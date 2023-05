Kompleks mieszkalny ZhK v sovremennom prigorode Mahindzhauri

Batumi, Gruzja

od € 104,819

57–79 m² 2 mieszkanie

Poddaj się: 2024

Mardi Stadium to nowy wielofunkcyjny kompleks premium położony w prestiżowym centrum biznesowym Batumi, w otoczeniu niezbędnej infrastruktury, zaledwie 500 metrów od morza. Idealny do życia i inwestycji.



Mardi Stadium to 27-piętrowy budynek o nowoczesnej architekturze. Centrum handlowe położone na 1-3 piętrach kompleksu, pokoje hotelowe - na 4-5 piętrach i apartamenty premium - na 6-26 piętrach, zaprojektowane w ten sposób, aby zapewnić najemcom wszystkie potrzeby wygodnego życia. Z okien swoich apartamentów mogą podziwiać panoramiczne widoki na miasto i morze.



Kompleks obejmuje 323 apartamenty: studia, apartamenty z 1 sypialnią o powierzchni 24–81 metrów kwadratowych. m.



Infrastruktura:

- lobby;

- Przyjęcie;

- basen;

- centrum fitness;

- centrum SPA;

- restauracja;

- parking;

- Bezpieczeństwo i nadzór wideo 24/7.



Powiemy o wszystkich subtelnościach nabywania nieruchomości w Gruzji. Znajdziemy, pokażemy i pomożemy w zakupie nieruchomości na każde żądanie! Napisz lub zadzwoń, odpowiedz na wszystkie pytania!