Chakvi, Gruzja

od €235,888

Poddaj się: 2024

Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Willa wśród ogrodów cytrusowych w malowniczej miejscowości Khalo, 20 km od Batumi. Oddzielnie stojąca dwupiętrowa willa z przytulnymi i przestronnymi układami od 120 do 315 mkw. W wykończeniu i nowoczesnym designie architektonicznym. Z własnym parkingiem i basenem. Gaz. 8 km od lokalnej plaży. Początkowa minimalna rata wynosi 30%, a rata wynosi 9 miesięcy. Rozwinięta infrastruktura społeczna jest dostępna w obszarze Chakvi. W pobliżu willi znajduje się duży park wodny, instytucje edukacyjne, ogród medyczny, botaniczny, kawiarnia i wiele innych atrakcji zapewniających komfortowy pobyt. Wille są dobrym rozwiązaniem na pobyt stały i inwestycje. Średni zwrot rocznie wynosi 7%. Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości w Gruzji do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 7-10%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości w Gruzji rosną o około 16%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - brokerzy w Gruzji, Federacji Rosyjskiej, Kazachstanie, Białorusi i innych krajach; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty. Zadzwoń lub napisz, chętnie doradzimy ZA DARMO! Zapewnijmy opcje planowania!