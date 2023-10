Pirmasens, Niemcy

Cena na żądanie

Poddaj się: 2024

Nowy budynek DHH jest na sprzedaż przy cichej bocznej ulicy Pirmasens. Jacy dostawcy są w Pirmasens? Dostawcy Telekom, O2 i Vodafon Kabel Deutschland prowadzą działalność w Pirmasens, Nadrenia-Palatynat. Każdy z tych dostawców ma swój własny zakres usług o różnych taryfach. Jednak nie każdy z tych dostawców może oferować swoje połączenia w dowolnym miejscu w Pirmasens. Czy w Pirmasens istnieje światłowodowy internet? Tak, połączenia światłowodowe z Telekom, O2 i Vodafon Kabel Deutschland są oferowane w Pirmasens. Jednak połączenia nie są jednakowo dostępne wszędzie w wiosce. Kto zapewnia najszybsze połączenie internetowe w Pirmasens? Vodafon Kabel Deutschland może obecnie oferować połączenie światłowodowe z najszybszą prędkością pobierania w Pirmasens. To jest 1000 Mbit / s. Podczas przesyłania Vodafon Kabel Deutschland wyprzedza również światłowód do 50 Mbit / s. Jak dobry jest odbiór LTE w Pirmasens? Zakres LTE w Pirmasens jest bardzo dobry, jak sobie życzysz. Typ obiektu: wolnostojący EFH Nieruchomość domu jest w pełni piwnica, poddasze jest rozbudowane. Adres: 66955 Pirmasens Hügelstr. Rok budowy: ok. 2023 Korytarz nr.: Korytarz nr.: Powierzchnia terenu: ok. M ² Powierzchnia mieszkalna: ok. M ² Powierzchnia użytkowa: ok. M ² Balkon / taras: tak Drzwi do pokoju: Łazienki: prysznic, wanna, toaleta, umywalka, okno. Wyposażona kuchnia: nie Rodzaj miejsca parkingowego: podwójny garaż Liczba pokoi: 6 Jakość sprzętu: normalna Piwnica: tak Rodzaj ogrzewania: Olej ( Dostępne przyłącze gazu ) Opalanie / źródło energii: gaz Kształt dachu: dwuspadowy dach jest zamknięty. Płytki betonowe Nowy 2021 Rodzaj konstrukcji: solidna konstrukcja Ściany obwodowe: mur Okno: podwójne szyby Allu Nawa domowa pomalowana, fusy i drzwi są szlifowane i malowane. Ściany wewnętrzne: mur, tynk, płytki Podłoga: Pokrycia ścienne: ty: tapeta z farbą; Czyszczenie, płytki Na zewnątrz: tynk Cena zakupu: od 350 000,00 € - 650 000,00 € Komisja: 3,57% włącznie 19% VAT. Lokalizacja ( Lokalizacja na dużą skalę ): Pirmasens, niezależne miasto w Nadrenii-Palatynacie w Niemczech, znajduje się na południowo-zachodnim krańcu Lasu Palatynackiego. Jest otoczony dzielnicą Südwestpfalz i znajduje się na zachodnim krańcu lasu palatynackiego. Kolejne największe miejsca to: Zweibrücken ok. 24 km Kaiserslautern ok. 37 km Landau ok. 45 km Karlsruhe ok. 85 km Mannheim ok. 92 km Saarbrücken ok. 63 km Sam Pirmasens znajduje się na wysokości ok. 62 km ² na wysokości 360–400 m npm. NN z 42 184 mieszkańcami ( stoisko 31.Grudzień 2017 r. ), co powoduje gęstość zaludnienia wynoszącą 680 mieszkańców na km ². Miasto jest połączone z siecią kolejową i znajduje się z lotnisk w następujący sposób: Saarbrücken ok. 47 km Karlsruhe / Baden ok. 105 km Frankfurt ok. 160 km Środowisko ( lokalizacja na małą skalę ): Obiekt do oceny znajduje się przy cichej ulicy Pirmasens. Centrum miasta znajduje się około 800 metrów od hotelu. Szybko dostępny samochodem przez L270 i A8. Najbliższy przystanek autobusowy komunikacji miejskiej znajduje się w odległości 2 minut spacerem. Supermarkety znajdują się w promieniu ok. 700 m, Stacje benzynowe. Inne sklepy na codzienne potrzeby, supermarkety, restauracje, stacje benzynowe, lekarze, salony samochodowe itp. Znajdują się w odległości 3 km. Obiekt wzbudził twoje zainteresowanie i nadal masz pytania? W każdej chwili możesz się z nami skontaktować. Elena Buseinus Twój agent nieruchomości ( IHK / EIA ) z Pirmasens Inny: Wszystkie informacje są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Błędy i sprzedaż pośrednia są zastrzeżone. Streszczenie służy do wstępnych informacji. Wszystkie informacje na temat powierzchni mieszkalnej / użytkowej, roku budowy, zatwierdzonego rodzaju użytkowania, obciążeń budowlanych, pozwolenia na budowę i stanu nieruchomości itp. Nie są sprawdzane i gwarantowane przez brokera. Zainteresowane strony mają możliwość przeglądania plików budynku w dowolnym momencie. Po zawarciu umowy kupna odwaga kupującego wynosi 3,57% z VAT i jest fakturowana przez Immobilien ELBUS GmbH. Certyfikowana cena zakupu dotyczy obliczeń.