Kompleks mieszkalny Ultrasovremennyy zhiloy kompleks

WPROWADZENIE NARKOTYKÓW OD 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY.



Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą!



- ekskluzywne nieruchomości;

- pomoc w organizacji przeprowadzki;

- roczny dochód z inwestycji do 20%;

- finansowa gwarancja dochodu;

- ochrona prawna transakcji;

- bezpłatne konsultacje;

- ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach.

- wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia!



Green Cape Botanico to kompleks mieszkalny z 80 mieszkaniami na wybrzeżu Morza Czarnego, w przyjaznej dla środowiska dzielnicy Green Cape między Mahinjauri a ogrodem botanicznym.



Ultranowoczesny kompleks mieszkaniowy z własną różnorodną infrastrukturą: basen, siłownia, restauracja, parking. Aby zapewnić komfortowy i bezpieczny pobyt, istnieje nadzór wideo i całodobowa ochrona dzięki usłudze konsjerża.



Apartamenty są wyposażone w nowoczesne układy z inteligentnym systemem domowym. Studio z 1 i 2 sypialniami - od 50 do 115 mkw. Każdy apartament ma otwarty balkon. Gdzie można podziwiać wspaniałe widoki na morze.



Infrastruktura:

- placówki medyczne;

- instytucje edukacyjne;

- sklepy;

- kawiarnia;

- restauracje;

- Oddziały bankowe.



Zadzwoń lub napisz do nas, opowiedz nam o najbardziej dochodowych obiektach Gruzji!