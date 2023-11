Batumi, Gruzja

od €73,219

Poddaj się: 2025

Nieruchomości zagraniczne OD 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać BEZPŁATNY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Kompleks mieszkaniowy premium Solis Residence z przestronnymi apartamentami i nowoczesnym układem. Położony na pierwszej linii brzegowej w przyjaznej dla środowiska dzielnicy Batumi. W pobliżu New Boulevard. Solis Residence - nowy budynek o wysokości 26 pięter. Łączy nowoczesny design architektoniczny. Fasada jest izolowana trwałym izolatorem ciepła i wyłożona aluminiowymi panelami kompozytowymi. Panoramiczne okna, które otwierają widoki na miasto i morze, z podwójnie energooszczędnymi podwójnymi szybami w profilu niemieckiej produkcji. Obszar domowy jest wyposażony z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Apartamenty od 30 do 104 metrów kwadratowych. m. sufity o wysokości 2,9 m. Obudowa jest sprzedawana z dekoracją białej ramy lub z całkowitą naprawą. Wykonywana jest izolacja akustyczna i termiczna ścian i sufitów. Cena obejmuje również: meble o nowoczesnym designie (, markowe wyposażenie, japoński system dzielonego ogrzewania / chłodzenia. Zainstalowano system « Smart Home », który obejmuje czujniki dymu, wycieki wody, otwieranie drzwi i okien. W pobliżu LCD znajduje się autostrada, która biegnie wzdłuż całego wybrzeża i pozwala szybko dotrzeć do pożądanego obszaru miasta. W odległości spaceru znajduje się także inna infrastruktura: sklepy, kawiarnie, restauracje, salony piękności, placówki medyczne, instytucje edukacyjne, oddziały banków, centrum handlowe i rozrywkowe Metro City z modnymi butikami (. Piętnastominutowy spacer to jezioro Ardagani z tańczącymi fontannami, lunaparkiem i delfinarium. Trzy kilometry dalej. Zadzwoń lub napisz, opowiedz nam o większości weekendowych projektów w Batumi! Wybierzemy dla Ciebie idealną nieruchomość!