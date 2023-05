Kompleks mieszkalny Zhiloy kompleks na poberezhe Chernogo morya

Batumi, Gruzja

od € 58,428

29 m² 3 mieszkanie

WPROWADZENIE NARKOTYKÓW OD 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Plac Ramada - kompleks mieszkaniowy premium położony w centrum Batumi, 200 metrów od Morza Czarnego. Kompleks o urzekającej architekturze z pięciogwiazdkowym hotelem z 300 pokojami. Nowoczesny kompleks mieszkaniowy z własną różnorodną infrastrukturą: kasyna, klub nocny, restauracje, kręgle, centrum fitness, spa, przedszkole i place zabaw. Idealny do komfortowego pobytu i inwestycji. Apartamenty są prezentowane od 28 do 42 mkw. Format studia i 1 sypialnia z designerskimi meblami. Każdy apartament oferuje wspaniałe widoki na morze i miasto. Infrastruktura: - instytucje edukacyjne; - placówki medyczne; - salon kosmetyczny; - oddziały bankowe; - kawiarnia; - Restauracje. Zadzwoń do nas, a my zapewnimy bezpłatny wybór najlepszych obiektów Gruzji do Twojego budżetu i życzeń!