprawami i meblami. W zamkniętej okolicy znajduje się hotel z 50 pokojami, restauracja, spa, fitness, basen na dachu i zielony park. Zalety kompleksu: - W odległości spaceru od 2 plaż: plaży Bingin i plaży Drealand. - Restauracje na wysokim poziomie znajdują się 10-15 minut spacerem od hotelu. - 10 minut spacerem od pól golfowych, kortów tenisowych i ponad stu hektarów zadbanych terenów do biegania i spacerów. - Brak korków i korków. Gwarantowany zwrot i rentowność obiektu! Napisz lub zadzwoń, doradzaj za darmo. Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Willa Madura Villa Resort
Willa Madura Villa Resort
Canggu, Indonezja
Cena na żądanie
Powierzchnia 200 m²
1 obiekt 1
Poddaj się: 2021
Od 1991 roku pomagamy międzynarodowym inwestorom budować wille na Bali zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Nie musisz się o nic martwić dzięki Ilot Property Bali - nasz zespół zajmie się wszystkimi cyklami inwestycji w nieruchomości: od nabycia działki do budowy willi i zarządzania nią.
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
€165,403
Agencja: TRANIO
W rezydencji znajduje się restauracja, centrum współpracy, basen, siłownia, parking, taras na dachu z malowniczym widokiem, usługi konsjerża i całodobowa ochrona. Zakończenie - pierwszy kwartał 2024 r. Wyposażenie i wyposażenie w domu Artykuły sanitarne Grohe Klimatyzacja Daikin Zalety Gwarantowany dochód z wynajmu w wysokości 12% rocznie. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w pobliżu klubów i szkoły, 35 minut jazdy od międzynarodowego lotniska.
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
€137,836
Agencja: TRANIO
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy obejmuje duży basen, taras z częścią wypoczynkową na dachu, siłownię, restaurację, kino na świeżym powietrzu. Wyposażenie i wyposażenie w domu grób hydrauliczny systemy wentylacji i klimatyzacji Daikin materace królewskie meble z drewna tekowego okucia z blum austrian Zalety Gwarancja budowy na 5 lat Wysokie dochody z wynajmu Firma deweloperska pomoże w zarządzaniu nieruchomościami Plan płatności: 50% - po podpisaniu umowy 5% - w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy 25% - po zakończeniu budowy Lokalizacja i pobliska infrastruktura Tylko 4 minuty do plaży Batu Bolong. W pobliżu znajdują się sklepy, kawiarnie, restauracje, kluby sportowe, międzynarodowa szkoła i wiele więcej.
Wieś domków TOWNHOUSE ULUWATU
Wieś domków TOWNHOUSE ULUWATU
Bukit, Indonezja
od
€230,304
Poddaj się: 2024
Первоклассные двухуровневые дома c руфтопом площадью 140 м2 и 165 м2. Дома полностью укомплектованы премиальной техникой, сантехникой и другими инновациоными коплекту TOWNHOUSE ULUWATU — это первоклассный жилой комплекс из 10 домов, с захватывающим видом на океан. Расположен в Улувату, которому принадлежат самые красивые пляжи на Бали. TOWNHOUSE ULUWATU — это современный проект, создающий уникальные цености для клиента, который объеди. Каждый таунхаус был разработан с учетом самых высоких стандартов качества. Мы предлагаем решение под ключ, чтобы обеспечить максимально комфортное проживание в каждом доме. Высокое качество материалов и техники гарантирует долговечность и надежность дома на долгие годы. Менеджмент компания обеспечит прибыль и управление объектом для рентабельности инвестиций и вашего ULUWATU — эксклюзивное место, сочетающе природную красоту и саые привлекательные пляжи на остро. Комплекс TOWNHOUSE ULUWATU расположен возле Bulgari Resort, в одном из самых живописных мест в мире, которое давноста. ULUWATU также предлагает места для серфинга и гольфа мирового класса, множество пляжей с лазурно-го.  На первом этаже виллы расположены гостиная, кухня, туалетная комната, а также бассейн для отдыха. Первый этаж спроектирован высотой 3.6 метра, что предоставляет неповторимое ощущение простора. Высокое качество материалов и техники, используемых в строительстве этой виллы, гарантирует едолг На втором этаже расположены две удобные спальни и ванная комната. Важдой спальне предоставлен матрас высочайших стандартов качества KING KOIL — для восстановления. Каждая спальня оформлена в особом стиле, который дополняют деревянные элементы, и зеркала нкстювы. Большие раздвижные окна, обеспечивают много света Уникальный вид и большая терраса с выходом на руфтоп, которая поразит Вас своими просторами видам ВСТРОЕНЫЙ СКЛАД, ЗАДНИЙ ДВОР, СОБСТВЕНЫЙ БАССЕЙН, ООРУДОВАНАЯ КУХНЯ, УЕДИНЕНОСТО, УКОМЕЛЕКТОА  Локация https://goo.gl/maps/EJ9c4K8tdb6FUdBU8?coh=178573&entry=tt Таунхаусы 140 кв.м - 250 000 тыс.$ Таунхаусы 165 кв.м - 300 000 тыс.$ Есть возможность оформить во Freehold
Willa 2BR + pool, Denpasar, Bali. Off-plan.
Willa 2BR + pool, Denpasar, Bali. Off-plan.
