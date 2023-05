Kompleks mieszkalny Zhiloy kompleks s chastnym plyazhem

Batumi, Gruzja

od € 47,646

29–63 m² 3 mieszkanie

Poddaj się: 2023

Calligraphy Towers to wielokondygnacyjny nowy kompleks premium, który jest idealny dla biznesu, wypoczynku, inwestycji i stałego pobytu. Gdzie znajduje się kompleks? Wieże kaligraficzne w Batumi budowane są w pobliżu Nowego Bulwaru wzdłuż ulicy Zhiuli Shartava. To tylko pięć minut spacerem od wybrzeża, jeziora Ardagani i tańczących fontann. Port morski Batumi i dolna stacja kolejki linowej Argo oddalone są o 2,5 km. Co jest w pobliżu? Mieszkańcy i goście mają dostęp do całej niezbędnej infrastruktury w pobliżu oddziałów banku, różnych sklepów, sklepów wielobranżowych, hipermarketu Carrefour, centrum biznesowego, restauracji typu fast food, kawiarni i restauracji, piekarnia i apteka. W odległości pół kilometra od nowego budynku znajduje się stadion Dynamo, szpital polecający, szpital republikański, klinika dentystyczna i centrum medyczne. W odległości jednego kilometra znajdują się Międzynarodowy Szpital Uniwersytecki Batumi i Uniwersytet BAU. W odległości 1,5 km od kompleksu znajdują się Park 6 maja, Akwarium Batumi, delfinarium, kino letnie, Uniwersytet Stanowy Shota Rustaveli Batumi i Szkoła Morska. Jak się poruszać? Do najbliższego przystanku autobusowego można dotrzeć w ciągu dwóch minut. Autobusy nr 7 i nr 11 oraz kilka autobusów wahadłowych kursują w pobliżu nowego budynku. Stary dworzec autobusowy znajduje się 2,8 km, a dworzec autobusowy metra Batumi - 4,6 km od kompleksu. Główny dworzec autobusowy Batumi i dworzec kolejowy Batumi-Passenger oddalone są o sześć kilometrów. Międzynarodowe lotnisko Chorokh znajduje się dziewięć minut jazdy od kompleksu. Jakie są funkcje projektu? Wieże kaligraficzne składają się z trzech budynków o wysokości od 35 do 45 pięter, które są połączone trzypoziomową platformą. Nowy budynek jest ucieleśnieniem wykwintnych rozwiązań w nowoczesnej architekturze i designie. Nad projektem pracują przedstawiciele “ Grand Construction & Engineering Company ”, a także inne międzynarodowe firmy. Wysoką wytrzymałość konstrukcyjną zapewnia monolityczny fundament i żelbetowa monolityczna rama. Zewnętrzne ściany nowego budynku są izolowane trwałym izolatorem ciepła. Wentylowana fasada jest realizowana przez firmę z wieloletnim doświadczeniem - SPS GROUP. Wszystkie narzędzia są podłączone do sieci centralnych miast. Drapacze chmur mają zainstalowane następujące elementy: Ciche szybkie windy pasażerskie i towarowe Alarm pożarowy Domofon Nowoczesne systemy inżynieryjne i sprzęt technologiczny Lobby z recepcją. Dekoracja grup wejściowych i obszarów wspólnych Co jest na terytorium? Na trzypiętrowej platformie jest wszystko, co niezbędne do życia w pracy i zabawie: Piano & Lounge Bar, w którym można słuchać muzyki na żywo Kino kaligraficzne Sala konferencyjna Sala konferencyjna Obszar współpracy Restauracje oferujące dania kuchni lokalnej, azjatyckiej i europejskiej Centrum rozrywki dla dzieci Kompleks będzie miał również teren rekreacyjny, mini boisko do piłki nożnej i innych sportów, park rozrywki, kort tenisowy i centrum SPA. Bar Diamond Sky Area znajduje się na 40. piętrze. Istnieją baseny zewnętrzne i kryte oraz centrum rozwoju dla dzieci “ Global International School ”. Istnieje zajezdnia na rowery oraz inne magazyny. Właściciele i goście wież kaligraficznych mogą zostawić swoje samochody na przestronnym podziemnym parkingu. Terytorium jest uzupełnione szerokimi ścieżkami dla pieszych, podjazdami i latarniami ulicznymi. Kamery CCTV są instalowane w całym kompleksie i na całym terytorium i będą monitorowane przez służby bezpieczeństwa. Jakie apartamenty są dostępne? Dostępne apartamenty są w układzie z jedną lub dwiema sypialniami. Dostępne są również studia o powierzchni 29 metrów kwadratowych. Wysokość sufitu wynosi 2,8 metra. Cena obejmuje wykończenie białej ramy z metalowo-plastikowymi ramami okien i energooszczędne szkło podwójne. System Smart Home pozwala mieszkańcom monitorować i dostosowywać wszystkie parametry w mieszkaniu. Apartamenty można kupić zdalnie, co pozwala zainteresowanym kupującym zaoszczędzić czas i pieniądze. Przyszli właściciele nieruchomości mogą wynająć swoje mieszkania i otrzymać gwarantowany dochód w wysokości 8%, podpisując umowę ze spółką zarządzającą. Na stronach oficjalnej strony internetowej lub w biurze sprzedaży można znaleźć więcej informacji na temat planów płatności, harmonogramu prac budowlanych, umowa o zarządzanie oraz wymagane zezwolenia. Kto jest programistą? Calligraphy Towers to projekt firmy deweloperskiej Grand Maison, największego holdingu inwestycyjnego i budowlanego w Gruzji. Organizacja działa w obszarze Batumi.