Gruziya Batumi Kompleks Kub

Batumi, Gruzja

od €73,752

Poddaj się: 2024

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Kompleks mieszkaniowy Mardi Novotel położony jest na pięknym przedmieściu Mahinjaura, obok Ogrodu Botanicznego, 15 minut jazdy od centrum miasta. To tutaj górskie powietrze łączy się z morzem. Kompleks ma przytulną domową atmosferę zapewniającą komfortowy pobyt. Kompleks zbudowany jest z 19 pięter, na skraju kompleksu znajduje się otwarty taras z odkrytym basenem. Główną zaletą kompleksu jest prywatna plaża 20 metrów, na której znajduje się bar, strefa relaksacyjna i plac zabaw. Kompleks jest również bogaty we własną infrastrukturę wewnętrzną: sklep spożywczy, sklep turystyczny, markowy sklep odzieżowy, restaurację, centrum fitness, spa. Apartamenty w kompleksie są prezentowane: studio z 1 i 2 sypialniami. Z designerskimi naprawami i meblami. Z otwartego balkonu każdego mieszkania otwiera się urzekający widok na morze i góry. Mahinjauri słynie z czystych plaż, terenów zielonych oraz nowoczesności. Infrastruktura: - sklepy; - kawiarnia; - restauracje; - apteka; - oddziały bankowe; - centrum edukacyjne; - Placówki medyczne. Pełna pomoc prawna. Zadzwoń lub napisz, konsultacja za darmo!