Padangsambian, Indonezja
od
€82,909
Poddaj się: 2024
Deweloper: ERA INVEST GROUP
Nowa willa poza planem od dewelopera na bajecznej wyspie Bali w Indonezji 🇮🇩 Cudowny klimat, długie piękne plaże, wyjątkowa kultura wyspy, piękno budynków i przyroda przyciągają turystów przez cały rok. Wiele osób przyjeżdża tu na stałe. To jedna z najlepszych ofert nowej willi na wyspie. Willa 80 m2 ma dwie sypialnie, salon kuchenny, dwie łazienki i prywatny basen, który zajmuje centralne miejsce w willi. Nieruchomości są obecnie bardzo poszukiwane, ceny jeszcze nie wzrosły, ale to kwestia sześciu miesięcy - kilku lat Teraz jest wyjątkowa okazja, aby dokonać x2 - x3 na inwestycjach w nieruchomości w tym pięknym miejscu. Willa może zostać odsprzedana po budowie lub wynajęta, otrzymując 23% rocznie. Willa będzie miała pełne wykończenie, hydraulikę, elementy krajobrazu i rośliny sadzone. Meble i urządzenia są dostępne w drodze umowy. Nasza firma jest gotowa zarządzać twoją willą. Każda forma płatności. Zdalna transakcja jest możliwa.
Zespół mieszkaniowy MAGNUM RESIDENCE SANUR
Zespół mieszkaniowy MAGNUM RESIDENCE SANUR
Sanur, Indonezja
od
€469,819
Powierzchnia 101–204 m²
2 obiekty 2
Poddaj się: 2025
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Projekt na życie i inwestycje na Bali w oryginalnym kompleksie mieszkaniowym MAGNUM RESIDENCE SANUR, położonym w najbardziej rozwiniętej turystycznej dzielnicy Sanur, na pierwszej linii oceanu. Apartamenty zostały zaprojektowane w niepowtarzalnym stylu w stylu « nowoczesnego ». Wykończenie z naturalnego marmuru, meble premium. Każde mieszkanie ma również system « Smart Home ». Cechy kompleksu: lazurowa prywatna plaża, basen, centrum fitness, joga, kawiarnia, coworking, parking, place zabaw, restauracja, bar. w odległości spaceru od kompleksu: - Supermarket, butiki, spa, kawiarnie, restauracje, parking dla jachtów. - Międzynarodowe przedszkole, największe centrum medyczne. Początkowy minimalny wkład wynosi 30%. Prognozowana wydajność kompleksu ( w pierwszych 3 latach ) 18% rocznie. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, zadzwonimy lub napiszemy! Doradzimy w sprawie wszystkich obiektów Gruzji za darmo! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Apartamentowiec The Umalas Signature
Apartamentowiec The Umalas Signature
Canggu, Indonezja
od
€125,000
Powierzchnia 60–121 m²
2 obiekty 2
Poddaj się: 2023
Deweloper: Samahita Group
Unikalny zaawansowany technologicznie kompleks apartamentów Premium do życia i inwestycji w uprzywilejowanej części Bali - Umalas, Canggu. Ciche idylliczne miejsce, utopione w roślinności, z medytacyjnym i prywatnym stylem życia. Idealny na całe życie. Oferujemy pojedyncze apartamenty o powierzchni 60,58 m2 i podwójne apartamenty o powierzchni 121,16 m2. Wszystkie apartamenty wyposażone są w nowoczesne inteligentne systemy, wysokiej jakości materiały wykończeniowe i meble nowoczesnej jakości. Apartamenty sprzedawane są z dekoracją i wykończonymi meblami. Atrakcyjne ceny i warunki zakupu na początku sprzedaży!
Zespół mieszkaniowy Modern
Zespół mieszkaniowy Modern
Denpasar, Indonezja
od
€239,516
Powierzchnia 112 m²
3 obiekty 3
Poddaj się: 2023
Agencja: Илья
Modern to kompleks 30 współczesnych willi w malowniczej okolicy Bali-Umalas. Deweloper będzie miał trzy rodzaje wnętrz do wyboru: szary, lekki i minimalistyczny. Każda willa ma 2 piętra, biuro, prywatny basen oraz miejsce parkingowe dla samochodu lub roweru. Do budowy wykorzystywane są materiały najwyższej jakości: osprzęt hydrauliczny Grone, systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne Daikin oraz meble Teak Wood. Gwarancja budowlana 5 lat.
Willa PARQ blue
Willa PARQ blue
Ungasan, Indonezja
od
€179,637
Powierzchnia 50 m²
1 obiekt 1
Poddaj się: 2023
Kompleks willi PARQ niebieski to wille na „instagramie” Bali Wybraliśmy najlepsze miejsce na wyspie i tworzymy nowy punkt przyciągania dla tych, którzy szukają drugiego domu nad oceanem i dochodowego projektu inwestycyjnego. Wszystko jest na eleganckie wakacje: lazurowy ocean, złoty piasek i wygodne kluby plażowe!!! Kompleks willi PARQ blue to największy projekt na dużą skalę na wybrzeżu plaży Melasti. Planuje się budowę 200 willi w pierwszym etapie budowy do końca 2023 r. Cały kompleks składa się z trzech linii i zajmie 21 hektarów. W sprzedaży wille od 75 do 300 mkw. Ty wybierasz: widok na ocean lub wyspę. W każdym razie dostajesz: luksusową architekturę z wiodącego biura projektowego i własnego basenu. 20 000 mkw. Infrastruktury na terytorium: restauracje, kawiarnie, piekarnie, spa, centrum fitness, supermarket, galeria butików marki. Projekt legendarnego twórcy PARQ U Andre Frey. Nieoprocentowana rata czasu budowy. Istnieją różne opcje! Czekamy na twoje aplikacje! Pomożemy inwestować z zyskiem!!
