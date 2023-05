Kompleks mieszkalny Eksklyuzivnyy kompleks v centre Batumi

WPROWADZENIE NARKOTYKÓW OD 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY.



Pomożemy Ci wybrać BEZPŁATNY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą!



- ekskluzywne nieruchomości;

- pomoc w organizacji przeprowadzki;

- roczny dochód z inwestycji do 20%;

- finansowa gwarancja dochodu;

- ochrona prawna transakcji;

- bezpłatne konsultacje;

- ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach.

- wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia!



MARDI Hills - ekskluzywny kompleks mieszkaniowy położony w centrum Batumi, obok zabytkowego centrum i wybrzeża Batumi.



Elitarny kompleks mieszkaniowy ma urzekającą architekturę o wysokości 9 pięter. W budownictwie wykorzystywane są wyłącznie materiały przyjazne dla środowiska. Otwarte balkony i dekoracje krajobrazowe nadają budynkowi czarujący ekskluzywny wygląd. A także z tych balkonów oferuje wspaniałe panoramiczne widoki na morze.



Kompleks obejmuje apartamenty o nowoczesnym układzie od 72 do 115 mkw. Apartamenty można kupić z naprawą i meblami oraz w czystej dekoracji. Jest to idealne rozwiązanie zarówno dla stałego pobytu, jak i inwestycji.



Kompleks mieszkaniowy ma własną nowoczesną i różnorodną infrastrukturę zapewniającą komfortowy i stały pobyt:

- podziemny parking dwupiętrowy;

- Podgrzewany basen zewnętrzny;

- obszary krajobrazowe;

- 2 windy;

- Spa;

- centrum fitness;

- Place zabaw.



W pobliżu kompleksu znajdują się sklepy, kawiarnie, restauracje, placówki medyczne, instytucje edukacyjne, parki.



Zadzwoń lub napisz! Wybierzemy dla Ciebie zakwaterowanie twoich marzeń! Gwarantowane wsparcie prawne.