Kompleks mieszkalny Investicionnyy zhiloy kompleks

Batumi, Gruzja

od € 50,516

32–58 m² 3 mieszkanie

Poddaj się: 2023

WPROWADZENIE NARKOTYKÓW OD 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać BEZPŁATNY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Portline by Gumbati to kompleks mieszkalny w centrum Batumi, 250 metrów od Morza Czarnego. Kompleks składa się z 19 pięter budynku. Apartamenty są prezentowane w nowoczesnym układzie. Studia - apartamenty z 1 lub 2 sypialniami o powierzchni od 27,3 do 84,7 metrów kwadratowych. m. z którego roztacza się widok na morze, góry i miasto. W budownictwie stosowane są wyłącznie przyjazne dla środowiska i nowoczesne materiały: wejście wyłożone jest naturalnym granitem, winda Mitsubishi, aluminiowe drzwi i okna, szklane szyny. Apartamenty są umeblowane, istnieje również opcja zakupu mebli. Apartamenty mają bezpłatny układ. otynkowane ściany, jastrych podłogowy, ułożone rury systemu grzewczego ( do grzejników panelowych ), na miejscu zainstalowany jest pion okablowania z wewnętrzną siecią energetyczną, podłączoną telewizją i liniami internetowymi, główny pionowy stojak kanalizacji i zaopatrzenia w wodę ( z siecią wewnętrzną ). Sufit płyty gipsowo-kartonowej. Infrastruktura: - Dobrze utrzymane terytorium krajobrazowe; - Administracja i konsjerż; - windy marki; - salon kawiarni; - centrum fitness; - parking podziemny; - Zarządzanie mieszkaniem ( wynajem ); - Sprzątanie części wspólnych i mieszkań; - całodobowa ochrona; - Ochrona, nadzór wideo we wspólnych obszarach 24/7. Zadzwoń lub napisz, chętnie udzielimy wszystkich informacji i doradzimy za darmo!