Zespół mieszkaniowy KIARA OCEAN PLACE
Zespół mieszkaniowy KIARA OCEAN PLACE
Wana Giri, Indonezja
od
€193,455
Powierzchnia 82–158 m²
2 obiekty 2
Poddaj się: 2024
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Apartament o idealnej lokalizacji na skrzyżowaniu najpopularniejszych części Bali - Beravy i Seminyak. Apartamenty w kompleksie mieszkaniowym KIARA OCEAN PLACE są wyposażone w nowoczesne, przytulne układy ( 82-158 mkw. ) z pełnymi wykończeniami « ». Z dostępną ratą przez 16 miesięcy. Dla mieszkańców kompleksu znajduje się siłownia, basen, centrum biznesowe i bar przy basenie. Słynne kluby plażowe, takie jak Café Del Mar i Potato Head Beach Club, również znajdują się w odległości spaceru. Apartamenty znajdują się w idealnym malowniczym miejscu z infrastrukturą społeczną, która gwarantuje roczny dochód w wysokości 10-15%. Dzwoń lub pisz, doradzaj absolutnie za darmo! Gwarantujemy pełne wsparcie prawne. Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Willa Tanah Barak
Willa Tanah Barak
Canggu, Indonezja
od
€331,637
Poddaj się: 2024
Tanah Barak - projekt atrakcyjny dla inwestycji! Elegancka lokalizacja! Tanah Wagak znajduje się na obszarze o wysokim wzroście cen nieruchomości! Stawka dzienna: + 10% rocznie obłożenie: + 16% rocznie Przychody: + 25% rocznie Kompleks willi znajduje się w Changu, 5 minut jazdy od plaży, 1 minutę spacerem od Fitness Plus i Enso Sushi, 2 minuty spacerem od spa Amo Salon, 10 minut spacerem od kawiarni Revolver, Doppio i wielu innych restauracje, supermarkety, sklepy z żywnością ekologiczną. Nasze wille zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do najwyższych normy bezpieczeństwa i budowy. Zapewniamy: gwarancja struktury, hydroizolacja, antytermiczna przetwarzanie i wady ogólne. Zapewni to całodobowa ochrona i usługi konsjerża bezpieczny i komfortowy pobyt. Piękny rufftop z w pełni funkcjonującą kuchnią i przestronny salon. Meble designerskie zostały wykonane specjalnie dla willi. Idealny dla biznesu i życia! Czekamy na twoje aplikacje! Pomożemy Ci inwestować z zyskiem!
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a restaurant, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a restaurant, Bali, Indonesia
Jimbaran, Indonezja
od
€294,050
Agencja: TRANIO
Rezydencja obejmuje część roboczą, restaurację, siłownię, basen bez krawędzi z widokiem na ocean, całodobową obsługę konsjerża i ochronę. Zakończenie - pierwszy kwartał 2024 r. Wyposażenie i wyposażenie w domu Artykuły sanitarne Grohe Klimatyzacja Daikin Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w pobliżu kawiarni, restauracji i barów. Plaża Bingin - 5 minut Plaża Padang Padang - 7 minut
Apart - hotel Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Apart - hotel Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Canggu, Indonezja
od
€113,309
Poddaj się: 2024
Deweloper: Aviator
Ten komfortowy apartament mieszkalny położony jest w doskonałej lokalizacji i w pełni rozwiniętej dzielnicy Canggu, w stanie czerwonej strefy, które gwarantują inwestorom prawo do codziennego wynajmu zakwaterowania turystom. Jest tylko w odległości spaceru od plaży, centrum medycznego, kortów tenisowych, cukierni, kawiarni, restauracji, supermarketów i innych. Mieszkanie ma 4 piętrowe, stylowe wnętrza z motywami lotniczymi w dekoracji, mocną ścianę, nowoczesną łazienkę i kuchnię oraz spokojne widoki za oknem. Jest budowany jako budynek stolicy, wolny od tradycyjnych indonezyjskich niedogodności mieszkaniowych. Z przyjemnością pozostaniesz przy każdej pogodzie, teraz lub za dziesięć lat. Posiada również roczną polisę ubezpieczeniową na odnawialne źródła, 5-letnią gwarancję na budowę budynku i 1 rok na meble i wyposażenie. Funkcje i specyfikacje: 1 łóżko | 1 wanna Zamknięty salon i jadalnia Powierzchnia działki: 400 m2 Powierzchnia mieszkalna: 36–69 m2 Tytuł gruntu: dzierżawa Budynek: 4-poziomowy Umeblowanie: umeblowane Rok budowy: marzec 2023 r. – marzec 2024 r   Leasing: 30 lat ( gwarantowane przedłużenie ) Dostępne w 9 jednostkach – Kategoria A ( 3 jednostki ): 109 000 USD – Kategoria B ( 4 jednostki ): 123 000 USD – Kategoria C ( 2 jednostki ): 139 000 USD
Willa LA ROCA
Willa LA ROCA
Nusa Dua, Indonezja
od
€2,62M
Poddaj się: 2025
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Luksusowe wille, na majestatycznym klifie Nusa Dua, z widokiem na Ocean Indyjski, które mogą konkurować z najlepszymi pięciogwiazdkowymi kurortami na świecie. Willa została stworzona z nowoczesnym wystrojem wnętrz, meblami i nową technologią. Z nieoprocentowaną ratą przez 24 miesiące. Każda willa ma ultranowoczesne kino domowe premium, pokój gier, spa z widokiem na ocean oraz siłownię, wyposażenie i kuchnię dla personelu. Zadzwoń lub napisz! Wybierzemy dla ciebie mieszkanie zgodnie z twoimi parametrami i życzeniami! Gwarantowane wsparcie prawne. Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Bali, Indonesia
Jelantik, Indonezja
od
€115,782
Agencja: TRANIO
Dwupoziomowe apartamenty na poddaszu z pełnymi meblami i urządzeniami. Infrastruktura rezydencji: lobby, ogród, parking podziemny, fitness, basen, restauracja, hotel, całodobowa recepcja i ochrona. Data dostawy: 50 mieszkań pierwszego etapu będzie gotowych we wrześniu 2023 r., Drugi etap - hotel nie na sprzedaż - w 2024 r. Cechy mieszkań Każde mieszkanie obejmuje salon z kuchnią, sypialnię na antresoli, łazienkę. Wyposażenie i wyposażenie w domu Internet Klimatyzacja TV Suszarka do pralek Sprzęt kuchenny (płyta elektryczna, okap, lodówka, kuchenka mikrofalowa, chłodnica) Zalety Szacowany okres zwrotu: 7 lat. Leasing jest dostępny przez 30 lat z gwarantowanym przedłużeniem według wartości rynkowej. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w samym sercu Canggu, 300 metrów od wybrzeża, w pobliżu 4 plaż i słynnych klubów plażowych. Popularny obszar wśród zagranicznych emigrantów przybywających na Bali przez długi czas ze względu na spokojniejszą atmosferę, malowniczą scenerię z tarasami ryżowymi i widokiem na Ocean Indyjski.
