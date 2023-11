Koemmlitz, Niemcy

od €400,000

145 m² 2

Poddaj się: 2024

Bezpieczne nieruchomości inwestycyjne w Niemczech o potencjale rozwojowym - 5 domów szeregowych "Domy szeregowe „Modern Family” o powierzchni mieszkalnej 145 m ² Trzypiętrowe domy szeregowe o ok. 145 m ² powierzchni mieszkalnej nie jest piwnicą i jest zbudowany w solidnej konstrukcji z wbudowanym studiem dachowym (około 28 m ² powierzchni mieszkalnej). Jest to dom wydajności KfW 55. Parter wyposażony jest w część wejściową, toaletę dla gości z prysznicem, otwartą kuchnię, salon i jadalnię z tarasem, pomieszczenie gospodarcze pod solidnymi schodami na piętro. Na piętrze znajduje się łazienka dzienna, dwa pokoje dziecięce lub gabinetowe, sypialnia i korytarz. Ogromne schody prowadzą do rozbudowanego studia dachowego (około 28 m ² powierzchni mieszkalnej). Ponieważ nabycie jest dokonywane bezpośrednio przez dewelopera, nie ma dodatkowych kosztów pośrednictwa. Jest to zryczałtowana stała cena, gotowa do zamieszkania, z systemem fotowoltaicznym i magazynem, bez dodatkowych kosztów, takich jak rozwój, rozbudowa, prace malarskie, pokrycie itp. (Systemy zewnętrzne nie są jego częścią)