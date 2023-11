Artemida, Grecja

od €190,000

AGIOS NIKOLAOS ARTEMIDA, PLOT 355 SQ.M. Z STARYM DOMEM O 55 SQ.M. UDOGODNIENIA W ODNIESIENIU DO DZIAŁKI I MOŻNA ZROBIĆ DO DOMU WAKACYJNEGO. JEST RÓWNIEŻ WARTOŚCIOWĄ DLA NOWEGO DOMU W NAJLEPSZYM OBSZARZE ARTEMIDY Z BARDZO DOBRYM ROZWOJEM SZACUNKOWYM WSZYSTKICH INFRASTRUKTUR. Mógłby również stać się PROFESJONALNYM DACHEM, PONIEWAŻ SWOJEGO LOKALIZACJI NA DRODZE CENTRALNEJ DOŁĄCZAJĄCE DO ARTEMIDY I RAFI DO ASPHALT. Z SD 0,4 I SC 70%LEGALIZACJA 300 METRÓW Z MORZA. AGIOS NIKOLAOS ARTEMIDAS, DZIAŁKA 355 SQ.M. Z STARYM DOMEM O 55 SQ.M. UDOGODNIENIA W ODNIESIENIU DO DZIAŁKI I MOŻNA ZROBIĆ DO DOMU WAKACYJNEGO. JEST RÓWNIEŻ WARTOŚCIOWĄ DLA NOWEGO DOMU W NAJLEPSZYM OBSZARZE ARTEMIDY Z BARDZO DOBRYM ROZWOJEM SZACUNKOWYM WSZYSTKICH INFRASTRUKTUR. Mógłby również stać się PROFESJONALNYM DACHEM, PONIEWAŻ SWOJEGO LOKALIZACJI NA DRODZE CENTRALNEJ DOŁĄCZAJĄCEJ DO ARTEMIDY I RAFI DO ASPHALT. Z SD 0,4 I SC 70% LEGALIZACJI 300 MIER Z MORZA.