Zespół mieszkaniowy THE TAMORA
Zespół mieszkaniowy THE TAMORA
Canggu, Indonezja
od
€154,423
Powierzchnia 36–88 m²
4 obiekty 4
Poddaj się: 2024
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! THETAMORA — to wielofunkcyjny kompleks położony w samym sercu Changu, zaledwie 500 metrów od klubu plażowego Finns. Obiekt będzie działał jako butikowy hotel premium i będzie zarządzany przez Tamora Group Management. Apartamenty w kompleksie są tworzone przez różne nowoczesne układy ( 36-88 mkw. ), w pełni umeblowane i designerskie naprawy w minimalistycznym stylu. Mają wiele wspólnych udogodnień, takich jak wspólne ogrody i tarasy, które zapewniają zaciszne schronienie i piękne zielone widoki. Na dachu znajduje się pięciogwiazdkowa wspólna kuchnia i jadalnia z zapierającymi dech w piersiach widokami na Ocean Indyjski. W otoczeniu kompleksu znajduje się najnowocześniejsza infrastruktura społeczna: kawiarnie, restauracje, szkoła, kluby i magowie. Zadzwoń lub napisz, chętnie doradzimy ZA DARMO! Zapewnijmy opcje planowania! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished townhouses close to the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished townhouses close to the ocean, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
€330,806
Agencja: TRANIO
Oferujemy kamienicę z basenem i ogrodem. Rezydencja zapewnia całodobową ochronę. Zakończenie - maj 2024 r. Wyposażenie i wyposażenie w domu Możliwe jest zainstalowanie systemu „Smart Home”. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Kawiarnia - 2 minuty Plaża - 6 minut Klub plażowy - 10 minut
Zespół mieszkaniowy BUWIT LOFT
Zespół mieszkaniowy BUWIT LOFT
Canggu, Indonezja
od
€128,970
Powierzchnia 58–108 m²
4 obiekty 4
Poddaj się: 2024
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! BUWIT LOFT wille otoczone polami ryżowymi w popularnym i rozwiniętym regionie Changu. Krótka przejażdżka od plaży Pererenan, Nyani. Wille - mini lofty z 1/2 sypialnią, a także lofty do spania 1/2, które różnią się powierzchnią, są w pełni umeblowane pod klucz. Wille są tworzone w minimalistycznym stylu, w nowoczesnym designie, w którym przestrzeń jest zoptymalizowana pod kątem większego komfortu. Minimalna zaliczka wynosi 10%. Okres zwrotu willi przez 5-6 lat. Dzięki swojej lokalizacji i nowoczesności. Dzielnica Changu jest bardzo popularna wśród turystów, ale także bardzo wygodna do stałego pobytu. Przewidywany zwrot z inwestycji wynosi około 15-17%. Kompleks znajduje się w pobliżu rozwiniętej i społecznej infrastruktury: placówek medycznych, barów, klubów, kawiarni, szkół, restauracji. Zadzwoń do nas, a my zapewnimy bezpłatny wybór najlepszych udogodnień na Bali dla Twojego budżetu i życzeń! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Zespół mieszkaniowy SUNNY OCEAN VIEW
Zespół mieszkaniowy SUNNY OCEAN VIEW
Pecatu, Indonezja
od
€175,031
Poddaj się: 2024
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Apartamenty premium z panoramicznym widokiem na ocean. Apartamenty z jedną sypialnią (50 m2). Wnętrze jest przemyślane w najdrobniejszych szczegółach, kompletnej dekoracji, nowych meblach i najnowszych urządzeniach gospodarstwa domowego. Roczny zwrot - 13-20%. Początkowa rata - 25%. Kompleks znajduje się 7 minut od plaży Padang i 5 minut od plaży Bingin. Blisko infrastruktury społecznej dla komfortowego pobytu. Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty. Zadzwoń lub napisz, opowiedz wszystko o nieruchomościach na Bali i wybierz według własnych życzeń. Konsultacja jest całkowicie BEZPŁATNA.
