Morskoy klub

O kompleksie

Kompleks „Sea Club” jest obiektem opłacalnym z inwestycji!!! Położony na 1 linii, morze po drugiej stronie ulicy (50-70 m) Przed kompleksem nie ma nic do zbudowania!!! Prognozowana wydajność wynajmu -13% rocznie!!!

Trzy bloki – A, B, C. Na pierwszym i drugim piętrze kompleksu znajduje się lobby hotelu, kawiarnie, restauracje, basen, kino 9D i małe centrum handlowe. Na dachu Sea Club będzie odkryty basen. Oprócz bloku hotelowego B będzie kryty basen, z którego można korzystać z 50% rabatu. Pierce and Bridge zostanie oddany do użytku na początku 2025 roku. Hotel będzie zarządzany przez River Rock, międzynarodową firmę zarządzającą o wysokiej reputacji. Markowy hotel zostanie umieszczony w bloku B. Ale jest to możliwe i własne zakwaterowanie. W bloku C można posiadać zakwaterowanie. Istnieją różne opcje o różnych układach, różnych widokach i obszarze... Czekamy na twoje aplikacje! Pomożemy Ci inwestować z zyskiem!!