Budapeszt, Węgry

od €319,000

Poddaj się: 2023

---- PANORAMICZNY PORT NA SPRZEDAŻ WĘGRY ---- ---- PANORAMICZNY POROT NA SPRZEDAŻ W WĘGRY / BUDAPEST / BUDA ---- Działka budowlana na sprzedaż przy najpiękniejszej ulicy Budapesztu, Buda / Ürömhegy. Naprawdę rzadka, idealna działka budowlana przy jednej z najpiękniejszych ulic nowego miejsca ludów o dobrym smaku. Powierzchnia wynosi 1110 mkw., jego zdolność do zbudowania wynosi 30%. Fantastyczna panorama góry, ćwierkające ptaki, słońce i wszystko, co pochodzi z tej części Budy dla tych, którzy planują tu swoje przyszłe życie. Plany pięter domu zaplanowane dla działki są już dostępne, aw razie potrzeby możemy zapewnić wykonawcę. Cena zakupu nieruchomości nie podlega podatkowi VAT. Wszystkie narzędzia na ulicy. Transport jest idealny zarówno samochodem, jak i transportem publicznym, możemy łatwo i szybko dostać się do centrum miasta. Lokalizacja działki: South Buildability: 30% Kanalizacja: na ulicy Woda: na ulicy Energia elektryczna: na ulicy Gaz: na ulicy Nieruchomość jest na sprzedaż od osoby prywatnej, wolnej od pozwów i obciążeń. Skontaktuj się ze mną