Apart - hotel Apart-hotel Aviator
Apart - hotel Apart-hotel Aviator
Canggu, Indonezja
od
€116,994
Poddaj się: 2024
Deweloper: Aviator
Расположенная в отличном месте и полностью застроенном районе Чангу, эта комфортабельная. Он находится всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа, медицинского центра, теннисных кортод. В квартире 4 этажа, стильный интерьер с авиационными мотивами в отделке, прочная стена, современый. Он строится как капитальное здание, лишенное традиционных индонезийских недостатков жилья. Здесь будет приятно остановиться в любую погоду, сейчас или через десять лет. Он также поставляется с возобновляемым страховым полисом сроком на один год, 5-летней гарантией на. Особенности и характеристики: 1 кровать | 1 Ванная Закрытая гостиная и столовая Площадь участка: 400 м2 Жилая площадь: 36-69 м2 Право собственности на землю: Аренда Здание: 4-этажное Меблировка: Меблирована Год постройки: Март 2023 – Март 2024   Аренда: 30 лет ( гарантированное продление ) Доступно в 3 единицах
Willa PARQ BLUE FRENCH QUARTER
Willa PARQ BLUE FRENCH QUARTER
Wana Giri, Indonezja
od
€269,455
Poddaj się: 2025
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Wille na « Instagram » brzeg Bali. W obszarze Uluvatu. Kompleks ma 600 willi. Terytorium ma duży basen z wodą oceaniczną. Wille są tworzone z pełnym komfortem i minimalizmem. Każda willa ma własny basen. Zakup willi jest możliwy przy minimalnym początkowym wkładzie 40%. 20 000 metrów kwadratowych. m infrastruktury w jednym kompleksie, w tym restauracji, kawiarni, piekarni, spa, centrum fitness, supermarketu i galerii markowych butików. Również przedszkole i szkoła. Ten projekt został stworzony dla tych, którzy szukają drugiego domu nad oceanem i projektu inwestycyjnego. Prognoza wzrostu wartości nieruchomości o 30%.   Napisz lub zadzwoń, powiedz nam bardziej szczegółowe informacje na temat zakupu mieszkania. Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Zespół mieszkaniowy JUST RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy JUST RESIDENCE
Ungasan, Indonezja
od
€57,484
Powierzchnia 26–52 m²
2 obiekty 2
Poddaj się: 2025
JUST RESIDENCE to zamknięty kompleks apartamentów przeznaczony dla osób szukających wygodnego i przytulnego kącika na Bali Dla tych, którzy chcą kupić wysokiej jakości składnik aktywów o rzeczywistej wartości bez nadpłat. Dla tych, którzy chcą nabyć niezawodne i trwałe nieruchomości, które zachwycą ludzi i przyniosą ci pasywny dochód Mniej niż 5 minut do plaży na rowerze Pearl of Bukita - najbardziej Instagramowa plaża na plaży Melasti Wszystko, czego potrzebujesz, jest w ścisłej dostępności Średnia cena mieszkania pod klucz - 60 000 $
Zespół mieszkaniowy KIARA BEACHFRONT
Zespół mieszkaniowy KIARA BEACHFRONT
Nusa Dua, Indonezja
od
€213,722
Powierzchnia 83–171 m²
2 obiekty 2
Poddaj się: 2024
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Luksusowe apartamenty KIARA BEACHFRONT z obsługą na plaży Nusa Dua. Apartamenty o ekskluzywnym designie i niezwykłym widoku na ocean, z « » pod klucz z ratami przez 18 miesięcy zapewnią niezapomniane wrażenia z życia. Lokalizacja i nowoczesność mieszkań gwarantują roczny dochód w wysokości 10–15%. Szeroka gama najwyższej jakości udogodnień, w tym w pełni wyposażona siłownia dla miłośników fitnessu, coworking, klub dla dzieci dla rodzin z dziećmi i basen krajobrazowy nad morzem.   Dzwoń lub pisz, doradzaj absolutnie za darmo! Gwarantujemy pełne wsparcie prawne. Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Willa Moa  Villa  Resort  Bali
Willa Moa  Villa  Resort  Bali
Canggu, Indonezja
Cena na żądanie
Powierzchnia 350 m²
1 obiekt 1
Poddaj się: 2021
Od 1991 roku pomagamy międzynarodowym inwestorom budować wille na Bali zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Nie musisz się o nic martwić dzięki Ilot Property Bali - nasz zespół zajmie się wszystkimi cyklami inwestycji w nieruchomości: od nabycia działki do budowy willi i zarządzania nią.
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
€165,403
Agencja: TRANIO
Złożone udogodnienia: spa, sala jogi; kawiarnia; plac zabaw; centrum fitness; coworking; bar na dachu i restauracja nad oceanem; prywatna plaża z klubem plażowym; podziemny parking; baseny. Zakończenie - pierwszy kwartał 2024 r. Wyposażenie i wyposażenie w domu Artykuły sanitarne Grohe Klimatyzacja Daikin Zalety Gwarantowany dochód z wynajmu w wysokości 13% rocznie. Cena obejmuje meble, sprzęt AGD i wystrój wnętrz. W przypadku płatności bez rat zniżka $ 10 – 20 tys. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Centrum turystyki premium na Bali to Sanur, gdzie szczyt G20 odbył się w 2022 roku. Sanur oferuje długą, pozbawioną fal plażę z żółtym piaskiem (reszta wybrzeża wyspy to głównie szary piasek wulkaniczny), ścieżki spacerowe i autostrady bez ruchu. Główna autostrada wyspy łączy Sanur z lotniskiem. W Sanur zorganizowano specjalną strefę ekonomiczną z dużymi projektami, takimi jak największa międzynarodowa klinika w Indonezji, port dla liniowców, uniwersytet w ramach wspólnego projektu Stanów Zjednoczonych i Chin oraz centrum handlowe o pojemności 22 tysięcy odwiedzających dziennie.
