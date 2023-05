Kompleks mieszkalny Zhemchuzhina chernomorskogo poberezhya

WPROWADZENIE NARKOTYKÓW OD 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY.



Pomożemy Ci wybrać BEZPŁATNY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą!



- ekskluzywne nieruchomości;

- pomoc w organizacji przeprowadzki;

- roczny dochód z inwestycji do 20%;

- finansowa gwarancja dochodu;

- ochrona prawna transakcji;

- bezpłatne konsultacje;

- ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach.

- wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia!



Pierwszą rezydencją hotelową w Batumi jest Family Club od dewelopera European Village z pełną infrastrukturą dla rodzin. Jedyne miejsce zamieszkania w Gruzji z odizolowanym blokiem na pobyt stały.



Kompleks składa się z 86 rezydencji mieszkalnych o powierzchni 37,3 m2 - 119,4 m2. Rezydencja różni się od mieszkań w otoczeniu jak najbliżej domu. Nadaje się na długoterminowe wakacje turystyczne lub pobyt stały.



Kompleks znajduje się w obszarze Gonio - Quariati. Terytorium to prawdziwa perła wybrzeża Morza Czarnego w Gruzji. To jedyne miejsce w Batumi, gdzie góry i morze łączą się.



Infrastruktura mieszkaniowa:

- Spa;

- 7 basenów;

- Aquazon;

- Pokój do masażu;

- klinika;

- prysznic Sharko, pokoje solne;

- 5 gatunków łaźni;

- Centrum terapii winem i ziołolecznictwa;

- sala konferencyjna;

- 12 restauracji, kawiarni, barów;

- Winiarnia i sala degustacyjna;

- 7 placów zabaw, pokoi zabaw;

- park dziecięcy;

- 2 centra fitness;

- Parkiet i eko-klawy;

- Pokój kinowy, kręgielnia, bilard;

- biblioteka;

- Śmigłowiec, parking.



Gwarantujemy pełne wsparcie prawne dla transakcji. Oferujemy tylko rentowne i niezawodne nieruchomości w Batumi. Zadzwoń lub napisz, odpowiedz na wszystkie pytania!