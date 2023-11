HOLIDAY INN

Gonio, Gruzja

od €33,113

Poddaj się: 2023

Nieruchomości zagraniczne OD 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać BEZPŁATNY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Black Sea Line Residence to nowy elitarny kompleks mieszkaniowy z nowoczesnymi planami mieszkań położonymi w Gonio, 200 metrów od Morza Czarnego i 10 km od centrum Batumi. Gonio to przedmieście z czystymi plażami i nowoczesną infrastrukturą. Budynek składa się z 7 pięter. Stosowane są zielone, bezpieczne materiały spełniające nowoczesne standardy. Dom ma dwie ciche windy pasażerskie. Na wyświetlaczu LCD prezentują apartamenty z niezbędnymi meblami o powierzchni od 29 do 49 metrów kwadratowych. m. Studio z jedną sypialnią. W apartamencie znajdują się również otwarte balkony z urzekającym widokiem na góry i morze. Kompleks ma własny odkryty basen. Na dachu znajduje się także kawiarnia z panoramicznym widokiem i urzekającymi widokami. LCD wyposażony w architektura krajobrazu. Nieruchomość nadaje się zarówno do inwestycji, jak i stałego pobytu. Zadzwoń lub napisz! Wybierzemy dla Ciebie zakwaterowanie twoich marzeń! Gwarantowane wsparcie prawne.