Wieś domków Mandala Eco Village
Wieś domków Mandala Eco Village
Sengkol, Indonezja
od
€84,000
Poddaj się: 2027
Najbardziej niezwykły i ambitny projekt na południowym wybrzeżu wyspy Lombok, składający się z 88 willi bambusowych, położonych w nowoczesnej eko-wiosce o tej samej nazwie. Koncepcja kompleksu odzwierciedla nowy, bardziej zrównoważony styl życia, mający na celu dynamikę zorientowaną na środowisko i stały kontakt z otaczającą przyrodą.  Projekt zapewnia tylko 20% rozwoju każdego miejsca, w tym systemy zbierania wody deszczowej, naturalne ogrzewanie i chłodzenie, kominy słoneczne, zbiorniki wodne i naturalne materiały. Unikalny design willi z czterech różnych pracowni architektonicznych Pablo Luna, WNA Studio, Dikarya Architect, Bio Arc harmonijnie wpasowuje się w tropikalne otoczenie. Każdy blok mieszkalny jest wyposażony w pasywne ogrzewanie i chłodzenie, ma własny tropikalny ogród, prywatny basen, wysokie sufity i dobrze wentylowane przestrzenie. Inwestycje w ten projekt — to nie tylko opłacalna inwestycja z możliwością generowania dochodu, ale także perspektywa stania się częścią społeczności osób o podobnych poglądach, opartych na zasadach ochrony przyrody, zrównoważonego stylu życia, holistycznego dobrobytu, itp, powiązania społeczne i rozwój osobisty. Wzrost ziemi i kapitału wynosi 15-20%. Przy zakupie nieruchomości uwzględniono dokument pobytowy w Indonezji. Usługa i infrastruktura: Ogród botaniczny Klinika medyczna Międzynarodowa szkoła Restauracje i kawiarnie Centrum publiczne Joga-retrit Parking Prywatne baseny Bezpieczeństwo i nadzór wideo
Zespół mieszkaniowy SUNNY APART II
Zespół mieszkaniowy SUNNY APART II
Canggu, Indonezja
od
€165,819
Powierzchnia 47 m²
1 obiekt 1
Poddaj się: 2024
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Elitarny kompleks mieszkaniowy SUNNY APART II z apartamentami premium w rozwiniętej dzielnicy Changu, 300 metrów od plaży Berawa. Apartamenty designerskie do wyboru spośród jasnych i ciemnych kolorów są w pełni umeblowane. Każdy apartament oferuje wspaniałe widoki na zachód słońca i ocean. Zwrot mieszkań przez 4-6 lat. Kompleks 4 pięter. Zbudowany w pobliżu infrastruktury społecznej i rozrywkowej. Na terytorium, na którym można przejść na emeryturę z naturą, na terytorium jest dużo zieleni. Złożona infrastruktura: - Kovorking; - boiska sportowe; - 4 baseny; - 8 barów; - 5 restauracji. Roczny wzrost czynszów na Bali wynosi 20%, co gwarantuje wiarygodną inwestycję. Pełna pomoc prawna od początku do końca transakcji! Zadzwoń lub napisz! Przeprowadzimy pełną konsultację za darmo! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Willa DESA HUTS
Willa DESA HUTS
Wana Giri, Indonezja
od
€161,212
Poddaj się: 2024
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Villa DESA HUTS znajduje się w Umalas, 7 minut od plaży! Umalas ma silną społeczność emigrantów z wieloma doskonałymi restauracjami i kawiarniami. Willa znajduje się 7 minut od najbliższej plaży i 10 minut od Seminyak i Changu. Szykowna willa z dekoracją pod klucz". Z nieoprocentowanym początkowym wkładem w wysokości 30%. Widok otwiera się na balijskie pola ryżowe. Willa znajduje się 7 minut od najbliższej plaży i 10 minut od Seminyak i Changu. Rentowność inwestycji w willi wynosi od 19 do 33% rocznie ( zwrot tylko przez 3-5 lat ). -Na terenie kompleksu znajduje się parking, a także kierownicy i pracownicy ochrony. -Wille obejmują działkę o czynszu ( na 30 lat + przedłużenie umowy na 30 lat ). -Deweloper oferuje zarządzanie willami - 20%. Możliwy zakup na raty! Napisz do nas lub zadzwoń, wybierz nieruchomości dla swoich preferencji. Organizujemy bezpieczną umowę z programistą! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Zespół mieszkaniowy Premium-class apartment complex on the shore of the Indian Ocean in Seminyak, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium-class apartment complex on the shore of the Indian Ocean in Seminyak, Bali, Indonesia
Denpasar, Indonezja
od
€248,104
Agencja: TRANIO
Na dachu kompleksu znajduje się basen, bar i restauracja. Mieszkańcy mają salę fitness i spa, pięciogwiazdkowe usługi hotelowe. Cechy mieszkań Wnętrze apartamentów zostało przemyślane w najdrobniejszych szczegółach w najlepszych tradycjach pięciogwiazdkowych hoteli. Jednostki mają własną kuchnię i przestronną szafę. Wyposażenie i wyposażenie w domu inteligentny system domowy kontroluje światła, klimatyzację, zasłony lub telewizor czujniki automatycznie wyłączają światła i klimatyzację po wyjściu z urządzenia ręcznie wykonane meble na zamówienie naturalny włoski marmur i najwyższej jakości porcelanowe płytki kamionkowe Zalety Nieprzerwana własność nieruchomości Przewidywane obłożenie kompleksu - 90% i więcej Wysoka rentowność i potencjał odsprzedaży Możesz w pełni zdalnie wynająć swoją nieruchomość (15% dochodu trafia do kierownictwa) Firma zarządzająca zajmuje się wszystkimi kwestiami związanymi z konserwacją: bezpieczeństwo 24/7 konserwacja i przegląd sprzątanie terytorium kompleksu sprzątanie mieszkania, zmiana pościeli zapewnienie prawidłowego działania wszystkich systemów wynajem nieruchomości naliczanie rentowności na dowolny rachunek bieżący zapłata podatków sporządzanie sprawozdań finansowych Lokalizacja i pobliska infrastruktura Kompleks położony jest 30 metrów od oceanu w najsłynniejszej turystycznej części Bali. Cała infrastruktura do życia i rekreacji znajduje się w odległości spaceru od kompleksu. W 15 minut znajduje się jeden z najlepszych parków wodnych w całej Azji. Za 3 minuty jest klub jeździecki. Możesz także surfować. W pobliżu znajduje się ogromny wybór kawiarni, barów i restauracji o wyjątkowej atmosferze. Linia brzegowa ma 12 km długości.
