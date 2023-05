Kompleks mieszkalny Villy v ekologichno chistom rayone

WPROWADZENIE NARKOTYKÓW OD 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY.



Pomożemy Ci wybrać BEZPŁATNY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą!



- ekskluzywne nieruchomości;

- pomoc w organizacji przeprowadzki;

- roczny dochód z inwestycji do 20%;

- finansowa gwarancja dochodu;

- ochrona prawna transakcji;

- bezpłatne konsultacje;

- ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach.

- wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia!



Kvariarti to kompleks apartamentów z prywatnych willi na przedmieściach Batumi, obok najczystszych plaż Gonio. Droga do centrum zajmie 15 minut.



Wille znajdują się w przyjaznej dla środowiska dzielnicy Gonio z terenami zielonymi, zapachem morza i gór. Wysokość willi wynosi 2 piętra i otwarty taras.



Wille są reprezentowane przez powierzchnię 180 mkw. w szorstkim finiszu. Każda willa dysponuje otwartym balkonem.



Infrastruktura:

- restauracje;

- kawiarnia;

- placówki medyczne;

- instytucje edukacyjne;

- sklepy;

- salon kosmetyczny;

- Oddziały bankowe.



Gonio to prestiżowe przedmieście w południowej Batumi. Tutaj znajduje się najczystsza plaża nad Morzem Czarnym. Atmosfera w Gonio niesie spokój, życie bez zamieszania i hałasu.



Zadzwoń lub napisz, chętnie doradzimy ZA DARMO! Zapewnijmy opcje planowania!