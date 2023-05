Kompleks mieszkalny Idealnoe mesto dlya zhilya i investiciy

WPROWADZENIE NARKOTYKÓW OD 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY.



Pomożemy Ci wybrać BEZPŁATNY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą!



- ekskluzywne nieruchomości;

- pomoc w organizacji przeprowadzki;

- roczny dochód z inwestycji do 20%;

- finansowa gwarancja dochodu;

- ochrona prawna transakcji;

- bezpłatne konsultacje;

- ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach.

- wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia!



Nowoczesny kompleks mieszkaniowy Mardi Aquapark Wellness Resort znajduje się w kurorcie Mahinjauri, 15 minut od centrum Batumi i dwie minuty od morza.



Na terenie 7 domów, budynek z 13 piętrami, apartamenty o nowoczesnym układzie: studio 29,63 - 36,44 m2. Dekoracja mieszkań jest czysta i z pełną naprawą.



Mardi aquapark wellness Resort to pierwszy hotel All Inclusive w Gruzji, który zarządza grupą hotelową ACCOR. Który oferuje szeroki zakres procedur promujących zdrowie.



Kompleks infrastruktury: centrum odnowy biologicznej i obszary rozrywki, kort tenisowy, boisko do koszykówki, trasy biegowe, park wodny, centrum rozrywki dla dzieci, restauracja, bar, basen, spa, sale konferencyjne, ogród krajobrazowy, miejsce do grillowania.



Ośrodek wellness Mardi aquapark można kupić zarówno pod kątem inwestycji, jak i mieszkań.



Zadzwoń do nas, a my zapewnimy bezpłatny wybór najlepszych udogodnień w Batumi dla Twojego budżetu i życzeń!