Apartamentowiec Magnum Residence Berawa
Apartamentowiec Magnum Residence Berawa
Canggu, Indonezja
od
€239,516
Poddaj się: 2025
Deweloper: Magnum Estate
Apartamenty na Bali od znanego dewelopera w najpopularniejszej dzielnicy Canggu, 500 metrów od oceanu. Piękna plaża Berawa i najlepsze kluby plażowe w odległości spaceru. Kompleks mieszkaniowy w doskonałej lokalizacji, z przestronnym salonem i najdłuższym na świecie basenem na dachu z widokiem na ocean! Apartamenty z pełnym wykończeniem, meblami i urządzeniami. Całkowita powierzchnia wynosi 81 mkw., Jedna sypialnia, kuchnia, salon i duży taras. Panoramiczne okna z dobrym widokiem! Kompleks będzie miał profesjonalną firmę zarządzającą, która zajmie się wszystkimi kwestiami związanymi z konserwacją i wynajmem mieszkań, zapewniając w ten sposób dobrą rentowność. Możesz także korzystać z mieszkań o każdej porze roku bez ograniczeń. Oferta cesji od inwestora, cena $ 60 000 niższa niż deweloper Magnum Residence Berawa. Obiekt ma bardzo dobry potencjał wzrostu cen! Do końca budowy występuje opóźnienie. Każda forma płatności. Możliwa zdalna transakcja. WhatsApp
Zespół mieszkaniowy Unique residential complex just 500 m from the ocean, Berawa district, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Unique residential complex just 500 m from the ocean, Berawa district, Bali, Indonesia
Bali, Indonezja
od
€321,617
Agencja: TRANIO
Najdłuższy basen na świecie to 190 m, położony na dachu zaskoczy najbardziej wyrafinowanych nabywców nieruchomości. Wszystkie niezbędne udogodnienia do życia i rekreacji znajdują się na terenie kompleksu - centrum fitness, miejsce do pracy, restauracja na najwyższym piętrze. Zalety Przewidywane obłożenie kompleksu wynosi 90% i więcej. Wysoki potencjał zysku i odsprzedaży. Przewidywana rentowność kompleksu w ciągu pierwszych 3 lat od bieżących cen - 15-17%. Najwyższej jakości materiały wykończeniowe. Każdy centymetr kwadratowy jest przemyślany w najdrobniejszych szczegółach. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Kompleks położony jest w regionie Berawa, 500 metrów od oceanu, w turystycznym centrum Bali. Kompleks otoczony jest najlepszymi klubami plażowymi na Bali, najlepszymi miejscami do surfowania, setkami popularnych miejsc, kawiarniami i restauracjami, a także całą niezbędną infrastrukturą do życia i rekreacji.
Zespół mieszkaniowy PARQ BLUE CALIFORNIA QUARTER
Zespół mieszkaniowy PARQ BLUE CALIFORNIA QUARTER
Wana Giri, Indonezja
od
€170,425
Powierzchnia 50 m²
4 obiekty 4
Poddaj się: 2025
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Apartamenty na najpiękniejszym brzegu Bali. W obszarze Uluvatu. Kompleks ma 600 willi. Kompleks będzie miał duży basen lagunowy o wielkości 40 * 50 m. Apartamenty tworzone są z pełnym komfortem i minimalizmem. Nabycie mieszkania jest możliwe przy minimalnym początkowym wkładzie 40%. 20 000 metrów kwadratowych. m infrastruktury w jednym kompleksie, w tym restauracji, kawiarni, piekarni, spa, centrum fitness, supermarketu i galerii markowych butików. Również przedszkole i szkoła. Ten projekt został stworzony dla tych, którzy szukają drugiego domu nad oceanem i projektu inwestycyjnego. Inwestor otrzymuje zysk netto na dowolnym rachunku i w dowolnej dogodnej dla niego walucie. Deweloper przekazuje pieniądze co trzy miesiące. Zadzwoń lub napisz, wybierz obiekt dla siebie w Gruzji! Bezpłatne wsparcie prawne! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Zespół mieszkaniowy Casa Anna
Zespół mieszkaniowy Casa Anna
Bumbangku, Indonezja
od
€95,000
Poddaj się: 2025
Kompleks willi w stylu śródziemnomorskim położony pośród bujnych zielonych wzgórz z panoramicznym widokiem na wybrzeże południowego Lombok. Ze względu na rosnącą turystykę w Lombok projekt jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania. Kupujący mają dostęp do willi z 1 i 2 sypialniami, w pełni wyposażonych, z własnym basenem i widokiem na ocean. Dzięki połączeniu elegancji i prostoty oraz przestronnych przestrzeni wewnętrznych mieszkańcy poczują się swobodnie, ciesząc się pięknem otaczającego krajobrazu. Inwestorzy mogą przyciągnąć własny zespół architektoniczny, aby zbudować willę swoich marzeń lub zaufać zespołowi programistów. Okres sprzedaży willi wynosi 6-8 miesięcy od daty zakupu działki. Usługa i infrastruktura: Prywatny basen Parking Strefa medytacji i jogi Miejsce do grillowania Bezpieczeństwo i nadzór wideo 24/7 Ogród z projektowaniem krajobrazu Restauracja i bar
