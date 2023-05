Kompleks mieszkalny Zhiloy kompleks v kurortnom prigorode Chakvi

Batumi, Gruzja

od € 150,620

59 m² 1 apartament

Group Palace to nowoczesny wyświetlacz LCD o urzekającej architekturze. W centrum Batumi, na pierwszej linii brzegowej.



Kompleks ma 41 pięter. Na pierwszych pięciu piętrach wielofunkcyjnego kompleksu znajduje się hotel ze 150 pokojami. Na pozostałych piętrach - apartamenty premium. Nowoczesny układ mieszkania o powierzchni 26-60 mkw. Z pięknym panoramicznym widokiem na morze i miasto.



Alliance Palace ma wszystko do luksusowych mieszkań: parking podziemny, kasyna, sklepy, restauracje, centrum fitness, spa, a także kryty i odkryty basen.



Infrastruktura:

- instytucje edukacyjne;

- placówki medyczne;

- oddziały bankowe;

- fitness - sala;

- kawiarnie, restauracje;

- salon kosmetyczny;

- Supermarkety.



Apartamenty mogą być wykorzystywane zarówno do stałego mieszkania, jak i inwestycji.



Pełna pomoc prawna od początku do końca transakcji! Zadzwoń lub napisz! Przeprowadzimy pełną konsultację za darmo!