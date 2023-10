Kobuleti, Gruzja

od €358,549

W centrum Kobuleti, w odległości spaceru od morza, sprzedawany jest duży nowy, dobrze zbudowany dwupiętrowy dom i nowo wybudowany, oddzielny budynek, w ramach którego prowadzona jest działalność handlowa. Jak supermarket, tak nowoczesne przedszkole,Obecnie właściciele tego domu i tego budynku rozważają te dwie oferty najemców, łączna powierzchnia budynku handlowego wynosi 200 mkw., Wysokość sufitu wynosi 4,5 m,przednia strona fasady jest całkowicie oszklona i wychodzi z jezdnią, od drogi jest chodnik. Możliwe jest podniesienie budynku handlowego na kilku kolejnych piętrach,sam projekt jest przeznaczony tylko na 5 pięter. Główny dom ma łączną powierzchnię 570 m2 na dwóch piętrach. Dom ma 3 sypialnie, 2 salony, 3 łazienki z wanną, nowoczesne ogrzewanie gazowe odbywa się pociągiem, umieszczony jest dwuobwodowy kocioł gazowy,we wszystkich pokojach znajdują się drogie wysokiej jakości meble i urządzenia gospodarstwa domowego - konceonery, telewizory itp. Na każdym piętrze domu znajduje się pomieszczenie kuchenne,również ze wszystkimi niezbędnymi meblami i sprzętem gospodarstwa domowego. Na parterze domu znajduje się również pokój handlowy z osobnym wejściem od ulicy, obecnie w tym pokoju działa salon kosmetyczny ,wynajęty najemcy. W salonie kosmetycznym znajdują się pokoje do wynajęcia dla turystów. W tej części domu znajduje się także inna oddzielna kuchnia,Wejście na drugie piętro do tych wynajętych pokoi i kuchni. również oddzielne,wszystkie pokoje mają dostęp do dużego tarasu balkonowego. Wszystkie pokoje mają własną łazienkę. Na tym piętrze znajdują się trzy takie pokoje. Miesięczny dochód dla właścicieli za wynajem pomieszczeń salonu piękności oraz trzy oddzielne pokoje i kuchnie to 2 tysiące dolarów. wkrótce zostanie również podpisana umowa na wynajem oddzielnego budynku o powierzchni 200 mkw. Jest to kolejny dochód na rzecz właścicieli tej nieruchomości, sprzedaży tych obiektów. które znajdują się na tej samej stronie ,związane z osobistymi problemami właścicieli w związku z przeprowadzką do innego miejsca zamieszkania. Opisane budynki na nie więcej niż cztery lata, wszystkie obiekty tej nieruchomości są w doskonałym stanie!