Zespół mieszkaniowy EXCLUSIVE VILLA COLLECTION
Zespół mieszkaniowy EXCLUSIVE VILLA COLLECTION
Wana Giri, Indonezja
od
€2,08M
Powierzchnia 755–1 050 m²
2 obiekty 2
Poddaj się: 2024
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Kompleks mieszkaniowy z eleganckimi willami EKSKLUZYWNA KOLEKCJA WILLI znajduje się w Beravie, najpopularniejszej na Bali. Przestronne wille na planie: ATMAN - 755 mkw. Idealny dla osób poszukujących pokoju, luksusu i spokoju. SAMADHI - 1 050,00 mkw. Dla tych, którzy szukają blasku i spokoju. Projektowanie wnętrz zostało zaprojektowane przy użyciu elementów egzotycznych. Prywatne baseny, tarasy na dachu i wykwintne otwarte przestrzenie mieszkalne. Dostępna rata 18 miesięcy. ROI 12–15%. Zanurz się w atmosferze przyjemności i spokoju dzięki łatwemu dostępowi do plaży. Ciesz się zachodem słońca z widokiem na ocean i posprzątaj swój umysł, duszę i ciało. Pełna pomoc prawna od początku do końca transakcji! Zadzwoń lub napisz! Przeprowadzimy pełną konsultację za darmo! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Zespół mieszkaniowy Azure
Zespół mieszkaniowy Azure
Ungasan, Indonezja
od
€82,909
Powierzchnia 26–125 m²
6 obiektów 6
Poddaj się: 2023
Agencja: Илья
Kompleks składa się z willi, kamienic i apartamentów i znajduje się na wybrzeżu plaży Melasti, na powierzchni 21 hektarów. Infrastruktura kompleksu składa się z restauracji, kawiarni, piekarni, spa, centrów jogi, supermarketów, butików marki, przedszkola, szkoły i basenu z wodą oceaniczną.
Willa SUNNY RESIDENCE
Willa SUNNY RESIDENCE
Bukit, Indonezja
od
€460,607
Poddaj się: 2024
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! SUNNY RESIDENCE - kompleks luksusowych willi w chronionym obszarze w Bukit. 6 minut od plaży Samsara i 7 minut do plaży Pantai. Wille z różnymi przestronnymi układami z 3-4-5 sypialniami o powierzchni od 186 do 275 m2. Z lepszymi meblami i designerskimi naprawami. Tutaj można podziwiać panoramiczny widok na malowniczą przyrodę. Stabilny roczny dochód w wysokości 13-20% ROI. Z początkowym wkładem 50%. Zadzwoń do nas, a my zapewnimy bezpłatny wybór najlepszych obiektów Gruzji do Twojego budżetu i życzeń! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Zespół mieszkaniowy 5 STORIES
Zespół mieszkaniowy 5 STORIES
Wana Giri, Indonezja
od
€368,486
Powierzchnia 98–134 m²
2 obiekty 2
Poddaj się: 2023
Agencja: DDA Real Estate
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Kompleks mieszkaniowy 5 STORIES zbudowany jest z pięciu willi położonych w idealnej okolicy Pererenane, 800 metrów od plaży. Nowoczesna 3-pokojowa willa z przestronnym salonem i kuchnią z panoramicznymi oknami. Willa dysponuje przestronnym tarasem przy prywatnym basenie, z którego roztacza się magiczny widok na pola ryżowe i zachód słońca. Z początkowym wkładem w wysokości 50% i nieoprocentowanymi ratami rocznie. Tutaj możesz naprawdę przejść na emeryturę z naturą i poczuć całą magię wyspy Bali. Złożona infrastruktura: - taras zewnętrzny; - basen; - parking; - Obszar chroniony 24/7; - Strefy medytacji i jogi; - Architektura krajobrazu. W pobliżu cała niezbędna infrastruktura: - przytulne kawiarnie i najlepsze restauracje; - przedszkola; - kluby sportowe i kurorty plażowe. Każdego roku wzrost cen wynajmu na Bali wzrasta o 15-20%. Zadzwoń lub napisz, chętnie udzielimy wszystkich informacji i doradzimy za darmo! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.
Wieś domków Mango Creek ROI 17-29
Wieś domków Mango Creek ROI 17-29
Sengkol, Indonezja
od
€179,000
Poddaj się: 2024
Kompleks mieszkaniowy położony jest w samym sercu Kuty na wyspie Lombok i oferuje urocze połączenie artystycznego luksusu i naturalnego piękna. Te wille to prawdziwy raj, w którym można cieszyć się spokojem chłodnego powietrza w dżungli i wygrzewać się w cieple tropikalnego słońca, pływając we własnym basenie. Korzystna lokalizacja kompleksu, zaledwie 5 minut jazdy od centrum miasta, zapewnia łatwy dostęp do tętniącej życiem lokalnej kultury, wykwintnych restauracji i wspaniałych plaż, które ta wspaniała wyspa ma do zaoferowania. Wille z 2 sypialniami i 2 łazienkami mają prywatny basen, zamkniętą kuchnię i przestronny salon. Niezależnie od tego, czy szukasz wakacyjnej rezydencji, czy lukratywnej inwestycji, ta nieruchomość z pewnością przekroczy Twoje oczekiwania. ROI w tym kompleksie wynosi 17–29%, roczny dochód z najmu wynosi 42 000 € - 69 600 €, a średni wskaźnik obłożenia wynosi 75%
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