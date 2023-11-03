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Nowe mieszkania w Artemida, Grecja

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Dzielnica mieszkaniowa ARTEMIS
Dzielnica mieszkaniowa ARTEMIS
Artemida, Grecja
od
€190,000
Agencja: Akinita-kapelli
AGIOS NIKOLAOS ARTEMIDA, PLOT 355 SQ.M. Z STARYM DOMEM O 55 SQ.M. UDOGODNIENIA W ODNIESIENIU DO DZIAŁKI I MOŻNA ZROBIĆ DO DOMU WAKACYJNEGO. JEST RÓWNIEŻ WARTOŚCIOWĄ DLA NOWEGO DOMU W NAJLEPSZYM OBSZARZE ARTEMIDY Z BARDZO DOBRYM ROZWOJEM SZACUNKOWYM WSZYSTKICH INFRASTRUKTUR. Mógłby również stać się PROFESJONALNYM DACHEM, PONIEWAŻ SWOJEGO LOKALIZACJI NA DRODZE CENTRALNEJ DOŁĄCZAJĄCE DO ARTEMIDY I RAFI DO ASPHALT. Z SD 0,4 I SC 70%LEGALIZACJA 300 METRÓW Z MORZA. AGIOS NIKOLAOS ARTEMIDAS, DZIAŁKA 355 SQ.M. Z STARYM DOMEM O 55 SQ.M. UDOGODNIENIA W ODNIESIENIU DO DZIAŁKI I MOŻNA ZROBIĆ DO DOMU WAKACYJNEGO. JEST RÓWNIEŻ WARTOŚCIOWĄ DLA NOWEGO DOMU W NAJLEPSZYM OBSZARZE ARTEMIDY Z BARDZO DOBRYM ROZWOJEM SZACUNKOWYM WSZYSTKICH INFRASTRUKTUR. Mógłby również stać się PROFESJONALNYM DACHEM, PONIEWAŻ SWOJEGO LOKALIZACJI NA DRODZE CENTRALNEJ DOŁĄCZAJĄCEJ DO ARTEMIDY I RAFI DO ASPHALT. Z SD 0,4 I SC 70% LEGALIZACJI 300 MIER Z MORZA.
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