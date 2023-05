Kompleks mieszkalny Zhiloy kompleks na pervoy beregovoy linii

WPROWADZENIE NARKOTYKÓW OD 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY.



Pomożemy Ci wybrać BEZPŁATNY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą!



- ekskluzywne nieruchomości;

- pomoc w organizacji przeprowadzki;

- roczny dochód z inwestycji do 20%;

- finansowa gwarancja dochodu;

- ochrona prawna transakcji;

- bezpłatne konsultacje;

- ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach.

- wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia!



AL Mare Batumi to kompleks mieszkalny na pierwszej linii brzegowej w centrum Batumi. Na nowym bulwarze.



Kompleks zapewnia wszystkie usługi premium. Ma własną nowoczesną architekturę, tereny krajobrazowe, dobrze rozwinięte obszary turystyczne.



Apartamenty są prezentowane w budynku o 18 piętrach z nowoczesnymi układami: studio, 1 i 2 sypialnie, od 24 do 95 mkw. Z kompletnym designem i meblami.



W budynku znajdują się również lokale komercyjne o powierzchni od 195 do 203 mkw.



Złożona infrastruktura: konsjerż, spa, basen, centrum fitness, sauna. Wszystkie udogodnienia i usługi premium.



Infrastruktura:

- Szkoła i przedszkola;

- oddziały bankowe;

- Placówki medyczne.

- sklepy;

- kawiarnia;

- restauracje;

- Kasyno.



Napisz do nas lub zadzwoń, a my opowiemy o najbardziej dochodowych ofertach rynku nieruchomości w Gruzji! Konsultacja jest BEZPŁATNA!