Kompleks mieszkalny Kvartiry s panoramnym vidom na more

WPROWADZENIE NARKOTYKÓW OD 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY.



Pomożemy Ci wybrać BEZPŁATNY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą!



- ekskluzywne nieruchomości;

- pomoc w organizacji przeprowadzki;

- roczny dochód z inwestycji do 20%;

- finansowa gwarancja dochodu;

- ochrona prawna transakcji;

- bezpłatne konsultacje;

- ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach.

- wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia!



Nowoczesny kompleks CUBE w krajobrazowej części miasta „Alley-Heroes” w Batumi. Budynek został zbudowany w nowoczesnym stylu, łącząc urzekającą architekturę i wspaniałe widoki na wybrzeże Morza Czarnego. I tańczące fontanny.



Łączy elegancję i styl. CUBE składa się z 55 pięter, położonych w samym centrum Batumi, na pierwszej linii brzegowej. Kompleks ma idealną lokalizację do relaksu i zakwaterowania.



Apartamenty z panoramicznym widokiem na morze. Sufity - 3,1 metra, przestronne apartamenty o nowoczesnym układzie od 35,9 do 89,6 m2. Kompletne naprawy materiałów IVF i designerskich mebli oraz z systemem sterowania Smart Home.



Infrastruktura:

- basen;

- restauracja;

- Salon - strefa;

- fitness - sala;

- Taras;

- Sala konferencyjna.



W pobliżu kompleksu CUBE, w odległości spaceru znajdują się: sklepy (, salony piękności, instytucje medyczne, instytucje edukacyjne, oddziały banków, kawiarnie, restauracje, park ).



Gwarantowany zwrot i rentowność obiektu!

Napisz lub zadzwoń, powiedz nam bardziej szczegółowe informacje na temat zakupu mieszkania.