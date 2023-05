Willa Taunhaus so stilnoy arhitekturoy

Batumi, Gruzja

od € 132,432

144 m² 1 apartament

Poddaj się: 2023

Deweloper: Georgia Private Investment

Sprzedaż kamienicy w najlepszej wiosce wiejskiej w Batumi Sunny Village Townhouse Project znajduje się 10 minut od centrum Batumi, w cichej, zielonej okolicy. Obszar z ogrodami mandarynkowymi i eukaliptusem. Ciche i spokojne miejsce. Kompleks przeznaczony jest do stałego pobytu rodzinnego. Projekt zapewnia park z altanami i dogodny parking dla mieszkańców. Domy są wynajmowane w białej ramie, istnieje również możliwość uzgodnienia indywidualnego układu. Projekt przedstawia 3 rodzaje willi: 144 m ², 176 m ² i 186 m ² Cena za metr kwadratowy 1000 $ w białej ramie. Dostępna jest opcja naprawy od firmy dla indywidualnego projektu. Obejrzyj wideo. TO musi być widoczne! Deweloper zapewniony w każdej willi: indywidualny parking, basen, dogodny układ. Na sprzedaż są 2-piętrowe wille. Zapewniają: - połączona kuchnia z salonem, -2 sypialnie, -2 łazienki. Zakończenie budowy to wrzesień 2023 r. Oznacza to, że już w Nowym 2024 możesz wydać w swoim domu. Zamknięte terytorium i terytorium bez samochodów. Wokół jest dużo zieleni. Idealny zarówno dla dużej rodziny, jak i pary. W przypadku wynajmu willa ma duży potencjał wynajmu: dla wynajmu długoterminowego - 2000-2500 $ miesięcznie w przypadku leasingu krótkoterminowego - 250–300 $ dziennie. + same wille wzrosną po rozliczeniu. Przed czystym zakończeniem od 144000 $. Przy zakupie willi zapewnia się VNZh.